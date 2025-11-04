Президент Латвии Эдгар Ринкевич выбрал единственно возможный и наилучший на данный момент вариант действий по вопросу Стамбульской конвенции, а также хорошо аргументировал свою позицию, заявил в интервью передаче «900 секунд» (TV3) эксперт по конституционному праву, старший юридический советник Ассоциации финансовой отрасли Эдгар Пастарс, пишет LETA.

По его мнению, лучший подход — это повторная оценка данного вопроса, а не «обострение ситуации», например, путем объявления закона и подачи иска в суд.

Адвокат допустил, что президент принял решение так быстро, чтобы положить конец ненужным и неконструктивным дискуссиям.

Предложение передать решение по этому вопросу следующему Сейму он назвал интересным и довольно логичным. Он признал, что в отношении законов, возвращённых на повторное рассмотрение, помнит только один такой случай 16 лет назад.

По его словам, юристы, в том числе он сам, считают, что референдум по этому вопросу в полной мере невозможен. Хотя он и не исключил, что слышал и иные мнения, тем не менее, на его взгляд, это была бы очень узкая и ограниченная дискуссия. Пастарс напомнил, что когда он работал в Канцелярии президента, один из подобных законов не был передан на референдум, аргументируя это тем, что речь шла о применении права Европейского союза, и подобные вопросы не подлежат народному голосованию. Тогда Сейм принял такую позицию, «отклонив 38 подписей». «Так что прецеденты уже были», — сказал он.

Как отметил Пастарс, депутатам часто кажется, что они главные и могут решать всё, но в данном случае это не так. Хотя Сейм и является ведущим институтом в системе разделения властей, основная ответственность за международные отношения лежит на правительстве, и в целом в его компетенции заключение договоров с иностранными государствами, пояснил он.

«И просто игнорировать мнение правительства, не проводить дополнительный анализ, не аргументировать — так поступать нельзя», — пояснил Пастарс, добавив, что Конституционный суд регулярно напоминает, что Сейм имеет право, но есть «многоточие, как это делать, и в данном случае это многоточие не было соблюдено».

Пастарс высоко оценил аргумент президента о том, что замещающий Стамбульскую конвенцию закон еще не принят, поэтому её немедленная денонсация в действительности неприемлема. Также, по его мнению, логичен аргумент президента, что ратификация и денонсация конвенции в рамках одного созыва Сейма посылает противоречивый сигнал.

Он также пояснил, что теперь Сейм может свободно решать, когда повторно рассматривать данный закон. Если в закон будет внесена хотя бы одна правка, президент сможет снова вернуть его на повторное рассмотрение, но если правки не будет и Сейм утвердит закон, то президенту придётся его провозгласить, пояснил он.

В то же время после этого президента ничто не ограничивает в обращении в Конституционный суд. Также он может инициировать референдум, если решит, что может соответствующим образом истолковать 73-ю статью Сатверсме, отметил Пастарс.

«Я надеюсь, что Сейм поймёт — необходим более глубокий диалог с президентом и правительством», — подытожил он.

Как уже сообщалось, в понедельник после обеда президент Латвии сообщил, что вернул Сейму на повторное рассмотрение закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье — так называемой Стамбульской конвенции.

Кроме того, президент призывает передать решение по этому вопросу следующему Сейму. Следующие парламентские выборы состоятся осенью 2026 года.

«По существу этот вопрос должен быть решён следующим Сеймом. У нас были дискуссии как с представителями политических партий, так и с представителями неправительственных организаций. Надеюсь, что Сейм прислушается к моим аргументам, пересмотрит это решение и учтёт аспекты, упомянутые в просьбе о повторном рассмотрении», — заявил президент на пресс-конференции в Рижском замке.

Президент выразил уверенность, что самым демократичным решением было бы позволить политическим партиям чётко обозначить свою позицию по этому вопросу на следующих выборах, а новому Сейму — её оценить. Он сообщил, что в последние дни состоялись консультации также с представителями политических партий и омбудсменом. По мнению президента, как сторонники, так и противники конвенции готовы искать решение и компромисс.

Обосновывая своё решение, Ринкевич указывает, что после окончательного принятия закона остались без ответа важные вопросы, которые законодателю следует повторно рассмотреть, и именно поэтому необходимо повторное рассмотрение закона.

Он подчёркивает, что серьёзную обеспокоенность вызывает противоречие между законодательной и исполнительной властью в вопросе, где законодатель чётко передал существенную компетенцию исполнительной власти, но при этом не дал должной оценки позиции исполнительной власти, выраженной в рамках этой компетенции.

«В системе разделения властей крайне важен взаимный диалог и сотрудничество ради достижения общих государственных целей», — говорится в письме президента.

