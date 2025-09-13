Baltijas balss logotype
«На противодействие пропаганде»: в Латгалию направят почти 100 тысяч евро 4 626

Политика
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
«На противодействие пропаганде»: в Латгалию направят почти 100 тысяч евро
ФОТО: LETA

Для укрепления информационного пространства Латгале, устойчивости жителей приграничных регионов к российской дезинформации и их готовности защищать страну Министерство обороны планирует выделить 95 152 евро на реализацию проектов средств массовой информации и негосударственных организаций.

По результатам конкурса "Поддержка для укрепления информационного пространства Латгале" на проект газеты "Vaduguns" "Не отдадим ни сантиметра" планируется выделить 10 000 евро, на проект ООО "Divu krastu radio" "Для нашей обороны" - до 9990 евро, на проект ООО "Latgales reģionālā televīzija" "Крупным планом: безопасность" - до 10 000 евро.

Для проекта ООО "LER8", издателя газеты "Ezerzeme" и общества "Krāslavas rajona partnerība" "Сотрудничество по укреплению восточной границы" предусмотрено до 10 000 евро, для проекта газеты "Vietējā Latgales Avīze" "Надежная информация - надежная граница" - до 5500 евро.

На проект общества "Cita Daugavpils" "Безопасные микрорайоны: укрепление сообществ микрорайонов Даугавпилса для устойчивости в мирное время" министерство выделит до 9730 евро, на проект общества "DAMEDIA" ("chayka.lv") "Не только с оружием: защитники Латгале" - до 10 000 евро, на проект общества "Esi Vasals" "Информирован и устойчив: Латгале рассказывает об обороне" - до 9940 евро, на проект Латгальского культурного общества "Сыграем: Что? Где? Когда?" - до 10 000 евро, на проект новостного портала "lakuga.lv" "Kai sorguot?" - до 9992 евро.

Окончательное решение о выделении средств еще должно принять правительство.

#латвия
Оставить комментарий

(4)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    13-го сентября

    Я считаю в Риге тоже нужно противодействовать пропаганде, за 100к возьму обязательство перед ЛР никогда не смотреть РФ ТВ, вот будет достижение! Открыт для переговоров.

    14
    2
  • Д
    Дед
    13-го сентября

    Так они на латышском пропагандировать собираются? А кто их услышит? На латышском новостей не слушают, кроме 20% населения Латгале.

    28
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    13-го сентября

    Да и те 20% предпочитают латгальский в противовес латышскому. А вот на латгальский никаких денег у латышей не хватит.

    19
    2
  • A
    Aleks
    13-го сентября

    Последние Соросовские бабки попилят на пропаганду и что дальше? Будут искать спонсора в России,ведь на что живут некоторые издания Латвии? Только на деньги соросят. Придется переобуваться в воздухе и становиться русскими,а не латышами😂

    17
    3
Читать все комментарии

