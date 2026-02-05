Поддерживает ли президент Латвии идею премьера Эвики Силини, которая вдруг заявила о готовности лично встретиться с руководством России?

Действительно Латвия готова к контактам с Москвой? Или это какой-то хитрый дипломатический трюк?

С такими вопросами портал bb.lv обратился к президенту ЛР Эдгару Ринкевичу.

Мнение главы государства озвучил Давис Доршс, руководитель медиацентра Канцелярия президента Латвии:

– Позиция Латвии всегда заключалась в том, что переговоры об Украине и мире в Украине могут происходить только при участии Украины, а также в том, что Европа должна быть представлена на этих переговорах.

Все вопросы, связанные с мирным процессом, требуют твердого европейского единства. Чтобы Европа была весомым партнером по переговорам и с ней считались, ей необходимо стать сильной в военном отношении, продолжать поддержку Украины и сохранять жесткое давление на Россию.

Что касается любых контактов с Россией, Латвия всегда подчёркивала необходимость четкой и единой позиции Европейского союза. Вопрос о прямых контактах европейских лидеров с Россией также должен решаться на уровне Европейского союза, с определением ясной цели и мандата. Предыдущий опыт показывает, что индивидуальные контакты не дали результата.

Как сообщал bb.lv, вчера находящаяся в Дубае премьер-министр Латвии Эвика Силиня вдруг заявила о необходимости прямых контактов с руководством России: "Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать".

"Да, нам действительно нужен посланник. Вероятно, вопрос в том, кто это будет, – добавила Силиня. И предложила вариант: – Я готова поехать".

Силиню горячо поддержал президент Эстонии Алар Карис: "Пару лет назад мы был уверены, что разговаривать с агрессорами нельзя, а теперь переживаем, что нас нет за столом переговоров".

От редакции:

Отойдем от будущих латвийско-российских контактов и переключимся на качество работы госучреждений Латвийской Республики.

Портал bb.lv разослал вопросы, связанные с заявлением Эвики Силини, в три ведомства – Канцелярию президента ЛР, Кабинет министров ЛР и МИД ЛР.

Адекватную реакцию мы получили только из Рижского замка, где работает президент Эдгар Ринкевич. За что предаем его сотрудникам устную благодарность от наших читателей.

В свою очередь две дамы, отвечающие за связи со СМИ – Диана Эгле (МИД) и Мадара Апсалоне (правительство) – демонстративно пренебрегли обязанностями, за которые получают зарплату. А именно: не ответили на поставленные вопросы.

Здесь два варианта: либо работники в МИДе и в правительстве обленились, либо впали в ступор, узнав о желании премьера Силини идти на контакт с руководством РФ.