В четверг IJF разрешила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, используя государственные атрибуты — флаг, гимн и эмблему. Участие российских спортсменов станет возможным, начиная с турнира «Grand Slam» в Абу-Даби уже в ближайшие выходные.

«Это совершенно неожиданно. Мы даже не думали об этом, потому что не было информации, что такое решение может быть принято, — сказал Зелёный. — Очень плохая ситуация. К тому же у нас на этот год старты уже запланированы».

Он отметил, что латвийские дзюдоисты уже находятся на местах соревнований — как на этапе «Grand Slam» в ОАЭ, так и на этапе Кубка Европы среди юниоров в словенском городе Марибор.

«Мы ничего не можем изменить, но по поводу стартов в следующем году нам придётся консультироваться с Олимпийским комитетом Латвии, с Министерством образования и науки и другими партнёрами», — добавил Зелёный.

По его словам, у LDžF в будущем существует несколько вариантов. «Один из них — участвовать только в тех соревнованиях, где не выступают российские спортсмены, но это дорого», — сказал Зелёный.

Турнир «Grand Slam» в Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах начнётся в пятницу и завершится в воскресенье.

На этапе Кубка Европы среди юниоров в Мариборе дзюдоисты будут соревноваться в субботу и воскресенье.