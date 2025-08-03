Baltijas balss logotype

Киеву нужнее: МВД Латвии отправит в Украину 34 автомобиля 6 2091

Дата публикации: 03.08.2025
Киеву нужнее: МВД Латвии отправит в Украину 34 автомобиля
ФОТО: LETA

В ближайшее время правительство примет решение по предложению МВД передать украинским властям 34 подержанных автомобиля. Машины были произведены в период с 2001 по 2017 год.

Государственное агентство обеспечения бесплатно передаст автомобили армейским подразделениям Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, военной администрации Изюмского района Харьковской области и двум больницам.

Министерство внутренних дел уже неоднократно передавало Украине различные виды техники и транспортных средств.

  • Д
    Дед
    4-го августа

    Эти машины куплены за деньги налогоплательщиков, а у них, кто спросил согласия. Голосуя за воров от власти избиратели не дали права отдать собственность государства другой стране.

  • A
    Aleks
    4-го августа

    Поэтому то самокаты все не обеспечены страховкой,каждый ездит как он считает нужным,,не включая поворотники,а некоторые вообще не знают ,что такая функция предусмотрена .. Полиция работает только в праздничные дни ,чтобы собрать караван машин для Бергманиса для отправки на Украину .Теперь и полицейские машины туда же... Вообще Латвия волнует кого то из правящих или больше единокровники на Украине,с которыми делают гешефт?!👽

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    4-го августа

    Что, уже у пьяных полицаев стали машины отнимать?

  • А
    Андрей
    Aleks
    4-го августа

    А кто такой Бергманис и как он связан с машинами для свалки?

  • ТТ
    Тим Тим
    3-го августа

    Не удивлюсь,что эти машины после перекраски появятся в Укро сайтах по продаже машин,как было с конфискованными у Наших пьяниц авто.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го августа

    34 автомобиля отправят и вновь головной машиной будет управлять мэр города Огре?

Видео