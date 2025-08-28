Линия Спрудса: толщину «железного занавеса» между ЛР и РФ хотят увеличить до 30 км

На глубине 30 км от границы с Россией в Латвии будет вводиться "особое правовое регулирование", которое будет относиться к ряду объектов недвижимости, определяемых Кабинетом министров.

Национальные вооруженные силы тем самым получат возможность "оперативно осуществлять необходимые мероприятия в конкретных секторах и локациях".

Дороги перерыты

На будущей неделе депутаты парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции получат проект специально разработанного Министерством обороны Закона о контрмобильности.

Что важно: в 1–й статье регламентируется размещение материально–технических средств, отчуждение земли, вырубка леса и кадастровые записи. Во 2–й статье предполагается вводить сервитут либо отчуждать необходимые объекты недвижимости. В 3–й статье Министерство обороны требует ежемесячного отчета о проделанной работе.

Статья 7–я запрещает любое воспрепятствование работе технических средств и строительной деятельности. Ну а для владельцев затронутой собственности — радостное известие: "Нанесенные во время проведения указанных работ убытки будут возмещены в соответствии с Гражданским законом".

"Принимая во внимание начатую Российской Федерацией в феврале 2022 года полномасштабную войну против Украины и геополитические условия сего момента в регионе и мире", Минобороны под руководством Андриса Спрудса ("Прогрессивные") еще 19 января 2024 года подписало соглашение по Baltic Defence Line (Балтийской оборонительной линии) с Литвой, Эстонией и Польшей.

Однако только сейчас определилась конкретика — 30–километровая глубина построения инфраструктуры. "Например, противотанковые рвы, инженерные парки, склады материально–технических средств и т. д.".

"Чтобы не допустить перемещения противника, — указывается в документе военного ведомства, — в Латвии изначально перерыли имеющиеся дороги, образовав противотанковые рвы, в свою очередь, позднее под противотанковые рвы были преобразованы также имеющиеся в приграничье мелиорационные отводные канавы. Образованы различного типа препятствия — например, противотанковые рвы были укреплены бетонными блоками и конструкциями (в том числе так называемыми "зубами дракона" и противотанковыми минами).

Мины установлены?

Размещение препятствий приспособлено к ландшафту с использованием также естественных препятствий — болот, лесов и других природных объектов".

Между тем такие препятствия, как стальные тросы, колючая проволока и режущая проволока, будут разворачиваться только в случае объявления в государстве чрезвычайного положения.

Но что обращают внимание — Минобороны фактически признает, что противотанковое минирование на границе уже проведено.

Ну а для владельцев лесов теперь настала благодатная пора — от них теперь не будут требовать вырубки кустарника, ибо подлесок теперь служит делу государственной обороны, обеспечивая густоту "зеленки". Хотя это ведь палка о двух концах — в листве может скрываться как защитник, так и агрессор…