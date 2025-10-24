Рэпера Алишера Моргенштерна следует объявить в Литве нежелательным лицом в том числе из-за его позиции относительно принадлежности Крыма.

Такое мнение высказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в социальной сети Facebook. Бенкунскас выступил с предложением об объявлении певца персоной нон-грата перед концертом, который артист должен дать в городе.

«Я не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как артист, не знающий, чей Крым, публично проявляет уважение к Путину и которого по запросу Службы безопасности Украины Министерство культуры Украины включило в Список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности», – написал мэр Вильнюса.

Бенкунскас подчеркнул, что организатором концерта Моргенштерна выступает компания из Латвии.

Бенкунскас подчеркнул, что мэрия не имеет полномочий самостоятельно запрещать въезд в страну, поэтому он обратился в МИД с просьбой рассмотреть вопрос о возможном запрете для Моргенштерна, а также проверить деятельность латвийских организаторов концерта с точки зрения информационной безопасности Литвы.

Отметим, что 18 октября Моргенштерн выступил в Риге в арене на улице Сканстес. Концерт задержался на полтора часа. В ожидании зрители не скучали – как сообщаются очевидцы, пьяных и обдолбанных поклонников российского рэпера выводили десятками, медики и охранники работали не покладая рук (шприцов, дубинок).

Отметим, что и в России Моргенштерну не рады. В конце 2021 года он отправился в эмиграцию на фоне обвинений в пропаганде наркотиков. В 2024 году был включен Министерством юстиции РФ в реестр «иностранных агентов», позже против рэпера было возбуждения уголовное дело.