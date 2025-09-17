Внезапно: Гаусс снова стал главной национальной авиакомпании

Бывший руководитель латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" Мартин Гаусс назначен исполнительным директором национальной авиакомпании Бахрейна "Gulf Air", сообщил Гаусс на своей странице в "LinkedIn".

Гаусс приступит к исполнению своих обязанностей 4 ноября.

Гаусс пишет, что он горд и благодарен возглавить авиакомпанию с более чем 75-летней историей.

По его словам, вместе с командой и партнерами он продолжит укреплять авиакомпанию и строить для нее сильное будущее.

"Gulf Air" была основана в 1950 году. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в более чем 50 пунктов назначения в 30 странах Африки, Азии и Европы, сообщается на сайте "Gulf Air". Авиакомпания располагает парком из более чем 40 самолетов.

7 апреля этого года совет "airBaltic" принял решение об увольнении председателя правления и исполнительного директора авиакомпании Гаусса.

Гаусс пришел в "airBaltic" 1 ноября 2011 года.