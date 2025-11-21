Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это укрепит латышское самосознание»: нелояльных хотят лишить гражданства Латвии 17 6286

Политика
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Это укрепит латышское самосознание»: нелояльных хотят лишить гражданства Латвии
ФОТО: bb.lv

Двадцать лет назад, когда в парламенте Латвии зажигали всего двое записных националистов — Добелис да Табунс, приходилось слушать успокоительное: ну, скоро придет образованная, европейская, латышская молодежь. Она таки пришла, и у нас для вас — плохие новости.

«Общество от этого получит безопасную среду»

Директор департамента обработки данных Управления гражданства и миграции Улдис Апситис направил товарищу секретаря Сейма Янису Грасбергсу (Национальное объединение) материалы проверки сведений о 10 576 гражданах, подписавших коллективное заявление «О выдворении нелояльных Латвийскому государству лиц из Латвии и отнятии гражданства ЛР». Выборка получилась весьма репрезентативной — только 67 человек не отвечают критериям (вероятно, не достигли 18 лет), а у 2 человек не получилось идентифицировать их персональные коды.

К сожалению, инициатор данного начинания остался анонимным. Не пожелал он раскрыть свою идентичность — либо потому, что опасается за свою безопасность в государстве-члене ЕС и НАТО, либо уже самостоятельно выпилился из родной Латвии, и просто физически тут не присутствует. Служит, например, где-нибудь на складе в Великобритании, а на досуге развлекается такой вот ересью.

Но, так или иначе, функцию представительства взял на себя лично руководитель платформы общественного мнения ManaBalss.lv, магистр истории Имантс Брейдакс. Видимо, он посчитал данную кампанию достойной своего персонального участия, и полностью соответствующей Сатверсме. Последнее стоит подчеркнуть особо, ибо ранее в ManaBalss.lv заявляли, что антиконституционные инициативы предлагать на подпись не будут.

«Прошу Сейм ЛР рассмотреть вышеуказанную инициативу, чтобы определить выдворение нелояльных Латвийскому государству лиц из Латвии и отнятие гражданства Латвийской Республики, – обращается к законодателям за своей подписью И.Брейдакс. – В срочном порядке необходимо разработать новый закон или провести такие поправки... Общество от этого получит безопасную среду, что предотвратит угрозы и укрепит Латвийское государство. Вместе с лояльными инородцами это укрепит латышское самосознание и убежденность, что наше государство, где мы живем, учимся и работаем, есть нераздельно также во взглядах о национальных ценностях, территории, принципах, законах и языке».

«Юридическое решение возможно»

В среду на заседании Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, руководимой Янисом Вуцансом (Союз «зеленых» и крестьян) проходило первоначальное рассмотрение инициативы. По словам председателя комиссии, ее обязанность — до 11 февраля 2026 года дать заключение на пленарном заседании парламента. Имантс Брейдакс заявил:

– Несмотря на то, что вчера президент очень убедительно говорил о том, что нам все время нужно концентрироваться на общем, все же сегодня нам надо говорить о такой инициативе, которая в контексте национальной безопасности.

«Прошу учесть, что инициатива началась в мае 2022 года, – раскрыл подоплеку И.Брейдакс. – То есть, война только началась, и выживание Украины ничуть не было обеспечено, как это сегодня. Авторы инициативы понимают, что это юридически сложный вопрос, и в коммуникации с нами указали, что отдельные высказанные юридическими экспертами мнения все же дают надежды, что юридическое решение возможно».

– Я бы призвал вас смотреть на эту инициативу именно через призму национальной безопасности, – обратился к депутатам И.Брейдакс. – Есть люди, которые выбрали быть лояльными либо умершей советской империи, либо нынешней империи Кремля, которая желает на трупах построить могущество. И это есть те рамки, то направление, к которому авторы хотели бы привлечь ваше внимание.

Сандис Блумбергс, юрист МВД, высказал свой комментарий: «Было бы легче, если бы это была конкретная законодательная инициатива... Существующее регулирование — достаточно, чтобы компетентные институты были бы способны адекватно реагировать в любых ситуациях, если наблюдается нелояльность государству, если наблюдается какая-то другая угроза национальной безопасности. В нашем видении, как учреждения государственной безопасности, так и иные государственные институты, уполномочены действовать, правовые рамки достаточны».

Поправок может и не быть, но поддержать их надо

Господин Блумбергс указал также, что есть и механизм отнятия гражданства Латвии у лиц, имеющих неразрешенное второе гражданство. Также существует возможность и отнять вид на жительство. «Наверное, о таких людях здесь идет речь», – предположил юрист. Хотя на его месте не стоило бы так суживать потенциальный круг лишенцев — в предложении ничего такого не написано, так что можно понять, что имелись в виду все граждане Латвии, взгляды которых по какой-то причине признаны нелояльными.

– У граждан Латвии, не имеющих другого гражданства, это единственное гражданство отобрать нельзя, – высказался Янис Вуцанс.

