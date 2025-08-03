Киеву нужнее: МВД Латвии отправит в Украину 34 автомобиля

В ближайшее время правительство примет решение по предложению МВД передать украинским властям 34 подержанных автомобиля. Машины были произведены в период с 2001 по 2017 год.
Государственное агентство обеспечения бесплатно передаст автомобили армейским подразделениям Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, военной администрации Изюмского района Харьковской области и двум больницам.
Министерство внутренних дел уже неоднократно передавало Украине различные виды техники и транспортных средств.
