Права человека в Латвии скорей всего будет защищать Палкова

Партии, формирующие власть в Латвии, на совместном совещании договорились выдвинуть на пост омбудсмена профессора Рижского университета Страдыня (РУС), адвоката Карину Палкову.
Об том в X сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Кто такая Палкова? Она присяжный адвокат, специализирующийся на медицинском праве. Является деканом факультета социальных наук РУС и ведущим научным сотрудником. Палкова также является внештатным советником министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов.
Ранее она возглавляла общественный совет Юрмальской городской думы. Целью совета является содействие развитию неправительственного сектора и гражданского участия в городе.
Кандидатуру Палковой на должность омбудсмена предложил Союз зеленых и крестьян (СЗК), говорится в заявлении политической силы для СМИ.
Председатель правления СЗК Армандс Краузе высоко оценил профессиональную квалификацию и опыт Палковой, отметив, что это позволит ей полноценно выполнять обязанности омбудсмена, обеспечивать соблюдение прав человека в Латвии и укреплять принципы хорошего управления в государственном и муниципальном управлении.
О кандидатуре Палковой на пост омбудсмена СЗК проинформировал партии, формирующие правительство, заручившись поддержкой партнеров, отмечает объединение. Кандидат будет заслушана на ближайшем заседании фракции СЗК в среду, 3 сентября. В ту же среду Палкова встретится также с фракцией "Нового Единства" в Сейме.
Согласно закону, омбудсмен утверждается Сеймом по предложению не менее чем десяти депутатов, а срок его полномочий составляет пять лет.
Koalīciju veidojošās partijas sadarbības sanāksmē pauda atbalstu Rīgas Stradiņa universitātes profesorei, zvērinātai advokātei un pieredzējušai profesionālei Karinai Palkovai, virzot viņas kandidatūru tiesībsarga amatam. Sagaidāmas vēl diskusijas frakcijās. Ņemot vērā amata… pic.twitter.com/LNJv7hiXD5— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 1, 2025