– Да, это я и хотел сказать, именно так и есть, – отозвался Сандис Блумбергс. – И проведенные в апреле 2022 года поправки к Закону о гражданстве на это прямо и неопровержимо указывают. Лишение гражданства может происходить только в отношении тех лиц, которые в результате не станут лицами без гражданства.

Ина Ворпа, заместитель начальника Юридического отдела Управления гражданства и миграции, заявила:

– Я также считаю, что нынешнее регулирование достаточно, чтобы действовать против лиц, угрожающих безопасности Латвии.

Выдворение, по словам госпожи Ворпы, относится к гражданам «третьих государств» (т.е. не Евросоюза), и прописано в Иммиграционном законе. Однако, как она поняла из инициативы, не про них та была написана...

Представитель структур государственной безопасности, пожелавший остаться неизвестным, заявил по удаленной связи, что Латвия не освобождается от международных обязательств не делать людей апатридами. К тому же, в Законе о государственном управлении в 2023 году появилась 102-я статья, вводящая критерий лояльности. «Это не с тем же покрытием, что в инициативе — но, как пример того, что законодатель делал в связи с лояльностью».

Депутат Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) предположил, что инициатива может и не превратиться в конкретные поправки — но поддержать ее надо. Результат – «за» 9, «против» 2, «воздержались» 2. В дальнейшем инициативу будут рассматривать в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. 27 ноября лично Я.Вуцанс доложит о решении на пленарном заседании Сейма.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Платформа ManaBalss.lv была создана в 2011 году на фоне акции «Похороны олихархов», что совпало с роспуском IX Сейма. Принадлежит организации «Фонд общественного участия», учрежденного Имантсом Брейдаксом, Сигне Валтиней и Валдисом Порниексом.

За время своей работы общественники направили в Сейм 140 инициатив, 83 из коих обрели силу закона. Недавно организация попросила парламент обеспечить себе постоянное финансирование из государственного бюджета.

Читайте нас также:
#гражданство #Латвия #миграция #национализм #инициатива #национальная безопасность #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
4
1
4
3
2
26

Оставить комментарий

(17)
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го ноября

    "Вчера опять от имени народа у нас подорожала колбаса...". Вот интересно - какую часть населения Латвии составляют безнадёжно упёртые? В то, что нас 1,9 миллиона, верится с большим трудом.

    32
    1
  • А
    Антимонетарист
    21-го ноября

    Подписавшиеся под этой петицией оставили свои персональные данные на данной платформе. По логике вещей, если такой закон не принимают, то этих подписантов надо депортировать. Если среди нормальных людей есть дурак, то он дурак. Если среди дураков один нормальный, то он дурак для этих дураков! Если меньшинство решило кого-то выгнать из большинства, то почему бы большинству не избавиться от этого радикального меньшинства. Поэтому то автор скрывается!

    34
    1
  • С
    Сарказм
    Антимонетарист
    21-го ноября

    Такая логика вообще за гранью моего понимания. Т.е. если в демократической стране некая инициативная группа выдвигает проект закона (ну, для примера, возьмем закон о признании русского вторым государственным) и далее этот закон не принимают, то вся инициативная группа с сочувствующими собирает чумоданы? Ну, для избавления от радикального меньшинства? Я правильно понимаю? Фейспалм, цитата лаврова...

    2
    20
  • Мп
    Мимо проходил
    Антимонетарист
    21-го ноября

    Привычка сравнивать кислое с длинным доведёт Сарказма до высылки из страны. :)

    19
    3
  • С
    Сарказм
    Антимонетарист
    21-го ноября

    Уж кто бы говорил-то после сравнения литовских грузовиков и дома москвы. А здесь я просто распространил предлагаемую меру не на эту конкретную инициативу, а вообще (а законы в принципе и должны распространяться на все сходные ситуации, "здесь применяем, а здесь рыбу заворачиваем" - это признак тоталитарного государства с отсутствием правовой системы, это к усатому таракану или кремлефюреру). Вот только у ватных мозгов ввиду суровых интеллектуальных ограничений не хватает развития и воображения для того, чтобы понять, к чему логически ведут их дебильные идеи, приходится помогать. Хотя на твоем примере, даже это не всегда работает...

    1
    13
  • Мп
    Мимо проходил
    Антимонетарист
    22-го ноября

    У тебя всё как обычно: если ворует Белоруссия - это плохо (хотя она готова вернуть всё обратно литовцам - но для тебя это мелочи). А вот если ворует правительство Латвии - это хорошо и правильно, потому что светлые эльфы украли проданное ими же тёмным оркам во главе с "Кровавым Терраном". Опять рассказки из соросовской методички на тему "наш спутник - разведчик, а их спутник - шпион". Придумай шутку получше, клоун, скучно уже.

    2
    2
  • Е
    Ехидный
    21-го ноября

    история циклична !!! все это уже было при коммунистах лишали гражданства и высылали из СССР неугодных !!! как говорил Ленин - "верной дорогой идете , товарищи!!!" !!!

    56
    3
  • JB
    Janis Berzin
    21-го ноября

    ЛР основано, на системе апартеида, а из предложений нацистов очевидно, что они данную систему желают распространить не только на "инородцев" (юридический термин времён Российской Империи), но использовать в качестве инструмента репрессий против произвольно назначаемых групп населения, индивидов неугодных правящему классу.

