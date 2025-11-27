Сегодня депутаты Сейма приступили или точнее — хотели приступить к рассмотрению инициативы «от народа» о лишении гражданства ЛР нелояльных жителей Латвии и выдворении их страны.

Напомним, что эту инициативу уже первоначально рассмотрела комиссия Сейма по мандатам, этике и запросам, и вместо того, чтобы ее отклонить, рекомендовала рассмотреть предложение о лишении гражданства и выдворении по существу — в комиссии по обороне и внутренним делам. Однако вчера депутаты отказались даже рассматривать инициативу на текущем пленарном заседании — вопрос перенесли на неделю.

«Ну, я не знаю точно, как можно отнять. Если это единственное гражданство, то что происходит? Или, допустим, найдется хотя бы один гражданин Латвии, который не лоялен латвийскому государству, мы лишим его гражданства. И куда его отправим? Предлагаю голосовать против!» - заявила депутат Линда Лиепиня.

«Это коллективное заявление 10 507 граждан Латвии комиссия по мандатам, этике и заявлениям рассмотрела на прошлой неделе. На заседание были приглашены и представители компетентных учреждений — и от МВД, и от управления по делам гражданства и миграции, и от Службы госбезопасности.

Они пояснили, что действующего правового регулирования уже сейчас достаточно, чтобы компетентные органы смогли адекватно отреагировать на нелояльность лица в стране или угрозу национальной безопасности.

Кроме того, они пояснили, что в Закон о гражданстве уже после инициативы были внесены поправки, предусматривающие лишение гражданства за поддержку стран-агрессоров при соблюдении условий, что лицо не становится лицом без гражданства. Это очень важно, что можно лишить только в том случае, если это лицо не становится лицом без гражданства.

В свою очередь представитель Службы госбезопасности пояснил, что наряду с Законом о гражданстве критерии лояльности заложены и в Законе об устройстве госуправления, и, что выдворение граждан Латвии невозможно, так как граждане имеют право вернуться в страну. Представители Министерства иностранных дел и Бюро омбудсмена, в свою очередь, подчеркнули, что лишение гражданства является тяжким вмешательством в основные права лица, и обратили внимание на международные обязательства Латвии», – пояснил председатель комиссии по мандатам Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян).

Маловероятно, что дело дойдет до принятия некоего закона о лишении гражданства и выдворении.