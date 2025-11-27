Baltijas balss logotype
Сдаться без борьбы? Латвийских дзюдоистов заставляют бороться с российскими

Политика
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сдаться без борьбы? Латвийских дзюдоистов заставляют бороться с российскими

Решение Международной федерации дзюдо (IJF) разрешить российским спортсменам выступать под флагом своей страны, стало для Латвийской федерации дзюдо (LDžF) полностью неожиданным, заявил LETA президент LDžF Всеволод Зелёный.

В четверг IJF разрешила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, используя государственные атрибуты — флаг, гимн и эмблему. Участие российских спортсменов станет возможным, начиная с турнира «Grand Slam» в Абу-Даби уже в ближайшие выходные.

«Это совершенно неожиданно. Мы даже не думали об этом, потому что не было информации, что такое решение может быть принято, — сказал Зелёный. — Очень плохая ситуация. К тому же у нас на этот год старты уже запланированы».

Он отметил, что латвийские дзюдоисты уже находятся на местах соревнований — как на этапе «Grand Slam» в ОАЭ, так и на этапе Кубка Европы среди юниоров в словенском городе Марибор.

«Мы ничего не можем изменить, но по поводу стартов в следующем году нам придётся консультироваться с Олимпийским комитетом Латвии, с Министерством образования и науки и другими партнёрами», — добавил Зелёный.

По его словам, у LDžF в будущем существует несколько вариантов. «Один из них — участвовать только в тех соревнованиях, где не выступают российские спортсмены, но это дорого», — сказал Зелёный.

Турнир «Grand Slam» в Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах начнётся в пятницу и завершится в воскресенье.

На этапе Кубка Европы среди юниоров в Мариборе дзюдоисты будут соревноваться в субботу и воскресенье.

#дзюдо #Латвия #спорт #олимпийский комитет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
28
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(4)
  • п
    прохожий
    28-го ноября

    Вы спортсмены , или политики ? Если политики , то что делаете в спорте , если спортсмены , докажите , что вы сильнейшие !

    29
    0
  • Л
    Латтоптун
    27-го ноября

    Похоже, что этот Зелёный " зажурчал"... Ещё и в хоккей вернутся, тогда забудьте про призовые места, навеки.

    34
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го ноября

    Представляю как весь немногочисленный латвийский спорт отказывается участвовать в международных соревнованиях когда вернуться российские атлеты. Во где умора будет! Технические поражения везде и всюду. Браво!!!

    39
    4
  • lo gos
    lo gos
    27-го ноября

    Так не участвуйте, а то такое ощущение, будто их за уши тянут и в рот накладывают.

    74
    3
Читать все комментарии