    87
    1
  • С
    Сарказм
    Janis Berzin
    21-го ноября

    А старики у нас в каком статусе-то? неграждане? Или все же граждане чужой страны, живущие тут по виду на жительство? И у которых была примерно вся жизнь для того, чтобы на примитивном уровне выучить местный язык+2 года на то, чтобы закончить тут свои дела, если все же никак? Остальная аргументация примерно на том же уровне, перепутаны кони и люди, а ссылки на войну в Украине (настоящей и даже нескрываемой причиной которой было и остается острое желание кремлефюрера возродить империю и поработить Украину, лишив ее государственности) - так и просто ублюдочна, после чего твои скорбные завывания на тему старичков вообще не воспринимаются.

    1
    12
  • С
    Сарказм
    21-го ноября

    Тов. Кабановс в своем репертураре: понаписать тучу хрени только для того, чтобы констатировать, что уже существующегго порядка достатоточно, а лишение единственного гражданства невозможно. Но вату надо держать в тонусе, правда, тов. Кабановс, в состоянии легкой истерики с паникой, чтобы мозг пореже включали (хотя казалось бы куда уж реже-то), для чего ее надо постоянно запугивать, даже если особо нечем. Ну и заодно плюнуть в редкий, неплохо работающий механизм прямой демократии, который вообще-то является лишь техническим средством донесения до власти мыслей и желаний заметного количества граждан, так что если эти мысли и желания тов. Кабановсу не нравятся, то претензии стоит предъявлять подписантам инициатив, а никак не механизму выражения их воли.

    8
    68
  • Д
    Дед
    Сарказм
    21-го ноября

    Тов. Кабановс обращает внимание общества на противозаконные и антиконституционные действия правительства Латвии- работа у него такой! Не чего на зеркало пенять, коли морда крива!

    59
    1
  • Д
    Дед
    Сарказм
    21-го ноября

    Ну, вот и начали обсуждать, кто достоин быть латышским гражданином. Когда то начали обсуждать, как шутку, лишить неграждан прав и выселить в Россию. Правда, даже в шутку не обсуждали обворовать их. Уже случилось, и выселяют и обворовывают по национальному признаку. Сейчас пошуткуют и лишат всех, кто не согласен с министерством правды. А куда девать обворованных, правильно, в концлагерь труда и отдыха (Фрейберга).

    57
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    21-го ноября

    Дед, не лезь в сферу оценки законности и конституционности, у тебя плохо выходит из-за слабой подкованности в теме. И что же конкретно в этой статье правительство (!) совершило противозаконного и аинтиконституционного? "Когда то начали обсуждать, как шутку, лишить неграждан прав и выселить в Россию." - и что, выселили? Странно, а я и не приметил. Слышал об отдельных случаях отправки граждан РФ в родную говень, но это ведь не одно и то же, правда? Фантазии насчет ограблений и тем более каких-то там лагерей - вот-вот, тут и видны плоды трудов тов. Кабановса, паства должна быть перманентно запуганна и постоянно представлять себе какие-то жуткие ужасы, для которых нет ни малейшего основания в реальности

    2
    19
  • Д
    Дед
    Сарказм
    21-го ноября

    Когда у стариков отобрали персональные коды и лишили доступа к своим деньгам в банке и заработанным за всю жизнь пенсиям, даже недвижку не продать не как то оформить не могут, Вы считаете, их не обокрали? Те полторы тысячи, которые полежат сейчас депортации, разве не высланы? А правительство не выполняет договора о выходе из состава СССР, в котором обязалось всем живущим на территории Латвии предоставить равные права и исключить дискриминацию по национальному признаку. А невыполняльщиков договоров теперь на четыре кости поставили на Украине, ведь по сути из-за этого началась война. Вот и боюсь, как бы наших уродов не начали ставить, пострадают то все.

    11
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    21-го ноября

    нельзя лишить того чего не существует в природе.

    нет "гражданства" Латвии, Литвы и остальных. у 15 торг компаний нет своих граждан, территории. все 15 арендуют землю, людей, инфраструктуру у СССР на срок 30 лет плюс пару лет на подведение баланса и ликвидацию

    36
    12
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Мировой порядок постучался в дверь Латвии?!👽Все ,кто не с нами-те против нас.😈🔯Выступаешь против власти,критикуешь и ты уже не лояльный.Можно тебя выслать(в Испанию например😀)Можно тебе заблокировать счёт,можно поставить запрет на деятельность,да вагон и маленькая тележка как можно геноцидить население . Идеи Гитлера так начинали,но их все ж остановили и уничтожили.А сейчас и некому😈 Очень похоже....

    83
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го ноября

    Дурацкие хотелки одной коллекции презервативов (пожелавшей остаться анонимами - сЦыкотно за свои убеждения пострадать?) обсуждает другая коллекция презервативов. В Латвии же других проблем нет, всеобщее благоденствие рулит... Твари.

    86
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео