«С Путиным не нужно говорить — его нужно заставить»: майор Слайдиньш о войне и ядерном шантаже

«То, как они всё это преподносят, — на очень высоком уровне», — отметил Слайдиньш, добавив, что Украина тоже старается не отставать.

По его словам, трудно сказать, у кого преимущество в этой информационной войне. «Обе стороны действуют успешно — на девять с плюсом», — сказал он, подчеркнув, что информационная война имеет огромное значение в условиях боевых действий.

Говоря о высказываниях великих держав в связи с ядерным оружием, Слайдиньш пояснил, что Россия прибегает к «ядерному шантажу», когда ситуация для неё складывается неблагоприятно, и делает это время от времени.

«Одно ясно: режим Путина застрял в Украине. У него больше нет выхода. Он не может признать, что поставленные вооружённым силам задачи не выполнены», — отметил Слайдиньш, добавив, что вопрос в том, как выйти из этой ситуации, и ядерный шантаж используется именно в этом контексте.

Отвечая на вопрос, что могло бы заставить Путина изменить мнение о достижении целей в Украине, и могут ли это быть санкции, Слайдиньш признал, что, возможно, санкции, но не сразу.

«Важно, как это будет подано внутри России — что, мол, мы были вынуждены остановиться из-за санкций США. Я думаю, Россия этого не сделает», — заявил он, добавив: «С Путиным не нужно разговаривать — его нужно просто заставить».

Говоря о союзниках России, например, о роли Китая, который, по имеющимся данным, тайно поставляет России двигатели для дронов, Слайдиньш отметил, что российская военная промышленность нашла способ нарастить производство «Shahed» и даже усовершенствовала их, что говорит о наличии доступа к необходимым компонентам.

«Очевидно, что нужны полные санкции, чтобы Россия не могла получать эти детали», — сказал он. Однако он добавил, что на данный момент это маловероятно.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 августа, объявил, что отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в ответ на высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«Учитывая чрезвычайно провокационные заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева, я распорядился разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и провокационные слова окажутся чем-то большим», — заявил Трамп на своей платформе Truth Social.

«Слова очень важны, и часто они могут иметь непредсказуемые последствия. Надеюсь, в этом случае так не произойдёт», — добавил он.

Трамп не уточнил, имел ли он в виду атомные подлодки как таковые или подлодки, оснащённые ядерным оружием, и не раскрыл их местоположение, которое ВС США держат в секрете.

Медведев ранее раскритиковал угрозы Трампа о новых санкциях против России из-за продолжающейся войны в Украине. Обвиняя Трампа в «игре в ультиматумы», он написал на платформе X, что Трампу «следует помнить», что Россия — это огромная сила.

Ранее Трамп уже предупреждал Медведева следить за своими словами в ответ на его активность в социальных сетях.