Российские спортивные функционеры направили жалобы в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за недопуска их спортсменов к этапу Кубка мира по санному спорту, проходившему в Латвии, сообщил LSM президент Латвийской федерации санного спорта (ЛФСС) Клавс Васкс.

В минувшие выходные на трассе в Сигулде состоялся четвёртый этап Кубка мира по санному спорту. Несмотря на решение Международной федерации санного спорта (FIL) допустить спортсменов из России к участию в соревнованиях в статусе нейтральных атлетов, российские саночники не смогли принять участие в этом этапе.

Как сообщал bb.lv, в конце декабря министр иностранных дел Латвии Байба Браже включила 14 российских спортсменов в список лиц, нежелательных для въезда в Латвию.

«Федерация санного спорта России и Олимпийский комитет России направили жалобы в МОК, однако следует учитывать, что членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено, и поэтому юридический статус этих жалоб на данный момент не совсем ясен», — отметил Васкс.

Васкс на всякий случай добавил, что запреты в отношении спортсменов с нейтральным статусом принимали компетентные государственные органы, а не ЛФСС.

В отличии от Латвии власти США не стали препятствовать российским саночникам. На предыдущем этапе Кубка мира, который состоялся в конце декабря в США, россияне вернулись в соревнования Кубка мира впервые с 2022 года.