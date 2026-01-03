Baltijas balss logotype
«Горевать не будем!»: Эстония и Латвии определились по поводу похищения главы государства

Политика
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Горевать не будем!»: Эстония и Латвии определились по поводу похищения главы государства

Министры иностранных дел Латвии и Эстонии особо не возражают против похищения главы государства иностранными войсками.

По словам министра иностранных дел Эстония Маргуса Цахкна, демократические страны не станут горевать из-за того, что американские военные задержали и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Позиция Эстонии и Европейского союза была ясна: Николас Мадуро не обладает легитимностью в качестве президента Венесуэлы, поскольку власти страны не уважали выбор народа и не обеспечили справедливый и демократический избирательный процесс», — сказал Цахкна.

По его словам, при этом во всех дальнейших шагах необходимо исходить из принципов Устава ООН и международного права и избегать действий, которые их подрывают.

«Мы призываем всех воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации и предпринять шаги для обеспечения демократического перехода, отвечающего интересам венесуэльского народа», — отметил Цахкна.

**А вот, что сказал глава МИДа Латвии Байба Браже: **

«Латвия внимательно следит за ситуацией в Венесуэле, координируя свои действия внутри ЕС и с партнерами. Мы так и не признали легитимность режима Мадуро после сфальсифицированных выборов. Венесуэле лучше без него. Мы призываем всех к сдержанности и уважению международного права».

Высказывание Барже является кратким пересказом еврокомиссара Кайи Каллас, которая в ЕС отвечает за внешнюю политику.

Как сообщал bb.lv, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро после проведения «крупномасштабного удара» в Каракасе

#выборы #Эстония #президент #Латвия #Венесуэла #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(23)
  • DJ
    Danik Jupiters
    4-го января

    "Министры иностранных дел Латвии и Эстонии особо не возражают против похищения главы государства иностранными войсками. Всё что нужно знать если всех этих лидеров помойки украдут.

    48
    2
  • A
    Aleks
    4-го января

    Как сказал Николай Платошкин,на которого в России сфабриковали дело,но вообще не к чему было придраться,поэтому дали условно,в отличии от говорящего правду бывшего губернатора Хабаровского края Фургал,которого в наглую осудили на 25 лет строгача,ведь надо было показать,что ты,как политик,не можешь идти против системы,а должен как все воровать и грабить,Россия потеряла всех друзей.Сдала Сирию,сдала Ирак в свое время,сдала Венесуэлу.Добавлю-сдала и Украину ,поэтому там и произошел Майдан ,организованный Израилем и поддержанный лобби Израиля в США .Деньги то привозила Виктория Нудельман,а нацбатольоны организовывал гражданин Израиля Коломойский... В Курской области нам помогала Северная Корея,на которую Россия,чтобы не ссориться с США,наложила санкции в свое время... А раньше не Северная Корея,единственная из всех стран,которая помогла России в одном фрагменте,а СССР помогал всех и поддерживал. Как говорит Платошкин,Россия поставила Венесуэле новейшие истребители,но ,,забыла,,поставить запчасти.. Имея хороших специалистов в области охраны,могли бы эту охрану Мадуро обеспечить и не дать возможности амер канцам провернуть операцию по похищению главы Венесуэлы и у берегов Венесуэлы могли стоять корабли Черноморской эскадры,которые не выполняют никаких функций в Черном море,а которые периодически погибают от ударов украинцев. Похоже,что Путин сдал Венесуэлу .Путин сдал всех.И Россию в том числе...🔯😈👽

    10
    16
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    4-го января

    Два дивизиона С-500 уже заступили на дежурство на земле Венесуэлы?

    4
    7
  • Д
    Добрый
    4-го января

    Один саМАДУР дорулился.Следующие самодуры на очереди:лукавый и старик кабаевич

    5
    52
  • lo gos
    lo gos
    3-го января

    ox, будет смешно если Путин начнёт воровать и вешать на столбах лидеров в проебалтии

    93
    6
  • С
    Сарказм
    lo gos
    3-го января

    Намного смешнее будет, когда его вздернут самого. Тем более что причин для этого - 2/3 УК и международного права

    5
    68
  • Мп
    Мимо проходил
    lo gos
    4-го января

    По этим статьям для таких, как ты, предусмотрена пожизненная стерилизация. В плане голосовых связок -тоже, чтоб давился своей желчью.

    35
    1
  • С
    Сарказм
    lo gos
    4-го января

    Фуфлыжник опять чего-то прокудахтал, похоже ватомразоте воткнули черенок лопаты по самые гланды через задний проход и пинками погнали пачкать эфир своей дуростью и ложью, верещат как черти в церкви. Уж время позднее, да еще выходные, им давно было бы положено лежать мордой в салате после пары стопок бояры, но нет, все не успакаивается нечисть. Значит крепко достали их кураторов, прищемили все чуйствительнве органы и пропустили через мясорубку, вот шавки и заходятся. За одно это + Трампу в карму (хотя, откровенно говоря, мерзкий чувачок).

