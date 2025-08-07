Одна из правящих в стране партий совершила беспрецедентный в новейшей истории Латвии "внешнеполитический" поступок. Партнеры по власти в шоке…

Смогли удивить

Опытнейшего политического зубра — президента Латвии Эдгара Ринкевича и не менее опытных лидеров "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян, пожалуй, уже трудно чем–то удивить — за три десятилетия в политике видали всякое. Но нужно отдать должное руководителям партии "Прогрессивные" — они смогли и удивить коллег по большой политике, и одновременно их шокировать!

Итак, за несколько часов до официального визита в Латвию президента Израиля Исаака Герцога одна из правящих в стране партий "Прогрессивные" распространила заявление, в котором выступила категорически против того, чтобы руководство нашей страны встречалось с главой израильского государства! "Встреча с высшими должностными лицами страны неприемлема в контексте нынешней ситуации на Ближнем Востоке. "Такой визит противоречит обязательству Латвии соблюдать принципы международного права и прав человека", — считают "Прогрессивные", добавляя, что проводимое Израилем ограничение гуманитарной помощи гражданскому населению не соответствует международному праву.

Партия призвала руководство Латвии "пересмотреть отношения с Израилем и последовать примеру стран, выразивших поддержку правам палестинцев на самоопределение".

Это действительно уникальный случай в новейшей истории Латвии, когда одна из правительственных партий публично осуждает встречу президента и других должностных лиц с руководством другой страны, причем дружественной Латвии! Визит президента Израиля, разумеется, планировался заранее и "прогрессивные" были о нем заранее уведомлены. Более того, министр обороны ЛР Андрис Спрудс неоднократно высказывался в пользу оборонного сотрудничества с Израилем.

Глупое заявление

Президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что принял к сведению мнение партии. Он напомним, что внешняя политика Латвии едина. В ее создании и реализации участвуют Сейм, президент и правительство, в состав которого, среди прочего, входит и партия "Прогрессивные".

Недоумение по поводу заявления "прогрессивных" выразил лидер парламентской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц. Он предположил, что "прогрессивные" таким образом просто хотели напомнить о себе своим избирателям.

В свою очередь, по мнению руководителя парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийса Рокпельниса, то, что президент Израиля гостит в Латвии, — хорошая новость, так как, укрепляя сотрудничество Латвии и Израиля на политическом уровне, обе страны могут укрепить и сотрудничество в отрасли экономики, военной и разведки.

"Высказывания "прогрессивных", мягко говоря, глупые. Таким образом, призывая к политическому конфликту со стратегическим партнером, ослабляется и экономика Латвии, и потенциально обороноспособность ", — считает Рокпелнис.

Как ожидается, этот скандальный демарш "прогрессивных" станет предметом рассмотрения коалиционного совета — это случится уже в ближайший понедельник. Заседание будет вести вернувшаяся из отпуска Эвика Силиня.

Не пора ли министру в отставку?

Отметим, что лидер оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс в интервью ТВ–24 выразил мнение, что после данной выходки "прогрессивных" в отставку должен уйти глава Минобороны от этой партии Андрис Спрудс. "Ведь "прогрессивные" выступили против нашего стратегического партнера Израиля, а главное — против позиции США и Дональда Трампа! Как военным ведомством может руководить представитель партии, открыто выступившей против позиции США?!" — недоумевает А. Шлесерс.

Так или иначе, но мы видим, что в последнее время разногласия внутри правящей коалиции усиливаются. Еще в начале лета "прогрессивные" требовали от "зеленых крестьян" пояснить: как те посмели поддержать предложение оппозиции записать в Конституцию, что государство признает только два пола — мужской и женский. Затем "прогрессивные" набросились опять–таки на министра от "зеленых крестьян" Армандса Краузе, который якобы не так выразился в отношении защитников природы.

И вот теперь самим "прогрессивным" придется объяснить, почему они вдруг решили нарушить принцип коллегиальности и единства латвийской внешней политики! Принцип коллегиальности фигурирует в коалиционном договоре, а единый евроатлантический курс зафиксирован в правительственной декларации.

Будет новое правительство?

Самое неприятное для премьера Эвики Силини, которая как раз и отвечает за единство правительства, что коалиция пошла вразнос "по идеологии" в преддверии принятия крайне важных решений по бюджету. Особенно это тревожно в ситуации, когда у правящих в Сейме минимальный перевес голосов: 51 против 49, причем из этого 51 голоса два принадлежат независимым депутатам! Понятно, что оппозиция будет пытаться в Сейме постоянно срывать кворум — если на каком–то пленарном заседании окажется, что кто–то из правящих депутатов отсутствует. Проводить через Сейм те или иные законопроекты будет все сложнее…

Нельзя исключить, что в итоге в начале осени эта коалиция развалится и "Новое Единство" попытается создать идеологически более однородную коалицию в составе "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян, Нацобъединения и Объединенного списка. По слухам, Силиня согласилась бы на такую коалицию "еще вчера", если бы была уверена, что в таком — по–существу новом — правительстве сохранила бы пост премьера. Но таких гарантий нет.

Что же касается "прогрессивных", то их странная позиция — фактически идущая на пользу террористам ХАМАС, — серьезно ударила по репутации правительства ЛР и прежде всего — в глазах администрации США. Стоит напомнить, что совсем недавно "прогрессивные" выступили и против встречи со своим израильским коллегой главы МИДа Байбы Браже. Теперь мы уже понимаем, что это была своего рода "генеральная репетиция" перед нынешним демаршем.