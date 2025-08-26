Baltijas balss logotype
Приоритеты бюджета Латвии - оборона и поддержка Украины 7 2008

Политика
Дата публикации: 26.08.2025
BB.LV
Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidenta kanceleja

ФОТО: LETA

Глава латвийского правительства список приоритетов Латвии: надо стремиться к увеличению расходов на оборону до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), а также предусмотреть в будущем в бюджете поддержку Украины в объеме 0,25% от ВВП.

Дополнительные средства в бюджете следующего года, то есть положительное фискальное пространство в размере 210 млн евро, должны быть направлены на ранее определенные приоритеты - безопасность, демографию и здравоохранение, заявила премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции после заседания правительства.

Глава правительства отметила, что список приоритетов не изменился - Латвии необходимо стремиться к увеличению расходов на оборону до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), а также предусмотреть в будущем в бюджете поддержку Украины в объеме 0,25% от ВВП.

Силиня подчеркнула, что приоритетами остаются также поддержка семей с детьми, здоровье матерей и обеспечение качественного образования, особенно в маленьких школах.

В то же время, как указала премьер-министр, средства нужны и для здравоохранения, а партнеры по коалиции вносят предложения, направленные на повышение благосостояния.

Министр финансов Арвилс Ашераденс отметил, что на данный момент вопрос о фискальном пространстве в бюджете 2026 года разрешен, но по-прежнему этот вопрос актуален в бюджетах на 2027 и 2028 годы, фискальное пространство которых негативно.

Как сообщалось, правительство сегодня заслушало доклад Министерства финансов "О базе государственного основного бюджета и государственного специального бюджета и результатах пересмотра расходов на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы" и утвердило сокращение в госбюджете на 2026 год базовых расходов на 171 млн евро.

В докладе Минфина отмечается, что в результате сокращения расходов на 2026 год найдено дополнительно 171,065 млн евро, которые в первую очередь должны быть направлены на улучшение фискального пространства.

Решение об использовании этих средств примет правительство в ходе рассмотрения проекта госбюджета.

#латвия #война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • Л
    Лёва
    27-го августа

    Для латышской власти забота о жителях никогда не была в приоритете.

    Они до 22 года и знать не знали где эта Краина. Но спектакль развернули мооощный. Очень хорошо, я считаю. Чем хуже- тем лучше в конечном счёте.

    25
    1
  • A
    Aleks
    27-го августа

    И чтоб никто не догадался,что эта песня о тебе 😎 О тебе,родной для власти евро. Куда что пошло,кому пошло и пошло ли вообще или пошло ,но часть вернулась-знают немногие.Все засекречено. До латышей и русских внизу деньги не дойдут.Мы ж видим как снизились цены после демарша правительства и лично Валайниса,который может только быть на одной волне с деградирующей обезьянкой из США.И тут нет никакого расизма.По уровню интеллекта это точно говорящая обезьяна.👽

    25
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го августа

    Главное, это задвинуть СИЛЬНО и МОЩНО! Опыт есть, - неоднократный!

    22
    3
  • lo gos
    lo gos
    26-го августа

    Самый прибыльный проект

    43
    1
  • Е
    Ехидный
    26-го августа

    у самих портки в заплатах , но клоуну на дозу подкинем !!! своя социалка не приоритет - отсюда вывод насрать им на страну и ее жителей !!!

    83
    2
  • Д
    Дед
    26-го августа

    То есть налоги будем платить, чтобы украли министры через оборонку и отмыли на украинской войне. Для людей наши чинуши делать ничего не собираются. То есть в сейм они уверены, что пройдут и без людей.

    82
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    26-го августа

    Мда.....Как хорошо воровать при таких приоритетов....Люди,кого вы выбрали??? Вы больны...

    80
    2
Читать все комментарии

