Итак, сегодня ближе к вечеру президент Эдгар Ринкевич решил воспользоваться своим конституционным правом и вернуть законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции на повторное рассмотрение Сейма! Заметим, что на такой шаг - возвращение законопроекта парламенту, - Ринкевич пошел впервые за 2,5 года своего президентства!

Согласно Конституции, если глава государства возвращает законопроект Сейму, то парламент без дебатов передает документ на рассмотрение профильной комиссии и депутаты на этом этапе вправе рассматривать только те предложения к законопроекту, которые внес президент.

Если Сейм решает отклонить все предложения (поправки) главы государства и снова проголосовать за законопроект в том виде, в котором он уже был принят ранее, то второй раз президент уже возражать не вправе - он будет вынужден провозгласить закон.

Как поступят депутаты - узнаем уже в течении ближайших пару недель. Но очевидно, что нас ждет продолжение парламентского сериала о Стамбульской конвенции.