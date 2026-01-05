Baltijas balss logotype
Москва жалуется на Байбу Браже, которая не пустила российские сани в Сигулду 2 1243

Политика
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Москва жалуется на Байбу Браже, которая не пустила российские сани в Сигулду

Российские спортивные функционеры направили жалобы в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за недопуска их спортсменов к этапу Кубка мира по санному спорту, проходившему в Латвии, сообщил LSM президент Латвийской федерации санного спорта (ЛФСС) Клавс Васкс.

В минувшие выходные на трассе в Сигулде состоялся четвёртый этап Кубка мира по санному спорту. Несмотря на решение Международной федерации санного спорта (FIL) допустить спортсменов из России к участию в соревнованиях в статусе нейтральных атлетов, российские саночники не смогли принять участие в этом этапе.

Как сообщал bb.lv, в конце декабря министр иностранных дел Латвии Байба Браже включила 14 российских спортсменов в список лиц, нежелательных для въезда в Латвию.

«Федерация санного спорта России и Олимпийский комитет России направили жалобы в МОК, однако следует учитывать, что членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено, и поэтому юридический статус этих жалоб на данный момент не совсем ясен», — отметил Васкс.

Васкс на всякий случай добавил, что запреты в отношении спортсменов с нейтральным статусом принимали компетентные государственные органы, а не ЛФСС.

В отличии от Латвии власти США не стали препятствовать российским саночникам. На предыдущем этапе Кубка мира, который состоялся в конце декабря в США, россияне вернулись в соревнования Кубка мира впервые с 2022 года.

#Латвия #спорт #запреты #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    5-го января

    Не пустила бы Браже американских саночников.... Уже бы Латвия стала основной страной ,откуда идут наркотики,,,Дельта,,,и Браже уже в США и ждёт суда и встретит старость в тюрьме строгого режима в оранжевом костюме.... А Россия все жалуется....👽 Из некогда великой страны стала какой то жалобщицей ,которую даже жопа Европы может наклонить и укусить.Тьфу...👽

    16
    9
  • З
    Злой
    Aleks
    5-го января

    Я тоже удивлён, зачем России эта сигулдская помойка?

    10
    1

