Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (Латвийская зеленая партия) не получил допуск к работе с государственной тайной. Об этом мэр заявил на заседании Юрмальской думы в четверг.

В связи с этим Трукснис подал в отставку, хотя и считает решение Службы государственной безопасности противоправным.

На заседании он пояснил, что получил уведомление от СГБ о решении, "в соответствии с которым мне отказано в доступе к объектам, содержащим государственную тайну, и не выдано специальное разрешение, дающее право использовать классифицированную информацию".

"Данное решение считаю неправомерным и противоречащим Сатверсме, буду обжаловать его в установленном законом порядке и бороться до конца — за справедливость, за Юрмалу и её жителей, за правовое государство", — зачитал Трукснис своё заявление думе и вице-мэру Янису Лединьшу (ЛЗП).

Он добавил, что уходит с поста, "чтобы не допустить тени сомнений при принятии решений в думе", однако подчеркнул, что это не означает согласие с решением СГБ.

В дальнейшем Трукснис будет работать в Юрмальской думе как депутат.

Обязанности мэра Юрмалы будет исполнять вице-мэр Янис Лединьш (Латвийская зеленая партия). Он сообщил агентству ЛЕТА, что еще ждет решения СГБ о допуске к работе с гостайной, поскольку служба продлила срок проверки.

"Мы всегда были командой Труксниса и так и продолжим работу", - сказал вице-мэр, воздержавшись от комментариев о начале переговоров по избранию нового председателя думы и своих возможностях занять пост мэра.

После муниципальных выборов 2025 года Трукснис вновь занял пост мэра Юрмалы, получив девять голосов из 15. Его поддерживают партии "Латвия на первом месте", Латвийская зелёная партия, "Согласие", а также представитель Союза зелёных и крестьян (СЗК) Мартиньш Стулпиньш.

Трукснис стал первым муниципальным политиком, который публично заявил о решении СГБ в отношении допуска к государственной тайне.

СГБ проводит проверку председателей самоуправлений и их заместителей в установленные законом "О государственной тайне" сроки. В ходе проверки оцениваются надёжность и способность претендента хранить государственную тайну, анализируется широкий объём информации о конкретном лице.

Закон содержит семь оснований для отказа в доступе к объектам, содержащим государственную тайну. Например, допуск не может быть выдан, если дееспособность лица ограничена в установленном законом порядке или если лицо ранее работало в службе безопасности СССР или других стран, не входящих в НАТО или ЕС.

Допуск также не выдают лицам, в отношении которых в ходе проверки выявлены факты, дающие основание сомневаться в их надёжности и способности хранить государственную тайну, а также лицам с психическими и поведенческими нарушениями, в том числе связанными с употреблением алкоголя или наркотиков.

После выборов 2025 года в Латвии действует 42 самоуправления — 35 краевых и семь городов республиканского значения.