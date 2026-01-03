Министры иностранных дел Латвии и Эстонии особо не возражают против похищения главы государства иностранными войсками.

По словам министра иностранных дел Эстония Маргуса Цахкна, демократические страны не станут горевать из-за того, что американские военные задержали и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Позиция Эстонии и Европейского союза была ясна: Николас Мадуро не обладает легитимностью в качестве президента Венесуэлы, поскольку власти страны не уважали выбор народа и не обеспечили справедливый и демократический избирательный процесс», — сказал Цахкна.

По его словам, при этом во всех дальнейших шагах необходимо исходить из принципов Устава ООН и международного права и избегать действий, которые их подрывают.

«Мы призываем всех воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации и предпринять шаги для обеспечения демократического перехода, отвечающего интересам венесуэльского народа», — отметил Цахкна.

**А вот, что сказал глава МИДа Латвии Байба Браже: **

«Латвия внимательно следит за ситуацией в Венесуэле, координируя свои действия внутри ЕС и с партнерами. Мы так и не признали легитимность режима Мадуро после сфальсифицированных выборов. Венесуэле лучше без него. Мы призываем всех к сдержанности и уважению международного права».

Высказывание Барже является кратким пересказом еврокомиссара Кайи Каллас, которая в ЕС отвечает за внешнюю политику.

Latvia closely follows the situation in Venezuela, coordinating within the EU and with partners.



We’ve never recognised legitimacy of Maduro regime after the stolen elections. Venezuela is better off without him.



We call for restraint and respect for international law by all. https://t.co/xhCy9tIaGW — Baiba Braže (@Braze_Baiba) January 3, 2026

Как сообщал bb.lv, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро после проведения «крупномасштабного удара» в Каракасе