Дополнительные средства в бюджете следующего года, то есть положительное фискальное пространство в размере 210 млн евро, должны быть направлены на ранее определенные приоритеты - безопасность, демографию и здравоохранение, заявила премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции после заседания правительства.

Глава правительства отметила, что список приоритетов не изменился - Латвии необходимо стремиться к увеличению расходов на оборону до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), а также предусмотреть в будущем в бюджете поддержку Украины в объеме 0,25% от ВВП.

Силиня подчеркнула, что приоритетами остаются также поддержка семей с детьми, здоровье матерей и обеспечение качественного образования, особенно в маленьких школах.

В то же время, как указала премьер-министр, средства нужны и для здравоохранения, а партнеры по коалиции вносят предложения, направленные на повышение благосостояния.

Министр финансов Арвилс Ашераденс отметил, что на данный момент вопрос о фискальном пространстве в бюджете 2026 года разрешен, но по-прежнему этот вопрос актуален в бюджетах на 2027 и 2028 годы, фискальное пространство которых негативно.

Как сообщалось, правительство сегодня заслушало доклад Министерства финансов "О базе государственного основного бюджета и государственного специального бюджета и результатах пересмотра расходов на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы" и утвердило сокращение в госбюджете на 2026 год базовых расходов на 171 млн евро.

В докладе Минфина отмечается, что в результате сокращения расходов на 2026 год найдено дополнительно 171,065 млн евро, которые в первую очередь должны быть направлены на улучшение фискального пространства.

Решение об использовании этих средств примет правительство в ходе рассмотрения проекта госбюджета.