Президент также подчёркивает, что ратификация и денонсация конвенции в рамках одного созыва Сейма посылает противоречивый сигнал как латвийскому обществу, так и международным союзникам в отношении готовности Латвии добросовестно исполнять свои международные обязательства.

Президент обращает внимание, что действия Латвии по выходу из какой-либо конвенции Совета Европы, направленной на защиту прав человека, являются беспрецедентными в правовом пространстве Европы. Такой прецедент выходит далеко за рамки внутриполитических правовых вопросов Латвии и может угрожать общей архитектуре правового государства в Европе, считает президент.

Также следует учитывать, что Латвия станет первой страной — членом Европейского союза, которая выйдет из международного договора о правах человека, отмечает Ринкевич. Поэтому необходимо серьёзно оценить, совместимы ли такие действия с закреплённым в Договоре о ЕС принципом добросовестного сотрудничества и обязанностью государств-членов ЕС оказывать друг другу искреннюю помощь в выполнении задач по достижению целей ЕС, в том числе гендерного равенства, упомянутого в статье 2 Договора о ЕС, подчёркивает президент.

По оценке Ринкевича, столь же противоречивый сигнал посылает и решение Сейма выйти из конвенции ещё до истечения установленного самим Сеймом срока, до которого Кабинету министров надлежит разработать всеобъемлющий «Закон о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин, детей, насилия в семье, а также насилия в целом». Президент подчёркивает, что таким образом создаётся опасный пробел в полном правовом регулировании в сфере борьбы с насилием в отношении женщин и насилием в семье, что противоречит неоднократно публично озвученному аргументу, будто национальное законодательство Латвии полностью обеспечивает такую защиту.

Этот правовой пробел — с момента утраты международным договором юридической силы до момента, когда будет разработано всестороннее национальное правовое регулирование с как минимум сопоставимым охватом — создаст недопустимую правовую неопределённость, подчёркивает президент.

Как подчёркивает президент, нет сомнений в том, что Сейм при определённых условиях и надлежащей подготовке может принять решение о выходе из международного договора в установленном порядке. «К сожалению, приходится констатировать, что необходимая подготовка не была проведена, чтобы такой выход был должным образом обоснован», — указывает Ринкевич.

Закон был принят на прошлой неделе голосами оппозиции и Союза "зелёных" и крестьян (СЗК).

Законопроект подала оппозиционная партия «Латвия — на первом месте» (ЛПВ), его поддержали также другие оппозиционные партии — Нацобъединение, «Объединённый список» (ОС) и «Стабильность», а также политики из правящей коалиции от СЗК. Против выхода из конвенции выступили правящие партии «Новое Единство» (НЕ) и «Прогрессивные».

Как многие неправительственные организации, так и партии НЕ и «Прогрессивные» ранее подали президенту призыв не провозглашать этот закон и вернуть его Сейму на повторное рассмотрение.

Между тем на платформе ManaBalss.lv петицию с призывом к президенту не провозглашать данный закон за неполные четыре дня подписали более 65 000 человек. В то же время поданной в Сейм петиции с призывом продолжать участие в конвенции удалось собрать не менее 33 700 подписей.

В минувшую среду протест против выхода из конвенции у здания Сейма собрал около 5000 человек, став одним из самых массовых за последние годы. На этой неделе в Латвии и за рубежом ожидаются новые протесты.

В то же время пикет в поддержку денонсации конвенции, состоявшийся в прошлый четверг у парламента, собрал около 20 человек. В последние дни также активизировался сбор подписей под инициативой, начатой ещё в 2016 году, против присоединения Латвии к конвенции. За почти десятилетие она собрала чуть более 33 900 подписей. Также 2 ноября начался сбор подписей под новой инициативой, в которой Ринкевича призывают провозгласить закон о выходе из Стамбульской конвенции. Пока что ей удалось собрать чуть более 5700 подписей.

Большинство экспертов и неправительственных организаций, работающих в сфере предотвращения насилия, выступают против идеи выхода из конвенции, выражая опасения, что это ослабит защиту пострадавших от насилия и негативно повлияет на международный имидж Латвии в глазах западных союзников.

В Латвии Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, или так называемая Стамбульская конвенция, вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международное соглашение обязывает страны-участницы выработать скоординированную политику, направленную на лучшую защиту женщин от всех форм насилия, а также женщин и мужчин — от насилия в семье. В том числе, государствам-участникам необходимо обеспечивать пострадавшим всестороннюю помощь и защиту: кризисные центры, круглосуточную линию помощи, специализированные центры поддержки для жертв сексуального насилия, а также защиту и поддержку детям, ставшим свидетелями насилия.