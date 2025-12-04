Baltijas balss logotype
Три президента собрались в Риге и подвергли обструкции четвертого – Путина

Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Три президента собрались в Риге и подвергли обструкции четвертого – Путина
ФОТО: LETA

Мирный план неприемлем для России, и возможности достичь единодушия минимальны, подчеркнул в четверг на совместной пресс-конференции президентов балтийских стран президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил, что высоко ценит усилия администрации США в мирном процессе, однако проблема заключается в различии представлений Украины и России о мире. Литовский президент напомнил, что первоначальный мирный план был изменён в пользу украинских интересов, однако теперь этот план для России вовсе неприемлем.

Науседа подчеркнул, что Россию необходимо заставить хотя бы приблизиться к переговорному столу, и в качестве решения назвал санкции, включая необходимость говорить о 20-м санкционном пакете, а также постоянную военную поддержку Украине. Он заявил, что нет никаких сомнений в том, что Украину необходимо поддерживать всеми возможными средствами, чтобы обеспечить победу на поле боя, и что возможность найти компромисс сейчас минимальна, но попытки предпринимать необходимо.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что Украина и Европа хотят мира, основанного на принципах территориальной целостности, суверенитета и гарантий безопасности Украины. Однако «Россия не желает вести переговоры за столом переговоров добросовестно» и хочет продолжать войну, используя разные способы, чтобы создать впечатление, что переговоры идут, но в конечном итоге не соглашаясь ни на мирный план, ни на договор.

По словам президента Латвии, его часто спрашивают о страхах и опасениях, учитывая исторический опыт стран Балтии. Ринкевич указал, что «нам платят не за то, чтобы мы выражали опасения или страхи», а за то, чтобы защищать страны и обеспечивать максимально возможный результат.

Президент Латвии подчеркнул, что необходимо решать и вопрос замороженных российских активов. Как – не сказал.

Президент Эстонии Алар Карис добавил, что все хотят мира. «А диктатор России Владимир Путин, – по словам Кариса, – не заинтересован в мире». Также президент Эстонии отметил, что Путин оказывает давление на Украину, подчёркивая приближающуюся зиму, и поэтому поддержка Украине необходима именно сейчас. Он также добавил, что у Балтии нет 100-процентной информации о процессе переговоров, однако имеется понимание происходящего.

#Украина #санкции #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
1
0
3
2
8

Оставить комментарий

(10)
  • A
    Aleks
    4-го декабря

    Василичу глубоко плевать на то,что говорят балтийские тигры😀-он же просто актер,который,думаю,после договора об окончании войны будет отправлен на заслуженную пенсию,а может и в ,,Замок Иф,,,а может и поглубже.... Все,что надо ,он уже отыграет и будет другой президент.Поменяется ли́ политика при при ходе человека из той же элиты,стоящей за Василь чем?! Трудно сказать...Какие будут геополитические процессы и кто в них победит.😭

    1
    8
  • Д
    Добрый
    Aleks
    5-го декабря

    А кто-то такой Василич?Это кличка путлера в бытность его работы носильщиком чемоданов у Собчака?Или его кликуха,когда он питерским гопником был?

    1
    10
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    5-го декабря

    А твоя кликуха какая, ПИВЕЦ воды из унитаза Миндича? Ты почему еще не в окопах, не защищаешь ридну нэньку? Психиатра в ТЦК не прошел?

    12
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го декабря

    Бедный Путин весь вечер не улыбался и даже отказался от любимого блюда - латышского дебила под эстогско-литовским соусом...

    32
    3
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    5-го декабря

    Кто бедный путлер?Рашистский бюджет путлер вместе со своей шайкой нагрели неплохо.Лучше в свой кошелёк загляни и подумай:кто из вас бедный

    1
    9
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    5-го декабря

    А ты уже и Путину в кошелек заглянул? :) Говорили тебе врачи: если утром смотришь в зеркало и видишь в нём Путина - лечись. А то ведь теперь каждый может тебя убить - заставит сто раз сказать "путин-путин-путин-путин", ты и помрёшь от разлива желчи... :)

    7
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го декабря

    Каким бы острым не был кинжал, он абсолютно беспомощен между молотом и наковальней.

    14
    2
  • Е
    Ехидный
    4-го декабря

    скоро лопнут , надувая щеки изображая свою значимость !!! не хотел , но не могу не напомнить про Моську и Слона !!!

    38
    2
  • Л
    Латтоптун
    4-го декабря

    Смешно выглядит этот театр. Кого интересует мнение малоизвестных людей, чьи страны меньше копеечной монеты, на карте мира.

    65
    1
  • Д
    Дед
    4-го декабря

    От них ничего не зависит, ну, для кого они надувают щеки и пыжатся от значимости. Давеча, почитал LA.lv, особенно порадовали комментарии. Этих правителей клянут уже даже латыши.

    75
    1
Читать все комментарии

