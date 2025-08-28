Baltijas balss logotype
Линия Спрудса: толщину «железного занавеса» между ЛР и РФ хотят увеличить до 30 км 9 1449

Политика
Дата публикации: 28.08.2025
BB.LV
Линия Спрудса: толщину «железного занавеса» между ЛР и РФ хотят увеличить до 30 км
ФОТО: LETA

На глубине 30 км от границы с Россией в Латвии будет вводиться "особое правовое регулирование", которое будет относиться к ряду объектов недвижимости, определяемых Кабинетом министров.

Национальные вооруженные силы тем самым получат возможность "оперативно осуществлять необходимые мероприятия в конкретных секторах и локациях".

Дороги перерыты

На будущей неделе депутаты парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции получат проект специально разработанного Министерством обороны Закона о контрмобильности.

Что важно: в 1–й статье регламентируется размещение материально–технических средств, отчуждение земли, вырубка леса и кадастровые записи. Во 2–й статье предполагается вводить сервитут либо отчуждать необходимые объекты недвижимости. В 3–й статье Министерство обороны требует ежемесячного отчета о проделанной работе.

Статья 7–я запрещает любое воспрепятствование работе технических средств и строительной деятельности. Ну а для владельцев затронутой собственности — радостное известие: "Нанесенные во время проведения указанных работ убытки будут возмещены в соответствии с Гражданским законом".

"Принимая во внимание начатую Российской Федерацией в феврале 2022 года полномасштабную войну против Украины и геополитические условия сего момента в регионе и мире", Минобороны под руководством Андриса Спрудса ("Прогрессивные") еще 19 января 2024 года подписало соглашение по Baltic Defence Line (Балтийской оборонительной линии) с Литвой, Эстонией и Польшей.

Однако только сейчас определилась конкретика — 30–километровая глубина построения инфраструктуры. "Например, противотанковые рвы, инженерные парки, склады материально–технических средств и т. д.".

"Чтобы не допустить перемещения противника, — указывается в документе военного ведомства, — в Латвии изначально перерыли имеющиеся дороги, образовав противотанковые рвы, в свою очередь, позднее под противотанковые рвы были преобразованы также имеющиеся в приграничье мелиорационные отводные канавы. Образованы различного типа препятствия — например, противотанковые рвы были укреплены бетонными блоками и конструкциями (в том числе так называемыми "зубами дракона" и противотанковыми минами).

Мины установлены?

Размещение препятствий приспособлено к ландшафту с использованием также естественных препятствий — болот, лесов и других природных объектов".

Между тем такие препятствия, как стальные тросы, колючая проволока и режущая проволока, будут разворачиваться только в случае объявления в государстве чрезвычайного положения.

Но что обращают внимание — Минобороны фактически признает, что противотанковое минирование на границе уже проведено.

Ну а для владельцев лесов теперь настала благодатная пора — от них теперь не будут требовать вырубки кустарника, ибо подлесок теперь служит делу государственной обороны, обеспечивая густоту "зеленки". Хотя это ведь палка о двух концах — в листве может скрываться как защитник, так и агрессор…

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(9)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    29-го августа

    Чем быстрее на нас нападут, тем быстрее закончится распил денег на так называемую оборону

    1
    1
  • З
    Злой
    28-го августа

    Зачем это всё если прилетят Калибра, Орешники, самолёты типа Су и Миги?

    37
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го августа

    Враньё надо согласовывать, чтобы оно казалось достоверным. Несколько дней назад наши правдофилы уверяли - Россия лжет, что на границе подорвался на мине латышский солдат, мы еще ни одной мины не выставили! Теперь Минобороны подтверждает, что мины выставлены. Вы бы между собой договорились, долбаные "защитники деРЬмократических свобод"!

    64
    3
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    28-го августа

    Запад был лжив всегда поэтому на чьей стороне правда для меня нет сомнения с 2022 года. Запад до последнего скрывал что дрон в эстонии был украинским.

    29
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го августа

    Ну вот хоть у кого нибудь ещё есть сомнения что вся эта гоп-компания обычные воры?!

    62
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го августа

    Современные методы ведения войны, совсем не предполагают преодоление линий препятствий и обороны. Поэтому превращение заросших бурьяном сточных, мелиоративных канав, совсем недавнего колхозного прошлого в противотанковые рвы, вполне себе ещё та сюрреалистичная картина "маслом"!

    55
    2
  • F
    FOXBAT
    28-го августа

    Совсем из ума выжили - надо сразу до Луны ну, или до Вентспилса...

    55
    4
  • VS
    Vad Sorry
    28-го августа

    Лучше бы за эти деньги яблони ,огурцы, помидоры посадили и раздавали школьникам на обеды, да и сами завали в столовке своей в думе, смотри бы несколько батраков из за границы вернулись, и размножаться по немного начали активнее

    72
    4
  • A
    Aleks
    28-го августа

    Кроме как распил денег на оборону и обогащение это ничего не напоминает,потому что есть дроны,есть стратегическая авиация,истребители,штурмовики и Фабы,но нет Хаймерсов и не будет,поэтому,если война будет настоящая,а не имитация как с Украиной,то дело будет швах.Это ж даже ежу понятно.

    78
    5
Читать все комментарии

