Комментируя предстоящую встречу президентов США и России, латвийский политолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X сегодня констатировал: "Путин очевидно более компетентный, более хитрый, более образованный и с более высоким, чем у Трампа, IQ. Просто больно смотреть, как он (Путин - прим.авт) его использует, играет. "

Ему оппонирует независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс: "Важен IQ всей команды, а не только президента. Если у Трампа он такой низкий, как он и его команда заметили и остановили всё это безумие финансирумого американскими демократами вмешательства во внутренние дела других стран, климотонейтральность, деиндустриализацию..."