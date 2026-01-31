«Они должны отправиться на свалку истории»

Политика
Дата публикации: 31.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Они должны отправиться на свалку истории»

Мэр Огре выздоровел и набросился на премьерскую партию.

На этой неделе мэр Огре Эгилс Хелманис (Национальное объединение) после длительной болезни вернулся на работу и провел заседание самоуправления - не имея, как того требует закон, допуска к гостайне. К моменту его возвращения на работу даже не были поданы документы в Службу госбезопасности, чтобы можно было начать рассматривать запрос на получение допуска.

Между тем, Хелманис разразился гневным комментарием в социальных сетях. Особо досталось от мэра Огре премьерской силе: "Везде, где участвует политическая сборная «Нового Единства», мы остаемся на последнем месте.

Я и раньше говорил, что «Единство» - это партия чиновников, в реальных работах они на последнем месте...

В руках «Единства» сосредоточена слишком большая власть. И они используют эту власть не для укрепления демократии, а для ее подрыва.

Они придумывают, как с помощью бюрократии сместить демократически избранного мэра. Восемь лет я возглавлял самоуправление Огрского края, вдруг через восемь лет министр «Нового Единства» Чударс заявляет о возможных нарушениях закона, о том, что ты не подавал заявку на несуществующую гостайну.

В Огрскую краевую думу за все эти восемь месяцев, с тех пор как закон принят, не пришел ни один документ, который имел бы статус гостайны. Моим коллегам в другие муниципалитеты такие документы тоже не поступали.

Мы, прикрываясь войной, уничтожаем в своей стране демократию, потому что всякие чудари «Нового Единства» - будем их называть впредь «Раймонд чудотворец» - используют эту бюрократическую норму для борьбы с теми, кто их критикует, ничем не отличаясь от «Единой России».

Я сегодня вернулся на работу после долгой болезни. В первый день моего возвращения «Раймонд чудотворец» потребовал у меня объяснений, и присутствовали пропагандисты «Единства» - общественные СМИ, которым я объяснил, что не буду с ними разговаривать, потому что в своей политической борьбе перед выборами они использовали для политической борьбы против меня моих несовершеннолетних детей, снимая их скрытой камерой. Об этом общественное СМИ вам не расскажет.

Пока я болел, непрерывно общественное СМИ пыталось оказывать на меня давление, звоня и спрашивая о допуске, каждый месяц задавали одни и те же вопросы.

Я буду жить как свободный человек в свободной стране и буду продолжать критиковать новое единство, если она будет пытаться использовать свою власть подло. Если олигархи лишили нас, как народ, определенных финансовых ресурсов, то вы, представители «нового Единства», пытаетесь украсть у нас дух, право свободно высказываться. Вы можете снять с меня статус мэра, но в слугу ваших глупостей вы меня не превратите".

Эдуард Эльдаров
