Двадцать лет назад, когда в парламенте Латвии зажигали всего двое записных националистов — Добелис да Табунс, приходилось слушать успокоительное: ну, скоро придет образованная, европейская, латышская молодежь. Она таки пришла, и у нас для вас — плохие новости.

«Общество от этого получит безопасную среду»

Директор департамента обработки данных Управления гражданства и миграции Улдис Апситис направил товарищу секретаря Сейма Янису Грасбергсу (Национальное объединение) материалы проверки сведений о 10 576 гражданах, подписавших коллективное заявление «О выдворении нелояльных Латвийскому государству лиц из Латвии и отнятии гражданства ЛР». Выборка получилась весьма репрезентативной — только 67 человек не отвечают критериям (вероятно, не достигли 18 лет), а у 2 человек не получилось идентифицировать их персональные коды.

К сожалению, инициатор данного начинания остался анонимным. Не пожелал он раскрыть свою идентичность — либо потому, что опасается за свою безопасность в государстве-члене ЕС и НАТО, либо уже самостоятельно выпилился из родной Латвии, и просто физически тут не присутствует. Служит, например, где-нибудь на складе в Великобритании, а на досуге развлекается такой вот ересью.

Но, так или иначе, функцию представительства взял на себя лично руководитель платформы общественного мнения ManaBalss.lv, магистр истории Имантс Брейдакс. Видимо, он посчитал данную кампанию достойной своего персонального участия, и полностью соответствующей Сатверсме. Последнее стоит подчеркнуть особо, ибо ранее в ManaBalss.lv заявляли, что антиконституционные инициативы предлагать на подпись не будут.

«Прошу Сейм ЛР рассмотреть вышеуказанную инициативу, чтобы определить выдворение нелояльных Латвийскому государству лиц из Латвии и отнятие гражданства Латвийской Республики, – обращается к законодателям за своей подписью И.Брейдакс. – В срочном порядке необходимо разработать новый закон или провести такие поправки... Общество от этого получит безопасную среду, что предотвратит угрозы и укрепит Латвийское государство. Вместе с лояльными инородцами это укрепит латышское самосознание и убежденность, что наше государство, где мы живем, учимся и работаем, есть нераздельно также во взглядах о национальных ценностях, территории, принципах, законах и языке».

«Юридическое решение возможно»

В среду на заседании Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, руководимой Янисом Вуцансом (Союз «зеленых» и крестьян) проходило первоначальное рассмотрение инициативы. По словам председателя комиссии, ее обязанность — до 11 февраля 2026 года дать заключение на пленарном заседании парламента. Имантс Брейдакс заявил:

– Несмотря на то, что вчера президент очень убедительно говорил о том, что нам все время нужно концентрироваться на общем, все же сегодня нам надо говорить о такой инициативе, которая в контексте национальной безопасности.

«Прошу учесть, что инициатива началась в мае 2022 года, – раскрыл подоплеку И.Брейдакс. – То есть, война только началась, и выживание Украины ничуть не было обеспечено, как это сегодня. Авторы инициативы понимают, что это юридически сложный вопрос, и в коммуникации с нами указали, что отдельные высказанные юридическими экспертами мнения все же дают надежды, что юридическое решение возможно».

– Я бы призвал вас смотреть на эту инициативу именно через призму национальной безопасности, – обратился к депутатам И.Брейдакс. – Есть люди, которые выбрали быть лояльными либо умершей советской империи, либо нынешней империи Кремля, которая желает на трупах построить могущество. И это есть те рамки, то направление, к которому авторы хотели бы привлечь ваше внимание.

Сандис Блумбергс, юрист МВД, высказал свой комментарий: «Было бы легче, если бы это была конкретная законодательная инициатива... Существующее регулирование — достаточно, чтобы компетентные институты были бы способны адекватно реагировать в любых ситуациях, если наблюдается нелояльность государству, если наблюдается какая-то другая угроза национальной безопасности. В нашем видении, как учреждения государственной безопасности, так и иные государственные институты, уполномочены действовать, правовые рамки достаточны».

Поправок может и не быть, но поддержать их надо

Господин Блумбергс указал также, что есть и механизм отнятия гражданства Латвии у лиц, имеющих неразрешенное второе гражданство. Также существует возможность и отнять вид на жительство. «Наверное, о таких людях здесь идет речь», – предположил юрист. Хотя на его месте не стоило бы так суживать потенциальный круг лишенцев — в предложении ничего такого не написано, так что можно понять, что имелись в виду все граждане Латвии, взгляды которых по какой-то причине признаны нелояльными.

– У граждан Латвии, не имеющих другого гражданства, это единственное гражданство отобрать нельзя, – высказался Янис Вуцанс.

– Да, это я и хотел сказать, именно так и есть, – отозвался Сандис Блумбергс. – И проведенные в апреле 2022 года поправки к Закону о гражданстве на это прямо и неопровержимо указывают. Лишение гражданства может происходить только в отношении тех лиц, которые в результате не станут лицами без гражданства.

Ина Ворпа, заместитель начальника Юридического отдела Управления гражданства и миграции, заявила:

– Я также считаю, что нынешнее регулирование достаточно, чтобы действовать против лиц, угрожающих безопасности Латвии.

Выдворение, по словам госпожи Ворпы, относится к гражданам «третьих государств» (т.е. не Евросоюза), и прописано в Иммиграционном законе. Однако, как она поняла из инициативы, не про них та была написана...

Представитель структур государственной безопасности, пожелавший остаться неизвестным, заявил по удаленной связи, что Латвия не освобождается от международных обязательств не делать людей апатридами. К тому же, в Законе о государственном управлении в 2023 году появилась 102-я статья, вводящая критерий лояльности. «Это не с тем же покрытием, что в инициативе — но, как пример того, что законодатель делал в связи с лояльностью».

Депутат Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) предположил, что инициатива может и не превратиться в конкретные поправки — но поддержать ее надо. Результат – «за» 9, «против» 2, «воздержались» 2. В дальнейшем инициативу будут рассматривать в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. 27 ноября лично Я.Вуцанс доложит о решении на пленарном заседании Сейма.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Платформа ManaBalss.lv была создана в 2011 году на фоне акции «Похороны олихархов», что совпало с роспуском IX Сейма. Принадлежит организации «Фонд общественного участия», учрежденного Имантсом Брейдаксом, Сигне Валтиней и Валдисом Порниексом.

За время своей работы общественники направили в Сейм 140 инициатив, 83 из коих обрели силу закона. Недавно организация попросила парламент обеспечить себе постоянное финансирование из государственного бюджета.