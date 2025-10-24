Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Давшего концерт в Риге Моргенштерна хотят внести в «черные списки» в соседней с Латвией страной (не в России) 2 1616

Политика
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV

Рэпера Алишера Моргенштерна следует объявить в Литве нежелательным лицом в том числе из-за его позиции относительно принадлежности Крыма.

Такое мнение высказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в социальной сети Facebook. Бенкунскас выступил с предложением об объявлении певца персоной нон-грата перед концертом, который артист должен дать в городе.

«Я не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как артист, не знающий, чей Крым, публично проявляет уважение к Путину и которого по запросу Службы безопасности Украины Министерство культуры Украины включило в Список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности», – написал мэр Вильнюса.

Бенкунскас подчеркнул, что организатором концерта Моргенштерна выступает компания из Латвии.

Бенкунскас подчеркнул, что мэрия не имеет полномочий самостоятельно запрещать въезд в страну, поэтому он обратился в МИД с просьбой рассмотреть вопрос о возможном запрете для Моргенштерна, а также проверить деятельность латвийских организаторов концерта с точки зрения информационной безопасности Литвы.

Отметим, что 18 октября Моргенштерн выступил в Риге в арене на улице Сканстес. Концерт задержался на полтора часа. В ожидании зрители не скучали – как сообщаются очевидцы, пьяных и обдолбанных поклонников российского рэпера выводили десятками, медики и охранники работали не покладая рук (шприцов, дубинок).

Отметим, что и в России Моргенштерну не рады. В конце 2021 года он отправился в эмиграцию на фоне обвинений в пропаганде наркотиков. В 2024 году был включен Министерством юстиции РФ в реестр «иностранных агентов», позже против рэпера было возбуждения уголовное дело.

Читайте нас также:
#черный список
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
3
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го октября

    Высылка к нам всякого околотворческого дерьма - хуже открытого нападения. Россия, забери этот навоз обратно!

    18
    5
  • A
    Aleks
    24-го октября

    Худшее чмо из еврейского народа,но работу свою делает хорошо -разлагает молодежь . У нацистов в запасе и действующих таких много,особенно в России Взять ту же Собчак,о которой лично писал Главный раввин России Берл Лазар в своей книге ,,Еврейская Россия,, Как Ксюша своими программами деградировала общество и он ей за это очень благодарен,потому что сама проявила инициативу Есть там и про Путина,но это уже отдельная статья УК РФ.

    10
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Скоро дойдём до того, что вообще не будет денег…» – финансист комментирует финансовую политику государства
Изображение к статье: «Скоро дойдём до того, что вообще не будет денег…» – финансист комментирует финансовую политику государства
В Сейме разбирались в беспорядке, устроенном государством при обучении населения латышскому языку
Изображение к статье: Депутаты Сейма смогли узнать из передвижной выставки, насколько латышский язык – древний и богатый. Эксклюзив!
Силиня спешит в Сейм, бюджетные страдания «дополнят» мучения с конвенцией
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Спасти конвенцию... Депутаты в отчаянии решили поиздеваться над авторами законопроекта
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Если в кране нет воды - обвиняй руку Москвы! Политолог об абсурдных заявлениях латвийских политиков
Если в кране нет воды - обвиняй руку Москвы! Политолог об абсурдных заявлениях латвийских политиков 3 2064
Изображение к статье: Министры потянулись в Латгалию. Зачем?
Министры потянулись в Латгалию. Зачем? 2 1111
Изображение к статье: Зимним спортом N 1 в Латвии, несомненно, является хоккей. Эксклюзив!
Милан погрузился в туман: правительство Силини решило сэкономить на спортсменах 2 2135
Изображение к статье: Русские дети в Латвии говорят на родном языке: в Сейме обсудили, что с этим делать Эксклюзив!
Русские дети в Латвии говорят на родном языке: в Сейме обсудили, что с этим делать 22 11132

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 9
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 3
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 25
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 77
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 44
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 9
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 3
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео