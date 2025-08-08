Премьер Эвика Силиня неоднократно заявляла, что выступает против сокращения чиновников. По мнению главы правительства, попытка сократить работников госуправления приведет, как это уже было во время экономического кризиса 2008–2012–го года, к эмиграции латвийцев из страны.

Впрочем, во–первых, этот аргумент об оттоке населения звучит не очень убедительно: если в госуправлении трудятся хорошие специалисты, то, с учетом дефицита рабочей силы, они легко найдут работу в частном секторе. А во–вторых, министерства и другие госучреждения, чтобы выполнить требование Минфина по уменьшению расходов, при всем желании не смогут добиться такой экономии без увольнения части работников! Это уже поняла в частности и директор Службы госдоходов Байба Шмите–Роке.

Она пояснила, что сейчас правительственная установка заключается в том, чтобы каждому ведомству сократить расходы. "У нас большой бюджет, и, соответственно, придется существенно сокращать расходы, и мы тщательно над этим работаем", — сказала гендиректор СГД, отметив, что Минфин поручил СГД сократить расходы на 13,4 млн евро. Из них около восьми миллионов евро будут сокращены именно в бюджете на зарплаты.

Нетрудно догадаться, что если бюджет на зарплаты урежут на 8 миллионов, то сокращения будут весьма существенные — несколько сот сотрудников…

Очевидно, что и другим госучреждениям придется поступить так же — то есть сокращать зарплатный фонд и, стало быть, сотрудников. И это весьма неплохо: если руководители ведомств решаются сократить тех или иных работников, значит, они понимают, что без этих работников вполне можно обойтись!