Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В окружении президента Латвии прокомментировали внезапное желание Силини встретиться с хозяевами Кремля 9 6053

Политика
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В окружении президента Латвии прокомментировали внезапное желание Силини встретиться с хозяевами Кремля
ФОТО: LETA

Поддерживает ли президент Латвии идею премьера Эвики Силини, которая вдруг заявила о готовности лично встретиться с руководством России?

Действительно Латвия готова к контактам с Москвой? Или это какой-то хитрый дипломатический трюк?

С такими вопросами портал bb.lv обратился к президенту ЛР Эдгару Ринкевичу.

Мнение главы государства озвучил Давис Доршс, руководитель медиацентра Канцелярия президента Латвии:

– Позиция Латвии всегда заключалась в том, что переговоры об Украине и мире в Украине могут происходить только при участии Украины, а также в том, что Европа должна быть представлена на этих переговорах.

Все вопросы, связанные с мирным процессом, требуют твердого европейского единства. Чтобы Европа была весомым партнером по переговорам и с ней считались, ей необходимо стать сильной в военном отношении, продолжать поддержку Украины и сохранять жесткое давление на Россию.

Что касается любых контактов с Россией, Латвия всегда подчёркивала необходимость четкой и единой позиции Европейского союза. Вопрос о прямых контактах европейских лидеров с Россией также должен решаться на уровне Европейского союза, с определением ясной цели и мандата. Предыдущий опыт показывает, что индивидуальные контакты не дали результата.

Как сообщал bb.lv, вчера находящаяся в Дубае премьер-министр Латвии Эвика Силиня вдруг заявила о необходимости прямых контактов с руководством России: "Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать".

"Да, нам действительно нужен посланник. Вероятно, вопрос в том, кто это будет, – добавила Силиня. И предложила вариант: – Я готова поехать".

Силиню горячо поддержал президент Эстонии Алар Карис: "Пару лет назад мы был уверены, что разговаривать с агрессорами нельзя, а теперь переживаем, что нас нет за столом переговоров".

От редакции:

Отойдем от будущих латвийско-российских контактов и переключимся на качество работы госучреждений Латвийской Республики.

Портал bb.lv разослал вопросы, связанные с заявлением Эвики Силини, в три ведомства – Канцелярию президента ЛР, Кабинет министров ЛР и МИД ЛР.

Адекватную реакцию мы получили только из Рижского замка, где работает президент Эдгар Ринкевич. За что предаем его сотрудникам устную благодарность от наших читателей.

В свою очередь две дамы, отвечающие за связи со СМИ – Диана Эгле (МИД) и Мадара Апсалоне (правительство) – демонстративно пренебрегли обязанностями, за которые получают зарплату. А именно: не ответили на поставленные вопросы.

Здесь два варианта: либо работники в МИДе и в правительстве обленились, либо впали в ступор, узнав о желании премьера Силини идти на контакт с руководством РФ.

Читайте нас также:
#Украина #Латвия #дипломатия #президент Латвии #Россия #Эвика Силиня #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
32
2
2
0
0
1

Оставить комментарий

(9)
  • З
    Злой
    5-го февраля

    Похже не дождусь нового порноролика.

    30
    5
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    5-го февраля

    У тетки с умишком совсем беда. В Кремле, да и России, их не считают за людей, со всеми вытекающими.

    40
    4
  • A
    Anim
    5-го февраля

    Ну, если до этих неудачников начало доходить, что они с треском просрали эту битву, и началось нытье про "переговоры - уже неплохо.

    Плохо то, что до них так и не дошло, что с ними никто разговаривать не собирается.

    Отменяйте все "санкции" и восстанавливайте НордСтрим - тогда с вами поговорят. Может быть.

    56
    2
  • I
    Inga
    5-го февраля

    Нет не ко двору, а то все в краном,с официантом перепутать могут.не ехать,какая ещё кавалер-дама!Туда не может примьерша,разговаривать не с кем,пока вам не удалось их ухоронить.,,перо ,, , ,,пишут,,,вам,не у вас.,, .абсолют это водка такая из швеции .И фсё это от редакции ,читателю. пишем ва(л)м.

    1
    44
  • Е
    Ехидный
    5-го февраля

    она может желать встретиться хоть с инопланетянами , а вот хочет ли этого Путин - вопрос вопросов !!!!

    79
    5
  • VS
    Vad Sorry
    Ехидный
    5-го февраля

    Интересно тот кто ставит минусы могут обосновать или просто от бессилия? Злость такая?

    23
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Ехидный
    5-го февраля

    Сейчас прибегут Добрый и Тсич с криками "всёпропало!" и "Это не то, что вы подумали!". Им еще методички обновить надо - вот и молчат пока, минусы ставят... :)

    23
    2
  • З
    Злой
    Ехидный
    5-го февраля

    Минусы ставят полицаи-полукровки типа Доброго, Сарказма и ещё один, у кого ник латиницей

    23
    4
  • ТТ
    Тим Тим
    5-го февраля

    ...и сохранять жесткое давление на Россию... и что Россия будет после этого с Вами вести диалог, Ваше дело сидеть на ж....пе ровно и только тратить деньги своих налогоплательщиков, чтобы купить стрелялки, обогощая ВПК США и вгоняя в нищету своих граждан для продления войны.

    124
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у отдельных руководителей астрономические зарплаты и чем это грозит?
Изображение к статье: Трамп замедленного действия: в Сейме Латвии стараются не раздражать президента США Эксклюзив!
Изображение к статье: «Люди умирают от отсутствия лекарств, а депутаты занимаются декларациями»
Изображение к статье: Скоро станет понятно, как государство будет помогать жителям в оплате отопления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео