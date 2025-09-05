Baltijas balss logotype
США сворачивают программу военной помощи Латвии. Что об этом известно?

Политика
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
США сворачивают программу военной помощи Латвии. Что об этом известно?
ФОТО: LETA

Как сообщал bb.lv, США сворачивают программу военной помощи странам Европы, граничащим с Россией. В списке - Латвия.

США прекращают финансирование программы подготовки и оснащения военных в странах на востоке Европы, которые могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о программе, известной как «секция 333», в рамках которой Пентагон тренирует и экипирует военнослужащих стран-союзниц по всему миру. В Европе основными получателями этой помощи являются Эстония, Латвия и Литва.

С 2018 по 2022 год на поддержку европейских партнеров США потратили по этой программе 1,6 миллиарда долларов, что составило около 29% общемировых расходов в рамках «секции 333». Средства на программу утверждаются конгрессом, и сейчас они выделены до сентября 2026 года — новых денег Белый дом запрашивать не будет.

По данным FT, об остановке финансирования представители Пентагона сообщили европейским дипломатам на прошлой неделе. Европейцы «были ошеломлены» этим сообщением, сообщили источники издания. Сейчас чиновники пытаются понять, повлияет ли это на критически важные элементы европейской безопасности.

Президент США Дональд Трамп неоднократно публично заявлял, что европейским странам необходимо тратить больше средств на собственную безопасность, не полагаясь на Вашингтон.

В Европе в последние месяцы все чаще звучат опасения, что президент РФ Владимир Путин в течение нескольких ближайших лет может вторгнуться на территорию одной из стран Балтии, чтобы проверить готовность США и НАТО их защищать.

Помимо Эстонии, Латвии и Литвы Россия граничит еще с тремя странами НАТО — Норвегией, Финляндией и Польшей (в Калининградской области).

#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


