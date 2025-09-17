Baltijas balss logotype
Внезапно: Гаусс снова стал главной национальной авиакомпании 7 8010

Политика
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Внезапно: Гаусс снова стал главной национальной авиакомпании
ФОТО: LETA

Гаусс назначен исполнительным директором национальной авиакомпании Бахрейна "Gulf Air".

Бывший руководитель латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" Мартин Гаусс назначен исполнительным директором национальной авиакомпании Бахрейна "Gulf Air", сообщил Гаусс на своей странице в "LinkedIn".

Гаусс приступит к исполнению своих обязанностей 4 ноября.

Гаусс пишет, что он горд и благодарен возглавить авиакомпанию с более чем 75-летней историей.

По его словам, вместе с командой и партнерами он продолжит укреплять авиакомпанию и строить для нее сильное будущее.

"Gulf Air" была основана в 1950 году. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в более чем 50 пунктов назначения в 30 странах Африки, Азии и Европы, сообщается на сайте "Gulf Air". Авиакомпания располагает парком из более чем 40 самолетов.

7 апреля этого года совет "airBaltic" принял решение об увольнении председателя правления и исполнительного директора авиакомпании Гаусса.

Гаусс пришел в "airBaltic" 1 ноября 2011 года.

#airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    19-го сентября

    Я работу дворником дольше искал !

    0
    1
  • AE
    Al Ekses
    18-го сентября

    Хорошая пощечина хуторянскому мышлению

    2
    5
  • ТК
    Тото Кутунио
    17-го сентября

    Они вообще его CV не читали?

    21
    2
  • A
    Aleks
    17-го сентября

    Шолом алейхем и Салям алейкум-это почти одно и тоже,поэтому,думаю,Гаусс с непомерных наших латвийских денег купил себе должность и место,потому что только совсем идиот бесплатно взял бы Гаусса чем то руководить.Только общественным туалетом и то не факт

    38
    6
  • Е
    Ехидный
    17-го сентября

    дырса теперь авиокампании Бахрейна !!!Гуусс так наруководит , что через пару лет никакой нефти не хватит чтобы с долгами расплатится !!!

    36
    2
  • Д
    Дед
    Ехидный
    17-го сентября

    Ну, что Вы! Здесь главное слово НАЦИОНАЛЬНОЙ. Бюджетные бабосики будут пилить, а Гаус главный специалист в этом вопросе.

    20
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Ехидный
    17-го сентября

    Не просто дырса, а дзиля дирса!

    9
    2
Читать все комментарии

