Закон о создании инфраструктуры контрмобильности , который на будущей неделе должен обсуждаться в Комиссии Сейма, вызвал неожиданное противодействие со стороны той самой территории, которую должен был затронуть более всего.

Председатель Совета развития Латгальского региона планирования Алдис Адамовичс направил премьеру Эвике Силине, Министерству обороны и прочим заинтересованным ведомствам письмо протеста.

Не соответствует Сатверсме

В первых строках письма А. Адамовичс, который до недавнего времени являлся депутатом Сейма от "Нового Единства", отметил, что возглавляемый им регион "признательно оценивает" и сам законопроект, и его цель — "обеспечить осуществление оперативных мероприятий… по укреплению внешней сухопутной границы и защиты жителей самоуправлений восточных приграничных территорий". Однако тут же указано, что проект закона не соответствует Сатверсме!

В частности, "недостаточно ясно определена 30–километровая приграничная территория". Статус оборонительного предполья, считают в Латгалии, должен устанавливаться законом — а не Кабинетом министров.

И то сказать — протяженность рубежей ЛР с РФ — 270,5 км; ЛР с РБ — 172,9 км. Соответственно, суммируя эту площадь и умножив за 30 км в глубину, получим около 13,3 тысяч кв. км. При этом площадь самой Латгалии как региона составляет 14,5 тысяч кв. км.

Разумеется, затронуты будут не только латгальские земли — ибо восточная граница ЕС и НАТО проходит также по территориям Видземе (Алуксненский край) и Селии (Аугшдаугавский край).

Глава региона отмечает: "Законопроект не предусматривает порядка, по которому организуются мероприятия создания оборонной инфраструктуры на собственности самоуправлений (например, школах, кладбищах). У самоуправлений нет обязанности передавать имущество или заключать соглашения с Министерством обороны".

Нарушает право собственности и интересы бизнеса

"Законопроект, — подчеркивается в обращении, — находится и в противоречии с принципами права и защиты среды". Так Латгалия отреагировала на вынос за скобки всех нормативных актов по строительству, лесному хозяйству и экологии.

"Законопроект несоответственно ограничивает закрепленные в 115–й статье Сатверсме права жить в благоприятной среде. Также правовые акты Европейского союза защищают особо охраняемые природные территории".

Далее: аппетиты военного ведомства налагают "существенные ограничения прав собственности для частных лиц". "Необходимо тщательно оценить, являются ли дополнительные ограничения соразмерными и юридически обоснованными".

Особый приграничный режим, который хотят создать во имя НАТО, "может оказать неблагоприятное воздействие на отдельные проекты улучшения среды предпринимательской деятельности". В частности, государственный город Даугавпилс вознамерился создать Восточнолатвийский индустриальный парк с привлечением 18,36 млн евро инвестиций и созданием 82 рабочих мест. Но планируемое место — Лоцики, Науйенская волость, Аугшдаугавский край — препятствует перспективам бизнеса.

Срыв Национального плана развития до 2027 года "угрожает конкурентоспособности Латгальского региона, продолжает способствовать неравноправию, социально–экономическому спаду и может обострить проблему быстрой депопуляции региона".

В качестве альтернативы Латгалия предлагает разработать особый закон о восточном приграничье, где нужно описать все местные нюансы — как обороны, так экономического развития.