Он отметил, что высоко ценит усилия администрации США в мирном процессе, однако проблема заключается в различии представлений Украины и России о мире. Литовский президент напомнил, что первоначальный мирный план был изменён в пользу украинских интересов, однако теперь этот план для России вовсе неприемлем.

Науседа подчеркнул, что Россию необходимо заставить хотя бы приблизиться к переговорному столу, и в качестве решения назвал санкции, включая необходимость говорить о 20-м санкционном пакете, а также постоянную военную поддержку Украине. Он заявил, что нет никаких сомнений в том, что Украину необходимо поддерживать всеми возможными средствами, чтобы обеспечить победу на поле боя, и что возможность найти компромисс сейчас минимальна, но попытки предпринимать необходимо.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что Украина и Европа хотят мира, основанного на принципах территориальной целостности, суверенитета и гарантий безопасности Украины. Однако «Россия не желает вести переговоры за столом переговоров добросовестно» и хочет продолжать войну, используя разные способы, чтобы создать впечатление, что переговоры идут, но в конечном итоге не соглашаясь ни на мирный план, ни на договор.

По словам президента Латвии, его часто спрашивают о страхах и опасениях, учитывая исторический опыт стран Балтии. Ринкевич указал, что «нам платят не за то, чтобы мы выражали опасения или страхи», а за то, чтобы защищать страны и обеспечивать максимально возможный результат.

Президент Латвии подчеркнул, что необходимо решать и вопрос замороженных российских активов. Как – не сказал.

Президент Эстонии Алар Карис добавил, что все хотят мира. «А диктатор России Владимир Путин, – по словам Кариса, – не заинтересован в мире». Также президент Эстонии отметил, что Путин оказывает давление на Украину, подчёркивая приближающуюся зиму, и поэтому поддержка Украине необходима именно сейчас. Он также добавил, что у Балтии нет 100-процентной информации о процессе переговоров, однако имеется понимание происходящего.