    5
    41
  • Мп
    Мимо проходил
    lo gos
    4-го января

    О, наш зайчик-"этодругайчик" всё не уймётся. Уже словесный энурёз заработал от радости...

    20
    3
  • З
    Злой
    3-го января

    Думаю некоторой пьяни вообще всё уже пофиг.

    46
    5
  • С
    Сарказм
    3-го января

    Да все правильно они сказали, мадуркины последние "выборы" никто из вменяемых не признал, так что его смещение никого сильно не опечалит. И не надо хрень нести про "если б вас...". Если б могли бы и не боялись последствий - так бы и сделали. А раз не делают, значит не могут. Хотя понятно, местная шелупонь за своего плешивого чмошника переживает, его ж при соответствующих обстоятельствах тоже сдадут и платочком вслед помашут, всхлипывая от счастья.

    4
    76
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    3-го января

    Опять херню несёшь, зайчик-"этодругойчик"? Я понимаю, что ты не того полёта фигура, чтобы тебя похищать для суда по выдуманным обвинениям (хотя для порки розгами на площади могут и похитить - берегись, мартышка!). Но всяким браже-калласам и прочим мерцо-макронам надо задуматься - они и так ведут политику, не отвечающую интересам Рыжего Клоуна. А если и их... того? Правительству Дании стоит напрячься из-за Гренландии... :)

    40
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    3-го января

    .Всё по старой логике "все в дерьме, а мы все в белом": Трамп будет решать, кто в Западном полушарии будет рулить политикой, остальные должны аплодировать.

    Вот интересно - Китай осуществит захват Тайваня по американсокму рецепту? Или спецназ Путина выкрадет какую дуру Санду, попутно разрушив базы НАТО в молдавии? А чего - всё по заветам Великого Рыжего Клоуна...

    48
    4
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    3-го января

    Дурашка, ничего ты и не понял. Между мадуркой, путиным и Мерцем разница как между тобой и человеком разумным. Поэтому твои смешные тявканья не тянут даже на петросяна. Но ты старайся больше, может лишнюю порцию корма выдадут, на зизилупье любят юродивых

    4
    38
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    3-го января

    И разумеется ответ на твои бредни - нет, а путинский спецназ частично уже пущен на ыарш, частично занят штурмом избушки лесника. Еще раз - для фуфлоалкашей - если б он мог кого похитить и убить, он бы это уже сделал. Но он ущербный либо не может, либо ссытся в бункере.

    4
    36
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    4-го января

    Да нет, зайчик-"этодругайчик", это ты ничего не понял - и в силу своей зашоренности вряд ли уже поймешь. Только, прошу тебя, не кричи перед своей бесславной кончиной "анастозашо" - не поверято врачи...

    23
    3
  • DJ
    Danik Jupiters
    Сарказм
    4-го января

    Да всё таки тебя роняли головой вниз в детстве

    14
    0
  • A
    Aleksejs
    3-го января

    Без вопросов - это успех спецслужб США, Путин может только позавидовать!!! С другой стороны, это открывает возможности для других "великих" вести себя подобным образом... Если Путин похитит Ринкевича? Так уже стало можно?! Наша Байба понимает какие последствия могут быть от "одобрения" подобных действий?! Принцип суверенитета стран и неприкосновенности глав государств нарушен, это "убитое" международное право! ...Увы, мы стали жить в Средневековье... Путин начал, Трамп продолжил.

    34
    31
  • SS
    Skad Skad
    3-го января

    А что, кто-то рассчитывал на другую реакцию?

    65
    2
  • 010725
    010725
    3-го января

    Удивительные, по-детски бездумные люди эти министры иностранных дел безсмысленных государств. Теперь любая страна, при наличии сил, может выкрасть и судить по своим внутренним законам любого иностранного лидера. Например локальный президент Ринкевич нарушает российское законодательство о запрете пропаганды ЛГБТ. Стоит поопасаться.

    116
    2
  • 3-го января

    Мы призываем всех к сдержанности и уважению международного права» то есть напасть на страну и выкрасть главу этой страны это не считается нарушением всех международных прав? вы сами хоть понимаете что говорите?

    167
    4
  • lo gos
    lo gos
    3-го января

    а если этих собачонок так украдут?

    105
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    lo gos
    4-го января

    !Я бы мог купить весь Арканар, но меня не интересуют помойки!". А. и Б. Стругацкие. "Трудно быть богом".

    24
    1
Читать все комментарии

Видео