Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии начинается новый политический сезон. Что он нам принесет? 3 772

Политика
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
В Латвии начинается новый политический сезон. Что он нам принесет?
ФОТО: depositphotos

Итак, депутаты Сейма, как и школьники, завершили накануне летние каникулы и вернулись на работу. Работа предстоит напряженная — и в законотворчестве, и в сфере политики.

Три месяца с «полузащитником»

Но начнут слуги народа с… кадровых вопросов. Как известно, предыдущий омбудсмен Юрис Янсонс после скандала подал в отставку и фактически вот уже три месяца в стране нет государственного правозащитника — его обязанности исполняет зам. Уже послезавтра истекает срок внесения кандидатур на данный пост.

Хотя президент, как известно, вышел с инициативой о том, чтобы впредь претендентов на пост омбудсмена выдвигал именно глава государства, пока все происходит «по старому» - то бишь кандидатов на эту должность предлагают депутаты Сейма. Неофициально среди возможных претендентов фигурируют пока два юриста — бывший судья Конституционного суда, преподаватель ЛУ Гунарс Кусиньш и присяжный адвокат, преподаватель Рижского университета им. Страдыня Карина Палкова. Как сообщал bb.lv, выбор сделан в пользу Палковой.

Вполне возможно, что еще в этом месяце или в начале следующего депутатам Сейма предстоит утверждать и нового генерального прокурора. Этот пост остается вакантным почти 2 месяца — полномочия предыдущего генпрокурора Юриса Стуканса закончились, а Совет по юстиции в первом раунде конкурса на данную должность так и не смог выбрать подходящего кандидата.

Вчера был последний день, когда можно было заявиться для участия в конкурсе. Известно, что теперь уже экс-генпрокурор Стуканс снова подал заявку на участие в конкурсе. Кто станет его конкурентом пока не разглашается. Но, в любом случае, окончательно слово — за депутатами Сейма.

Забросали законопроектами

Это депутаты почти все лето отдыхали, а исполнительная власть — трудилась в поте лица. И в результате правительство буквально забросало парламент законопроектами. в парламент поступило аж 43 изменения в те или иные законы, два международных документа и три новых законопроекта!

Из этого пакета законопроектов самыми спорными, по которым ожидаются горячие дебаты, являются поправки в Закон о труде, и законопроект, обязывающий в крупных обществах капитала в советы и в правлении включать в обязательном порядке женщин, причем их должно быть пропорционально столько же, сколько и мужчин.

Поправки в Закон о труде уже вызвали громкие протесты профсоюзов, поскольку поправки ухудшают социальное положение наемных работников - в частности, сокращается размер оплаты сверхурочных.

Что же касается "равноправия полов" в руководстве крупных предприятий, то Сейм еще в начале весны отклонил аналогичный законопроект. И вот теперь правительство делает вторую попытку, объясняя это тем, что подобную норму о гендерном равноправии диктует Брюссель - принята соответствующая директива. Скорее всего, депутаты отклонят и вторую попытку.

Язык, цены на лекарства и другие актуальные вопросы

Парламент верен своей традиции чуть ли не каждый месяц обсуждать языковые вопросы. Вот и завтра первое заседание комиссии Сейма по правам человека после отпуска будет посвящено языку — депутаты обсудят новый подход общественных СМИ к вещанию на языках нацменьшинств. Напомним: уже с 1-го января следующего года прекратит свое вещание на русском и не только Латвийское радио-4 «Домская площадь». На русском языке — и то в сокращенном виде, - останутся только новости и сюжеты на сайте общественных СМИ. Об этом депутатам и расскажут руководители этих самых общественных СМИ.

О результатах перевода школ нацменьшинств только на госязык наверняка пойдет речь и на завтрашнем заседании комиссии Сейма по образованию, на котором депутаты обсудят актуальные проблемы нового учебного года.

Парламентарии, как и обещали, уже на этой неделе вернутся к обсуждению результатов реформы цен на медикаменты. Будут приглашены эксперты минздрава и представители аптек и поставщики лекарств. Также на заседании планируется рассмотреть и народную инициативу об отмене платы за «обслуживание рецепта» аптеками.

Кстати, о народных инициативах — только в этом месяце депутаты рассмотрят аж три законопроекта «от народа». Наряду с уже упомянутым — по плате за рецепты, слуги народа оценят, начать ли рассмотрение по существу народной инициативе о праве педагогов на досрочный выход на пенсию и о запрете совмещения должностными лицами постов в публичных учреждениях — то бишь фактический запрет чиновникам еще и подрабатывать в правлениях и советах государственных и муниципальных предприятий.

Перед вторым чтением депутаты обсудят и поправки в закон, которые впредь обяжут чиновников государства и самоуправлений отвечать на письма и запросы населения в течение 10 рабочих дней, а не 30, как было до сих пор.

И депутатская дисциплина!

Первое после каникул пленарное заседание Сейма может состояться уже в этот четверг. Правящим этой осенью придется особое внимание уделить… депутатской дисциплине или точнее — дисциплине депутатов, которые поддерживают правящую коалицию. Ведь теперь у правящих в парламенте остался всего 51 депутат, то есть перевес над оппозицией лишь в два голоса. И отсутствие хотя бы двух депутатов от коалиции может побудить оппозицию… начать срывать кворум при рассмотрении спорных законопроектов!

Таким образом, правящим предстоит и следить за тем, чтобы никто из коалиционных депутатов в день пленарного заседания не оказался в зарубежной командировке. А если кто-то из правящих парламентариев захворает, то коалиция обязана позаботится о том, чтобы в тот день спорные законопроекты не рассматривались. Или еще один вариант — пытаться договариваться с оппозицией.

В любом случае, вопрос укрепления (расширения) коалиции этой осенью становится ну очень актуальным!

Читайте нас также:
#сейм латвии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го сентября

    Ничего он не принесёт, кроме пустых обещаний и глумого трёпа от новых и голодных хуторских придурков, остервенело рвущихся к корыту власти.

    19
    1
  • A
    Aleks
    2-го сентября

    А что может принести этот политический сезон Латвии и ее жителям? Отставание от Литвы и Эстонии уже лет на 30-40 и превращение Латвии в ближневосточную пустыню .👽

    16
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    2-го сентября

    Непонятно, зачем радио отключать, разве его больше никто не слушает? Тогда зачем вообще нужны радиоприемники?

    9
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 194
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 172
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 383
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1627

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 13
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 11
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 248
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 62
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 42
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 62
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 13
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 11
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 248

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео