Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Сейме обсудили лишение гражданства Латвии и выдворение из страны нелояльных латвийцев 14 13433

Политика
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Сейме обсудили лишение гражданства Латвии и выдворение из страны нелояльных латвийцев
ФОТО: Виталий Вавилкин

Сегодня депутаты Сейма приступили или точнее — хотели приступить к рассмотрению инициативы «от народа» о лишении гражданства ЛР нелояльных жителей Латвии и выдворении их страны.

Напомним, что эту инициативу уже первоначально рассмотрела комиссия Сейма по мандатам, этике и запросам, и вместо того, чтобы ее отклонить, рекомендовала рассмотреть предложение о лишении гражданства и выдворении по существу — в комиссии по обороне и внутренним делам. Однако вчера депутаты отказались даже рассматривать инициативу на текущем пленарном заседании — вопрос перенесли на неделю.

«Ну, я не знаю точно, как можно отнять. Если это единственное гражданство, то что происходит? Или, допустим, найдется хотя бы один гражданин Латвии, который не лоялен латвийскому государству, мы лишим его гражданства. И куда его отправим? Предлагаю голосовать против!» - заявила депутат Линда Лиепиня.

«Это коллективное заявление 10 507 граждан Латвии комиссия по мандатам, этике и заявлениям рассмотрела на прошлой неделе. На заседание были приглашены и представители компетентных учреждений — и от МВД, и от управления по делам гражданства и миграции, и от Службы госбезопасности.

Они пояснили, что действующего правового регулирования уже сейчас достаточно, чтобы компетентные органы смогли адекватно отреагировать на нелояльность лица в стране или угрозу национальной безопасности.

Кроме того, они пояснили, что в Закон о гражданстве уже после инициативы были внесены поправки, предусматривающие лишение гражданства за поддержку стран-агрессоров при соблюдении условий, что лицо не становится лицом без гражданства. Это очень важно, что можно лишить только в том случае, если это лицо не становится лицом без гражданства.

В свою очередь представитель Службы госбезопасности пояснил, что наряду с Законом о гражданстве критерии лояльности заложены и в Законе об устройстве госуправления, и, что выдворение граждан Латвии невозможно, так как граждане имеют право вернуться в страну. Представители Министерства иностранных дел и Бюро омбудсмена, в свою очередь, подчеркнули, что лишение гражданства является тяжким вмешательством в основные права лица, и обратили внимание на международные обязательства Латвии», – пояснил председатель комиссии по мандатам Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян).

Маловероятно, что дело дойдет до принятия некоего закона о лишении гражданства и выдворении.

Читайте нас также:
#права человека #гражданство #Латвия #миграция #депутаты #национальная безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
22
2
1
9
4
2

Оставить комментарий

(14)
  • JP
    Janis Peterson
    28-го ноября

    Многие латвийцы еще раньше уехали из счастливой Латвии в другие соседние страны. В ту же Беларусь. Или в Швецию..

    24
    1
  • JP
    Janis Peterson
    28-го ноября

    Тоже мне такое счастье, жить в нищей Латвии..В времена СССР Латвия была лицом страны к теперь Латвия это задница Европы

    40
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го ноября

    похоже Прибалтику нужно срочно возвращать в Советскую юрисдикцию.

    2я Буржуазная Латвия(ГестапЛаг) сейчас понастроит концлагеря

    18
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го ноября

    Чтобы отправить человека "в никуда", для этого построены мосты "в никуда". Ставим в начале моста ворота, запускаем на мост нелояльного и закрываем ворота на засов. Пусть идёт куда хочет. Вот вам и применение мостов в "никуда".

    28
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го ноября

    Чтобы отправить человека "в никуда", для этого построены мосты "в ниеуда'

    4
    1
  • AE
    Alex Evi
    28-го ноября

    Братство орков решают за всех !!!А может их всех в самолёт и куда нибудь в никуда ????

    6
    16
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го ноября

    Наши правители в очередной раз попытались гордо заявить "Государство - это я!". Не получилось - побоялись лопнуть от натуги. Зато как бы сейчас аплодировали всякие сарказмы, если бы этот идиотизм удалось протащить! Обезьянки скакали бы и патриотически кидались какашками... :)

    90
    4
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    27-го ноября

    Идиот,я с самого начала писал, что это полнейшая чушь и не может быть реализована никак. В отличие от тебя, который порол привычную для себя чепуху про "латышскую дихтатуру", не выныривая из милого тепбе унитаза

    6
    34
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    27-го ноября

    О, а вот и первая обезьянка с какашками на горизонте нарисовалась! Чушь, говоришь, неправильно тебя поняли? Ну признайся - а ведь так хотелось... :) Скачи, обезьянка, кричи обезбянка...

    31
    3
  • lo gos
    lo gos
    27-го ноября

    и будут высылать в Австралию на полный пансион

    67
    1
  • Л
    Латтоптун
    27-го ноября

    " Не лоялен к Латвийскому Государству"- это как? К правительству и его курсу? - Тогда заказывайте самолёты, пароходы и автобусы....Придётся почти всех вывозить.

    137
    3
  • С
    Сарказм
    27-го ноября

    Что и требовалось доказать, инициатива с самого начала была нереализумым фуфлом. Но сколько кипрчей наклал местный бомонд, верещя про угнетение с дискримнацией. А сколько денег получили журналисты (из разных источников) за раздувание этой темы...

    55
    13
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Сарказм
    27-го ноября

    Потчему бы им самим не уехат,если так плоха этаму бомонду?

    53
    3
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    27-го ноября

    Да кому и где они нужны-то? Разве что удобрять землю на бамбас, но их такое не устраивает.

    31
    12
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Изображение к статье: «Россия сейчас легко могла бы оккупировать значительную часть Балтии...»
Изображение к статье: Сдаться без борьбы? Латвийских дзюдоистов заставляют бороться с российскими

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео