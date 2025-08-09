«Больно смотреть, как он его использует...» Политолог о Путине и Трампе

Политика
Дата публикации: 09.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Больно смотреть, как он его использует...» Политолог о Путине и Трампе

Юргис Лиепниекс посетовал на интеллектуальное превосходство российского президента. Депутат с его выводами не согласился.

Комментируя предстоящую встречу президентов США и России, латвийский политолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X сегодня констатировал: "Путин очевидно более компетентный, более хитрый, более образованный и с более высоким, чем у Трампа, IQ. Просто больно смотреть, как он (Путин - прим.авт) его использует, играет. "

Ему оппонирует независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс: "Важен IQ всей команды, а не только президента. Если у Трампа он такой низкий, как он и его команда заметили и остановили всё это безумие финансирумого американскими демократами вмешательства во внутренние дела других стран, климотонейтральность, деиндустриализацию..."

