Права человека в Латвии скорей всего будет защищать Палкова 6 1602

Политика
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Права человека в Латвии скорей всего будет защищать Палкова
ФОТО: LETA

Партии, формирующие власть в Латвии, на совместном совещании договорились выдвинуть на пост омбудсмена профессора Рижского университета Страдыня (РУС), адвоката Карину Палкову.

Об том в X сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Кто такая Палкова? Она присяжный адвокат, специализирующийся на медицинском праве. Является деканом факультета социальных наук РУС и ведущим научным сотрудником. Палкова также является внештатным советником министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов.

Ранее она возглавляла общественный совет Юрмальской городской думы. Целью совета является содействие развитию неправительственного сектора и гражданского участия в городе.

Кандидатуру Палковой на должность омбудсмена предложил Союз зеленых и крестьян (СЗК), говорится в заявлении политической силы для СМИ.

Председатель правления СЗК Армандс Краузе высоко оценил профессиональную квалификацию и опыт Палковой, отметив, что это позволит ей полноценно выполнять обязанности омбудсмена, обеспечивать соблюдение прав человека в Латвии и укреплять принципы хорошего управления в государственном и муниципальном управлении.

О кандидатуре Палковой на пост омбудсмена СЗК проинформировал партии, формирующие правительство, заручившись поддержкой партнеров, отмечает объединение. Кандидат будет заслушана на ближайшем заседании фракции СЗК в среду, 3 сентября. В ту же среду Палкова встретится также с фракцией "Нового Единства" в Сейме.

Согласно закону, омбудсмен утверждается Сеймом по предложению не менее чем десяти депутатов, а срок его полномочий составляет пять лет.

  • Д
    Дед
    1-го сентября

    О каких правах идет речь? Право на свободу получения информации при запрещенных каналах, право нац меньшинств с запрещением детям получать образование на своем языке, право на защиту в суде и справедливый суд, когда суды не соблюдают законов Латвии, право на жизнь, когда у людей отбирается персональный код и сдохни от голода, право на собственность, когда его может игнорировать любой банк, у которого правила выше конституции. Может новый омбудсмен заметит, что то из этого, или только права украинцев на разворовывание бюджета Латвии.

    69
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    1-го сентября

    Вспомните для примера бывшего омбудсменом латыша-алкаша, много он кого на защищал? Беспробудно годами пил, по офису вечно с залитыми глазами болтался, - значит таковой из защита была!

    37
    3
  • A
    Aleks
    1-го сентября

    Русофобское Новое единство и остальные в коалиции не против,чтобы обмудсмен был русским?!Или Палкова такая же русская как Буров ? Ну тогда понятно,кого в основном будет защища́ть обмудсмен и на кого работать...

    34
    4
  • пк
    полосатый конь
    Aleks
    1-го сентября

    Другие туда не попадают. Не стройте иллюзий.

    31
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го сентября

    Главное, чтобы она алкоголем не увлекалась. Хватит нам одного алкаша на посту омбудсмена.

    22
    4
  • ВП
    Вася Пупкин
    Mr.FGJCNJK
    1-го сентября

    А чем она хуже остальных латышей - алкашей, пьющих по 13 литров чистого алкоголя в год (включая младенцев и стариков) пусть тоже жрёт!

    21
    3
