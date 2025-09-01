Права человека в Латвии скорей всего будет защищать Палкова

Партии, формирующие власть в Латвии, на совместном совещании договорились выдвинуть на пост омбудсмена профессора Рижского университета Страдыня (РУС), адвоката Карину Палкову.

Об том в X сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Кто такая Палкова? Она присяжный адвокат, специализирующийся на медицинском праве. Является деканом факультета социальных наук РУС и ведущим научным сотрудником. Палкова также является внештатным советником министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов.

Ранее она возглавляла общественный совет Юрмальской городской думы. Целью совета является содействие развитию неправительственного сектора и гражданского участия в городе.

Кандидатуру Палковой на должность омбудсмена предложил Союз зеленых и крестьян (СЗК), говорится в заявлении политической силы для СМИ.

Председатель правления СЗК Армандс Краузе высоко оценил профессиональную квалификацию и опыт Палковой, отметив, что это позволит ей полноценно выполнять обязанности омбудсмена, обеспечивать соблюдение прав человека в Латвии и укреплять принципы хорошего управления в государственном и муниципальном управлении.

О кандидатуре Палковой на пост омбудсмена СЗК проинформировал партии, формирующие правительство, заручившись поддержкой партнеров, отмечает объединение. Кандидат будет заслушана на ближайшем заседании фракции СЗК в среду, 3 сентября. В ту же среду Палкова встретится также с фракцией "Нового Единства" в Сейме.

Согласно закону, омбудсмен утверждается Сеймом по предложению не менее чем десяти депутатов, а срок его полномочий составляет пять лет.