В Латвии начинается новый политический сезон. Что он нам принесет?

Итак, депутаты Сейма, как и школьники, завершили накануне летние каникулы и вернулись на работу. Работа предстоит напряженная — и в законотворчестве, и в сфере политики.

Три месяца с «полузащитником»

Но начнут слуги народа с… кадровых вопросов. Как известно, предыдущий омбудсмен Юрис Янсонс после скандала подал в отставку и фактически вот уже три месяца в стране нет государственного правозащитника — его обязанности исполняет зам. Уже послезавтра истекает срок внесения кандидатур на данный пост.

Хотя президент, как известно, вышел с инициативой о том, чтобы впредь претендентов на пост омбудсмена выдвигал именно глава государства, пока все происходит «по старому» - то бишь кандидатов на эту должность предлагают депутаты Сейма. Неофициально среди возможных претендентов фигурируют пока два юриста — бывший судья Конституционного суда, преподаватель ЛУ Гунарс Кусиньш и присяжный адвокат, преподаватель Рижского университета им. Страдыня Карина Палкова. Как сообщал bb.lv, выбор сделан в пользу Палковой.

Вполне возможно, что еще в этом месяце или в начале следующего депутатам Сейма предстоит утверждать и нового генерального прокурора. Этот пост остается вакантным почти 2 месяца — полномочия предыдущего генпрокурора Юриса Стуканса закончились, а Совет по юстиции в первом раунде конкурса на данную должность так и не смог выбрать подходящего кандидата.

Вчера был последний день, когда можно было заявиться для участия в конкурсе. Известно, что теперь уже экс-генпрокурор Стуканс снова подал заявку на участие в конкурсе. Кто станет его конкурентом пока не разглашается. Но, в любом случае, окончательно слово — за депутатами Сейма.

Забросали законопроектами

Это депутаты почти все лето отдыхали, а исполнительная власть — трудилась в поте лица. И в результате правительство буквально забросало парламент законопроектами. в парламент поступило аж 43 изменения в те или иные законы, два международных документа и три новых законопроекта!

Из этого пакета законопроектов самыми спорными, по которым ожидаются горячие дебаты, являются поправки в Закон о труде, и законопроект, обязывающий в крупных обществах капитала в советы и в правлении включать в обязательном порядке женщин, причем их должно быть пропорционально столько же, сколько и мужчин.

Поправки в Закон о труде уже вызвали громкие протесты профсоюзов, поскольку поправки ухудшают социальное положение наемных работников - в частности, сокращается размер оплаты сверхурочных.

Что же касается "равноправия полов" в руководстве крупных предприятий, то Сейм еще в начале весны отклонил аналогичный законопроект. И вот теперь правительство делает вторую попытку, объясняя это тем, что подобную норму о гендерном равноправии диктует Брюссель - принята соответствующая директива. Скорее всего, депутаты отклонят и вторую попытку.

Язык, цены на лекарства и другие актуальные вопросы

Парламент верен своей традиции чуть ли не каждый месяц обсуждать языковые вопросы. Вот и завтра первое заседание комиссии Сейма по правам человека после отпуска будет посвящено языку — депутаты обсудят новый подход общественных СМИ к вещанию на языках нацменьшинств. Напомним: уже с 1-го января следующего года прекратит свое вещание на русском и не только Латвийское радио-4 «Домская площадь». На русском языке — и то в сокращенном виде, - останутся только новости и сюжеты на сайте общественных СМИ. Об этом депутатам и расскажут руководители этих самых общественных СМИ.

О результатах перевода школ нацменьшинств только на госязык наверняка пойдет речь и на завтрашнем заседании комиссии Сейма по образованию, на котором депутаты обсудят актуальные проблемы нового учебного года.

Парламентарии, как и обещали, уже на этой неделе вернутся к обсуждению результатов реформы цен на медикаменты. Будут приглашены эксперты минздрава и представители аптек и поставщики лекарств. Также на заседании планируется рассмотреть и народную инициативу об отмене платы за «обслуживание рецепта» аптеками.

Кстати, о народных инициативах — только в этом месяце депутаты рассмотрят аж три законопроекта «от народа». Наряду с уже упомянутым — по плате за рецепты, слуги народа оценят, начать ли рассмотрение по существу народной инициативе о праве педагогов на досрочный выход на пенсию и о запрете совмещения должностными лицами постов в публичных учреждениях — то бишь фактический запрет чиновникам еще и подрабатывать в правлениях и советах государственных и муниципальных предприятий.

Перед вторым чтением депутаты обсудят и поправки в закон, которые впредь обяжут чиновников государства и самоуправлений отвечать на письма и запросы населения в течение 10 рабочих дней, а не 30, как было до сих пор.

И депутатская дисциплина!

Первое после каникул пленарное заседание Сейма может состояться уже в этот четверг. Правящим этой осенью придется особое внимание уделить… депутатской дисциплине или точнее — дисциплине депутатов, которые поддерживают правящую коалицию. Ведь теперь у правящих в парламенте остался всего 51 депутат, то есть перевес над оппозицией лишь в два голоса. И отсутствие хотя бы двух депутатов от коалиции может побудить оппозицию… начать срывать кворум при рассмотрении спорных законопроектов!

Таким образом, правящим предстоит и следить за тем, чтобы никто из коалиционных депутатов в день пленарного заседания не оказался в зарубежной командировке. А если кто-то из правящих парламентариев захворает, то коалиция обязана позаботится о том, чтобы в тот день спорные законопроекты не рассматривались. Или еще один вариант — пытаться договариваться с оппозицией.

В любом случае, вопрос укрепления (расширения) коалиции этой осенью становится ну очень актуальным!