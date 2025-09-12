Baltijas balss logotype
Россия может активировать особые операции во время учений «Запад» - спецслужбы Латвии 2 928

Политика
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Россия может активировать особые операции во время учений «Запад» - спецслужбы Латвии
ФОТО: Youtube

Служба военной разведки: во время учений "Запад" Россия может активизировать целевые информационно-психологические операции и кампании по дезинформации.

В активной фазе учений "Запад-2025" Россия может активизировать целевые информационно-психологические операции и дезинформационные кампании, в том числе против учений "Namejs 2025" в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Службе военной разведки и безопасности (СВРБ).

В своей публикации СВРБ отметила, что Россия каждый год проводит учения на разных стратегических направлениях, и учения "Запад" обычно проводятся в западной части России раз в четыре года. В отличие от стратегических учений других лет ("Восток", "Центр" и "Кавказ"), значительная часть учений "Запад" проводится во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами.

После вторжения в Украину Россия имеет ограниченные ресурсы для организации стратегических учений. В 2022 году она еще смогла организовать учения "Восток-2022", но в 2023 году не состоялись ни учения "Центр-2023", которые соответствуют обычному циклу подготовки, ни учения "Запад-2023", которые были объявлены как внеочередные. В 2024 году прошли военно-морские учения "Океан-2024" с минимальным привлечением сухопутных войск.

Стратегические учения проводятся с целью проверки возможностей вооруженных сил по ведению военных действий на стратегическом уровне, отработки систем управления и контроля, испытания новых видов вооружения и тактических элементов операций. В этом году одна из целей стратегических учений России - продемонстрировать, что не все ее силы задействованы в войне против Украины и что Москва способна организовать рутинную военную деятельность в сложившихся условиях.

Под прикрытием стратегических учений возможно формирование войсковых соединений для реального нападения, но пока ход учений не позволяет предположить, что под прикрытием "Запада-2025" готовится такое нападение.

Официально было объявлено, что "Запад-2025" пройдет с 12 сентября по 16 сентября, однако учения проводятся с июля этого года и, по данным СВРБ, скорее всего, завершатся стратегическими ядерными учениями в октябре или ноябре.

Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Беларуси являются частью российских стратегических учений. Таким образом Москва привлекает страны-партнеры к стратегическим учениям, чтобы продемонстрировать единство. Можно сказать, что активная фаза "Запада" началась уже в начале сентября.

В официальных заявлениях говорится, что "Запад-2025" пройдет в Беларуси, но на самом деле он также будет проходить на различных полигонах на западе России, включая Арктику и Калининградскую область.

В контексте "Запада-2025" не было отмечено значительных информационно-психологических операций против Латвии, в то время как подконтрольные Кремлю субъекты продолжают ежедневно осуществлять рутинную деятельность по информационному влиянию, в основном распространяя прокремлевскую пропаганду, заявили латвийские спецслужбы.

В последние два месяца в подконтрольном Кремлю информационном пространстве усилились сообщения о том, что "Запад-2025" - это оборонные учения, а военные учения НАТО в Польше и странах Балтии якобы представляют угрозу для России и Беларуси. Предполагается, что во время активной фазы "Запад-2025" Россия может активизировать целенаправленные информационно-психологические операции и кампании по дезинформации.

#латвия
Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го сентября

    После такого доклада в среда латышских нациоАналистов должны резко вырасти закупки памперсов для взрослых.

    8
    1
  • П
    Процион
    12-го сентября

    «Служба военной разведки и безопасности (СВРБ)». Это что, ещё одна контора, созданная в Латвии и присосавшаяся к её бюджету? А бред о том, что «Россия может активизировать целевые информационно-психологические операции и кампании по дезинформации» эта служба сама придумала, или позаимствовала у пациентов с улицы Твайка?

    13
    1

