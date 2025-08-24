Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В программе партии «Восходящее солнце — Латвии» нет ничего о том, как зарабатывать: политолог 5 907

Политика
Дата публикации: 24.08.2025
LETA
В программе партии «Восходящее солнце — Латвии» нет ничего о том, как зарабатывать: политолог

В программе новой партии "Восходящее солнце - Латвии" в сфере народного хозяйства, экономики и управления государством отсутствует фундаментальная концепция общего экономического развития - ничего не сказано о том, как достичь того, чтобы Латвия развивалась быстрее и успешнее, сказал политолог и директор пиар-агентства Mediju tilts Филипп Раевский.

В программе партии, по его словам, есть как сильные, так и слабые стороны. Сильная сторона - национальная и консервативная, "вещи, написанные, как по книге, несомненно соответствующие идеологическому позиционированию партии".

Слабая сторона, в свою очередь, связана с народным хозяйством, транспортом и всем, что приумножает богатство страны.

Что касается грядущих выборов в Сейм, то Раевский сказал, что пока ещё слишком рано прогнозировать шансы "Восходящего солнца - Латвии": "Это совершенно новая партия, новые люди, нет ни одного политика с большим опытом".

По поводу партий, с которыми новая политическая сила могла бы сотрудничать, политолог заявил, что легче сказать, с кем она скорее всего сотрудничать не будет: это все партии, ориентированные на русскоязычный электорат.

"У остальных партий проблем может не быть, но дьявол кроется в деталях - как эта партия будет привлекать к себе внимание и кого они в этом процессе определят во враги. Им придётся наступить кому-то на ногу, чтобы показать свою силу", - считает эксперт.

Читайте нас также:
#мнения #политические партии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го августа

    Это совершенно новая партия, новые люди, нет ни одного политика с большим опытом -- но зато есть очень большое желание пробиться к корыту.

    3
    0
  • Л
    Лёва
    24-го августа

    По официальной статистике русскоговорящих -40%. Как делается эта статистика- всем понятно. Довольно большая часть при смене паспорта или убрали национальность с паспорта, или взяли латыш. Хотя латвшом и не пахло. И этот подход в паспортном отделе применяют до сих пор. И когда говоришь- пишите : русский,- их аж корежит. Но пишут. Но мы увлеклись. Так вот. Реальное "соотношение" сил совсем другое. Как минимум 50/50. А то и больше. И эти недалёкие предлагают тут половину населения геноцидить? Канада. Французских носителей 22%. Второй язык французский. Латвия. Половина жителей русскоязычные. Запретить. Д-демократия по латышски

    16
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    24-го августа

    Во название то дибильное...😳 В похмелье они что ли, его "рожали"?

    9
    2
  • Ч
    Чангл
    24-го августа

    Так будет легче пересчитать нацистов. Именно нацистов. Сопляку 30+ а он уже Гитлер. Верной дорогой идёт товарищ.

    14
    1
  • 24-го августа

    а зачем нам деньги? в долг возьмём, главное ведь чтоб на всю страну осталось 2-3 с правельным черепом и тогда наступит процветание. так что вперёд к светлому будущему

    28
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 191
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 169
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 373
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1620

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 0
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 186
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 50
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 36
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 55
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 199
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 0
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 186
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 50

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео