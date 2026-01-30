Как уже сообщалось, сегодня президент решил отправить в Сейм на доработку поправки в Закон об образовании, которые существенно сужали возможности удаленного обучения учащихся 1-6-ых классов общеобразовательных школ. Это уже был четвертый закон, который Ринкевич за последнее время вернул в парламент по причине "брака".

Любопытно, что за предыдущие 2,5 месяцев работы на посту президента Ринкевич... ни разу не возвращал в Сейм принятые парламентом законы! На горло собственной песни президент наступил только в ноябре прошлого года, когда отказался подписать скандальный закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Напомним: президент не только направил закон обратно в Сейм, но и предложил... вообще в парламенте этого созыва его больше не рассматривать, то бишь похоронить. И большинство депутатов с этим согласилось!

Как говорится, лиха беда начало и уже вскоре в Сейм на переработку Ринкевич направил и еще один закон, касающийся дорожной пошлины для грузовых автомобилей весом от 3 до 3,5 тонн.

В новом году президент решил продолжить данную практику и в течении недели конца января вернул уже два закона - сперва глава государства отказался провозгласить поправки в закон, регулирующие порядок выплаты компенсации за необоснованно арестованное имущество, а сегодня глава государства отмел и изменения в Законе об образовании.

Таким образом, по числу возвращенных Сейму законопроектов Ринкевич уже опередил своего предшественника Левитса, который за весь период своего президентского срока, то есть за четыре года, осмелился вернуть парламенту всего 3 закона.

В чем же причины такой "законодательной жесткости" нынешнего руководителя страны?

Причина первая - действительно по мере приближения выборов депутаты стали больше внимания уделять предвыборной кампании, нежели качеству законопроектов. Отсюда и результат - принимаемые законы стали все более однобокими, то бишь несбалансированными и без учета мнения тех, кого эти законы затрагивают. Ринкевич, возвращая законы на доработку, показывает парламентариям, что "так работать нельзя" и близость выборов - вовсе не повод "стряпать" некачественные законы.

Причина вторая - глядя на то, какие именно законопроекты президент вернул, создается ощущение, что глава государства тоже уже думает о втором президентском сроке и посему пытается держать политический баланс и по возвращенным законам. Судите сами. Закон о выходе из Стамбульской конвенции он вернул по просьбе "Нового Единства" и партии "Прогрессивные". Второй закон - о дорожных пошлинах, - был возвращен явно в интересах оппозиции и Союза зеленых и крестьян. Это был своего рода щелчок по носу министров финансов и сообщений (то есть представителей "Нового Единства" и партии "Прогрессивные" соответственно).

Возврат закона о компенсации в рамках уголовного процесса был произведен в интересах "Нового Единства" и против "зеленых крестьян", которые данные законодательные поправки лоббировали.

В свою очередь, вернув поправки об удаленном обучении, Ринкевич откликнулся на просьбу Объединенного списка.

Таким образом, можно сделать вывод, что все политики, с одной стороны, в равной степени "обиделись" на Ринкевича, а с другой стороны - им сложнее будет воспринимать президента, как лоббиста какой-то одной политической силы - к примеру, своей бывшей партии "Новое Единство".

Рискнем предположить, что и в дальнейшем Ринкевич будет активно возвращать противоречивые законы обратно парламенту.