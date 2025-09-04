США лишают армию Латвии многомиллионных дотаций – Financial Times

Пентагон на прошлой неделе проинформировал европейских дипломатов о том, что Вашингтон перестанет финансировать программы по обучению и оснащению армий Восточной Европы.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным FT, в 2018-2022 годах в Европу было направлено $1,6 млрд, ключевыми получателями были Латвия, Эстония и Литва.

Издание указывает, что расходы в рамках программы должен одобрять конгресс и нынешняя администрация США не делала дополнительных запросов на этот счет. Одобренные средства будут доступны до следующего сентября.

Решение было согласовано с Европой и сделано с акцентом на то, чтобы она «взяла на себя больше ответственности за собственную оборону».

Источники газеты говорят, что европейские правительства были ошеломлены этим шагом. США таким образом хотят побудить более богатые страны Европы платить за безопасность тех государств, для которых есть риски, предположил один из собеседников FT.

FT отмечает, что решение совпало с курсом главного стратегического советника Пентагона Элбриджа Колби, который добивается перераспределения ресурсов в пользу Индо-Тихоокеанского региона для сдерживания Китая и снижения риска конфликта вокруг Тайваня.

В Латвии пока никак не прокомментировали угрозу прекращения военного финансирования со стороны США.