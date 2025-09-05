Латвию посетит православный патриарх

У патриарха запланированы встречи с Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

Варфоломей I также выступит в Латвийском университете с лекцией "Церковь во время экологического кризиса - наука, этика, общие действия", а в субботу, 13 сентября, примет участие в экуменическом богослужении в Домском соборе.

Константинопольский вселенский патриархат является одной из старейших автокефальных поместных церквей в восточном православии. Он находится в Стамбуле (Турция) и управляет несколькими епархиями и монастырями как в Турции, так и за ее пределами - в Греции, США, Австралии и Южной Корее.

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) до 2022 года находилась в подчинении Московского патриархата, но после вторжения России в Украину в 2022 году Сейм законом изменил ее статус, постановив, что ЛПЦ действует самостоятельно и независимо.