А что там у нас в целом по стране? Сигналы, прямо скажем, поступают разнонаправленные… Но вот в Министерстве культуры твердо знают, что – война войной, а обед по расписанию.

И там уверенно осуществляют План развития сплоченного и граждански активного общества, завершить который предполагают в 2027 году.

На НГО не экономят

В январе наболевший вопрос рассматривался на Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, коей руководит Гунарс Кутрис из Союза «зеленых» и крестьян, бывший председатель Конституционного суда. «Трудновыполнимая задача, – пожаловался он на первом заседании в 2026 году, – потому что зависит не только от разных мероприятий, но от экономики и других вопросов».

В любом случае, сплачивать нас будут культурные (по месту работы) дамы и господа, «в сотрудничестве с Министерством образования и науки, Фондом общественной интеграции, чтобы создать единую систему государственного языка для взрослых».

Важная роль уготована негосударственным организациям (НГО), коим обеспечат национальное предфинансирование, дабы те смогли бы «осуществлять финансируемые иностранными донорами программы». С 2019 года финансирование фонда этих самых НГО возросло более чем 6-кратно, с 400 000 евро – и в 2026 году составит 2,5 миллиона евро. Несмотря на известные финансовые ограничения – главный денежный документ все-таки в первую очередь заточен на оборону! – удалось не понизить выплат. Ведь обоснованием таковых является «совершенствование развития устойчивого общества», т.е. на особый период…

Инициативный портал

В числе прочих, финансируется направление «Культура демократии и включающая гражданственность». В нее включен, кстати, знаменитый ресурс Manabalss.lv – тот самый, что недавно привнес в Сейм замечательную, общенародную, инициативу: лишать гражданства Латвии нелояльных лиц, и высылать их из нашей республики ЕС и НАТО. Что особо ценно, представлял эту творческую затею в парламенте лично руководитель сей «платформы соучастия общества», Имантс Брейдакс. Видимо, потому, что сами авторы предложения как-то вдруг заскромничали, слились.

Что же до господина Брейдакса, то он, по всему видать, считает озвученное предложение полностью соответственным конституционным нормам. Ибо еще ранее заявил, что Manabalss.lv не будет, априори, принимать на рассмотрение всякие там левые, против Сатверсме, выпады – ну, там, про неграждан, и про русский язык…

Повседневное общение

Но если вернуться к теме госязыка, который, как известно, краеугольный камень – то единственной инновацией в 2026 году обещает стать подпрограмма по «укреплению латышского языка как объединяющей общество основы в повседневном общении» стоимостью… 42 967 евро. То бишь, менее 1% от того, что выплачивается на долю дружественных гостей из сражающейся, свободолюбивой, страны (5,2 млн евро).

Ну а желающим освоить латышский самостоятельно по-прежнему можно рекомендовать учебник Б.Х.Векслера и В.А.Юрика 1987 года.

Директор Департамента политики сплочения общества Минкульта Елена Шайцане, тем не менее, считает, что многочисленные совещания и рабочие группы идут весьма успешно – и, например, безработные вскоре получат единую систему, как подтянуть латышский.

Все, что было не со мной – помню

«Постоянный диалог с обществом о национальной идентичности и принадлежности», в видении Минкульта, должен включать в себя сохранение и популяризацию традиций Латгалии, а также постоянную доступность Ливского народного дома (Мазирбе, Талсинский край).

«Содействию создания в обществе объединяющего понимания социальной памяти» выделяют в этом году 236 000 евро. Сюда войдут образовательные программы по государственности Латвии. Заработает группа историков, которая займется «популяризацией информации об исторических событиях Латвии». Е.Шайцане особенно выделила темы Второй Мировой войны, Холокоста евреев и цыган.

Выступила на заседании парламентской комиссии и Анита Мейере из Фонда интеграции. Она руководит там Агентством одной остановки, чья задача – «оказывать наполненные и полезные консультации и поддержку подданным третьих государств и получателям международной защиты». До 2029 года на эту структуру выделят 2 440 474 евро, причем еще приплюсуют 2 598 495 евро на помощь в обучении латышскому языку и вводный курс для «третьестранцев» о жизни в ЛР – 1 881 188 евро.

Для сравнения – национальным меньшинствам в 2026 году выделяется 100 000 евро, сюда включены как «поддержка сохранения своеобразия культуры национальных меньшинств», так и помощь в выступлениях их коллективов на Празднике песни и танца, так и деятельность Консультативного совета нацменьшинств.

Деньги снизят стресс

Со своей стороны, для диаспоры – т.е., тех, кто из Латвии уехал, предназначается 640 919 евро. В него войдет, например, «методическая поддержка подготовки праздничного репертуара», а также сохранение для Латвии невероятно ценного наследия изгнанников – архивов, искусства и т.п.

В 2026 году намереваются совершенствовать «создание кризисной устойчивости в общинах», «идентификацию малозащищенных людей, которым необходима помощь». Должна быть «доступность надежных каналов информации в кризисных ситуациях». В социуме надо распространять «навыки первой помощи, навыки психологической помощи и умения управления стрессом».

Жаль, конечно, что дамы из Минкульта и Фонда интеграции не упомянули – можно ли потратить часть этой денюжки, на помощь пострадавшим жильцам дома 15 на рижской улице Баускас. Да и погорельцам из Кекавского края…

Двинут культуру в массы

Так как отвечает у нас за сплочение – Минкульт, то он и решил, что надо «развивать понимание культуры и выражение компетенции как фактор, содействующий гражданскому соучастию». Для этого – «обеспечивать равноправную доступность профессионального искусства и культурных событий целевой группе мероприятий независимо от места жительства и социально-экономического состояния семьи».

Ну, кто бы спорил – бесплатно посмотреть художественную выставку или спектакль, это и интересно, и полезно. Тем паче, что выделяется на то 1 758 911 евро в год. В первую очередь это, конечно, предусмотрено для учащихся, и входит в комплект «Латвийской школьной сумки».

«Чтобы определить профессиональные события искусства и культуры, которым присущ потенциал содействия гражданскому соучастию», будет происходить серьезный отбор – в Латвийском центре национальной культуры.