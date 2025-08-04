Baltijas balss logotype

«С Путиным не нужно говорить — его нужно заставить»: майор Слайдиньш о войне и ядерном шантаже 13 3994

Политика
Дата публикации: 04.08.2025
BB.LV
«С Путиным не нужно говорить — его нужно заставить»: майор Слайдиньш о войне и ядерном шантаже
ФОТО: Youtube

Россия является очень сильным игроком в информационной войне, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» офицер штаба Земессардзе, майор Янис Слайдиньш, пишет ЛЕТА.

«То, как они всё это преподносят, — на очень высоком уровне», — отметил Слайдиньш, добавив, что Украина тоже старается не отставать.

По его словам, трудно сказать, у кого преимущество в этой информационной войне. «Обе стороны действуют успешно — на девять с плюсом», — сказал он, подчеркнув, что информационная война имеет огромное значение в условиях боевых действий.

Говоря о высказываниях великих держав в связи с ядерным оружием, Слайдиньш пояснил, что Россия прибегает к «ядерному шантажу», когда ситуация для неё складывается неблагоприятно, и делает это время от времени.

«Одно ясно: режим Путина застрял в Украине. У него больше нет выхода. Он не может признать, что поставленные вооружённым силам задачи не выполнены», — отметил Слайдиньш, добавив, что вопрос в том, как выйти из этой ситуации, и ядерный шантаж используется именно в этом контексте.

Отвечая на вопрос, что могло бы заставить Путина изменить мнение о достижении целей в Украине, и могут ли это быть санкции, Слайдиньш признал, что, возможно, санкции, но не сразу.

«Важно, как это будет подано внутри России — что, мол, мы были вынуждены остановиться из-за санкций США. Я думаю, Россия этого не сделает», — заявил он, добавив: «С Путиным не нужно разговаривать — его нужно просто заставить».

Говоря о союзниках России, например, о роли Китая, который, по имеющимся данным, тайно поставляет России двигатели для дронов, Слайдиньш отметил, что российская военная промышленность нашла способ нарастить производство «Shahed» и даже усовершенствовала их, что говорит о наличии доступа к необходимым компонентам.

«Очевидно, что нужны полные санкции, чтобы Россия не могла получать эти детали», — сказал он. Однако он добавил, что на данный момент это маловероятно.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 августа, объявил, что отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в ответ на высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«Учитывая чрезвычайно провокационные заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева, я распорядился разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и провокационные слова окажутся чем-то большим», — заявил Трамп на своей платформе Truth Social.

«Слова очень важны, и часто они могут иметь непредсказуемые последствия. Надеюсь, в этом случае так не произойдёт», — добавил он.

Трамп не уточнил, имел ли он в виду атомные подлодки как таковые или подлодки, оснащённые ядерным оружием, и не раскрыл их местоположение, которое ВС США держат в секрете.

Медведев ранее раскритиковал угрозы Трампа о новых санкциях против России из-за продолжающейся войны в Украине. Обвиняя Трампа в «игре в ультиматумы», он написал на платформе X, что Трампу «следует помнить», что Россия — это огромная сила.

Ранее Трамп уже предупреждал Медведева следить за своими словами в ответ на его активность в социальных сетях.

#россия
(13)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го августа

    И что? Никак в случае опасности этот толстый майор сможет меня защитить?

    11
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го августа

    Сегодня в Латвии выходной-Праздник. 85 лет принятию Латвии в состав СССР rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/05082025-85-let-prinyatiyu-latvii-v-sostav-sssr/

    7
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го августа

    ну и рожа..

    (из фильма)

    10
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го августа

    Вот эта свинорылая рожа может что-то советовать?! Неужели его реально кто-то слушает?

    43
    3
  • OT
    Ol Ti
    4-го августа

    и почему в латвидже так много придурков, которые еще и молчать не умеют?...

    60
    2
  • А
    Андрей
    4-го августа

    1. Редакция - про хэштэг к статье - имена собственные пишутся с Большой буквы! Или вас в школе не учили? Так нынче и в латышской школе этому учат!!! Или нет? или только в бывших русских на уроках и русского и латышского этому учат, а латышей нет? Или вы на себе испытали и стали жертвами когнитивного удара? Или статью писали уже кастрюлеголовые, которым закон не писан?

    2. Про Слайдиньша: "«Важно, как это будет подано внутри России — что, мол, мы были вынуждены остановиться из-за санкций США. Я думаю, Россия этого не сделает», — заявил он, добавив: «С Путиным не нужно разговаривать — его нужно просто заставить».".... Ну такое себе заявление... Кто Слайдишь? На фото видно лицо с тремя слоями подбородка, узким ртом (что некоторые считают узостью кругозора) и со сложными знаками отличия на лбу и вообще всей голове. Тело повторят грушевидную конфигурацию головы. Это либо диабет, либо превалируют женские гармоны. Но он почему-то выдаёт себя за брутельного мужика? Это такой образ Лачплесиса или как?

    3. а что скажет майор - если Путина невозможно заставить? 3-33 года уже пытаются, но всё как-то ни туда и ни сюда. А игнорить не могут, он у них камень преткновения, скоро затмит собой языческие божества.

    47
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    4-го августа

    Ну,если считаешь нужным заставить,то лично тебе оплачу билет на автобус до Москвы и подарю саблю,а выдавать тупые перлы,отправляйся ка ты лучше в Адажи-по лесу с ружьём побегай,может,хоть пару кило сбросишь,а то как то больше на борова похож,чем на офицера.

    143
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    4-го августа

    Военному сначала бы попробовать заставить себя не посещать холодильник каждые полчаса, а уже потом выходить на международную арену.

    139
    3
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    4-го августа

    Майор, эксперт и просто чемпион по поеданию свиных отбивных. Заставлялка еще не выросла.

    115
    4
  • Е
    Ехидный
    4-го августа

    даже до полковника дослужиться не смог , но большой знаток глобальной политики !!! точно по Ленину - любая кухарка может руководить государством !!!

    111
    4
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    4-го августа

    Нля...опяь это рыло иксперда местного налива...Ну почему в понедельник? Садисты ббшники...

    78
    2
  • lo gos
    lo gos
    4-го августа

    Есперд - Генерал Поросячьих войн Хрю-Хрюндель

    81
    2
  • A
    Aleks
    4-го августа

    Ещё один ,,эксперт,,варит ,,кошачью похлебку,как говорил один французский философ больше 200 лет обратно .😎 А власти России,Украины,США и Латвии так же ,,варят деньги,,пока лохи рассуждают о высоких материях 😀👽

    81
    5
Читать все комментарии

