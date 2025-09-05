Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвию посетит православный патриарх 6 2006

Политика
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Латвию посетит православный патриарх
ФОТО: LETA

По приглашению президента Эдгара Ринкевича 12-13 сентября с официальным визитом Латвию посетит Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей I, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

У патриарха запланированы встречи с Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

Варфоломей I также выступит в Латвийском университете с лекцией "Церковь во время экологического кризиса - наука, этика, общие действия", а в субботу, 13 сентября, примет участие в экуменическом богослужении в Домском соборе.

Константинопольский вселенский патриархат является одной из старейших автокефальных поместных церквей в восточном православии. Он находится в Стамбуле (Турция) и управляет несколькими епархиями и монастырями как в Турции, так и за ее пределами - в Греции, США, Австралии и Южной Корее.

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) до 2022 года находилась в подчинении Московского патриархата, но после вторжения России в Украину в 2022 году Сейм законом изменил ее статус, постановив, что ЛПЦ действует самостоятельно и независимо.

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
9
0
15

Оставить комментарий

(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го сентября

    Если это "православный патриарх", то мой сосед-алкаш Янчик - папаРимский! Штатный офицер турецкой разведки, спровоцировал религиозный раскол на Украине, а теперь еще сюда лезет?

    5
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го сентября

    С него такой же православный, как с меня тот же лютеранин!

    33
    1
  • П
    Процион
    6-го сентября

    А с рижским митрополитом как его там… Кудрашов вроде, этот турок встречаться не хоче, и кафедральный собор не посетит. Вместо этого отправится к лютеранамв Домский собор? Чудны дела твои, Господь. Такой же бардак и хаос как везде в Латвии.

    36
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го сентября

    Papa Rimsky Бесс Толковый

    Видимо он и сам такой!

    3
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го сентября

    Цитата; "У патриарха запланированы встречи с Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней."

    Кто бы мог подумать что эти люди православные?

    40
    1
  • PR
    Papa Rimsky
    Бесс Толковый
    6-го сентября

    Кто бы мог подумать, что Варфоломей I водит дружбы с содомитами...

    31
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 147
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 1 536
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 145
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 220

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 4
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 16
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 38
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 38
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 92
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 75
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 4
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 16
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео