Венгрию ждут судьбоносные выборы. Орбан, уделяя много внимания отношениям с Россией, сильно рискует. Большого запроса на них в венгерском обществе нет. Однако и образ Украины среди венгров – не лучший. Действующая власть и оппозиция идут ноздря в ноздрю. И дать точный ответ, насколько права действующая власть, уделяя столько внимания связям с Россией и демонизации Украины, смогут только итоги голосования 12 апреля.

Намеченные на 12 апреля парламентские выборы в Венгрии привлекают к себе внимание далеко за её пределами. Оно и понятно, потому что на кон поставлена не только политическая судьба многолетнего премьера Виктора Орбана, но и большая геополитика минимум европейского масштаба. Сохранит ли Венгрия особый курс в отношении России и Украины? Сохранится ли противостояние венгерского руководство с Евросоюзом, или же оно станет более покладистым?

Главных фаворитов на выборах два – умеренные евроскептики из правящей коалиции «Фидес – Христианско-демократическая народная партия» и проевропейская консервативная партия «Уважение и свобода» (ТИСА). Во главе второй стоит бывший соратник Орбан Петер Мадьяр. Однако за его спиной довольно ярко светят другие фигуры – бывший высокопоставленный сотрудник англо-голландской компании Shell Иштван Капитань и бывший кандидат в заместители генсека НАТО, однофамилица премьера Анита Орбан.

Многое будет зависеть также от того, какие малые партии смогут преодолеть пятипроцентный барьер или же провести двух-трёх человек по одномандатным округам. Шансы на это имеют три силы – левая проевропейская «Демократическая коалиция», либеральная проевропейская «Партия двухвостой собаки» и крайне жёсткие евроскептики из «Нашей родины». При этом 106 из 199 депутатов избираются по одномандатным округам, а одно место отдано немецкому меньшинству. Словом, картина весьма запутанная.

Социологические опросы в венгерском случае работают плохо. Здесь всё зависит от того, к кому именно близки социологи. Так, близкая к действующей власти служба Nézőpont и связанная с нынешней администрацией США McLaughlin&Associates дают преимущество Орбану в пять-семь процентов. А связанные с западными структурами Medián, Závecz Research, Publicus, Minerva, Republikon и IDEA дают от 10 до 15 процентов превосходства партии ТИСА. Из этого можно сделать вывод, что на деле шансы примерно равны.

Относительно более определённую картину можно составить по двум событиям. Первая – выборы в Европарламент июня 2024 года. Там «Фидес» получил 45%, ТИСА – 30%. По восемь процентов набрали блоки левых и либералов, ещё семь процентов – «Наша родина». Однако с тех пор уже прошло пару лет. За это время ТИСА превратилась из «совсем юной» во вполне оформившуюся политическую силу. Кроме того, явка на евровыборах всегда ниже национального голосования. Тогда она составила чуть более 60%, в то время как на национальных она обычно под 70%.

Второе событие – прошлогодний референдум по недопущению членства Украины в Евросоюз, инициированный Орбаном. «За» проголосовали 95% его участников, однако явка составила примерно 44% активных избирателей. Можно предположить, что проголосовали именно сторонники «Фидес» и «Нашей родины», в то время как основная часть электората евроатлантических партий и колеблющиеся избиратели мероприятие проигнорировали. Так что вопрос о подлинной популярности той или иной партии опять повис в воздухе.

Особенностью нынешней кампании стало то, что сторонники «Фидес» сделали ставку на демонизацию Украины, которая превратилась в главного антигероя для евроскептиков. Чего стоит только предвыборный плакат с Владимиром Зеленским, в котором говорится о том, что «Он не должен победить». Хотя надо признать, что президент Украины сам дал повод использовать себя в таком качестве, не единожды нахамив Орбану. Нахамив до такой степени, что даже Мадьяр назвал подобное поведение недопустимым.

Если говорить об Украине, то здесь подходы двух кандидатов заметно отличаются. Если Орбан выступает категорически против военной помощи ей, то Мадьяр готов её предоставить, исходя из принципа евроатлантической солидарности и «противостояния российской агрессии» (именно такой термин употребляют евроатлантические венгерские политики – прим. авт.). Но в то же время оба фаворита венгерских выборов едины в том, что Украина должна предоставить венграм Закарпатья территориальную автономию.

А где Украина – там и Россия… О первой без второй в Европе почти не говорят – и в Венгрии в том числе. Пожалуй, здесь расхождения ещё более кардинальные. Орбан делает очень много для сохранения энергетических связей с Россией. Он делает всё для того, чтобы продолжал работу нефтепровод «Дружба», чтобы Венгрия тем или иным путём получала российский газ. Чтобы сохранился контракт на достройку АЭС в Пакше с участием Росатома. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто и вовсе летает в Москву чуть ли не каждый месяц.

Со своей стороны, уже по вышеупомянутому окружению Мадьяра можно судить о том, как они относятся к России. Та же Анита Орбан говорила следующее: «Венгрия должна порвать с судьбой страны-парома, став полноценным членом Запада». Придя к власти, ТИСА обещает свернуть связи с Россией во всех областях. Самого Мадьяра вряд ли можно считать именно русофобом – никаких заявлений о «русской экзистенциальной угрозе» он не делал. Скорее его можно считать человеком евроатлантической «системы», каким в молодости был и сам Виктор Орбан.

Когда случился скандал с обнародованием видео о похождениях Мадьяра «налево», политик обвинил спецслужбы России в создании для него «медовой ловушки». Он и его соратники постоянно говорят о том, что действующая венгерская власть совершенно забыла о внутренних делах страны, и сосредоточилась на сохранении связей с Россией. А между тем школы, больницы и дороги требуют ремонта, а деньги на него можно получить отнюдь не в Москве, а в столь «ненавистном» для нынешнего премьера Брюсселе.

Здесь стоит признать одну вещь. Ставка на поддержание отношений с Россией действительно может выйти Орбану боком. Всё-таки историю венгры помнят. Они и 1849 год с подавлением Венгерской революции не забыли, и две мировые войны, где русские и венгры сражались в противоположных окопах. Подавление антикоммунистического восстания 1956 года тоже стало частью местного национально-освободительного мифа. Мадьяр и его соратники с удовольствием об этих вещах напоминают – да, в общем, и напоминать здесь нечего.

Добавим к этому текущие темы. Да, Россия поставляет нефть и газ. Однако сотни тысяч венгров работают в странах Западной Европы. Ещё сотни тысяч трудятся в самой Венгрии на предприятиях, принадлежащих компаниях из Германии, Австрии, Франции или Швеции. По линии Евросоюза не самая богатая по европейским меркам страна ежегодно получает десятки миллиардов евро. 30 млрд ЕС заморозил из-за «несговорчивости» Орбана. И если придёт Мадьяр – он их разморозит. Так что здесь выбор между Россией и Евросоюзом тоже кажется очевидным.

Опрос об отношении к Россией, проведённый Евробарометром в ряде европейских стран три года назад, показал следующую вещь. Хорошо к России отнеслись 8% венгров, нейтрально – 31%, а отрицательно – 54%. Другое дело, что свыше 72% венгров не хотят оказывать Украине военную помощь… Однако здесь следует иметь в виду, что в отрыве населённого мадьярами юго-запада Закарпатья от этнической родины они винят… Советский Союз. Так что даже отрицательное отношение к Украине не превращается в положительное – к России…

Тем самым можно сказать, что Орбан, уделяя столько внимания отношениям с Россией, сильно рискует. Большого запроса на них в венгерском обществе нет… В среднем отношение к России в Венгрии сравнимо, скажем, с Чехией. Только в последней прежнее правительство взяло радикально антироссийский крен, который большинство избирателей не оценили. В Венгрии же уклон получается скорее пророссийский… И избиратели могут захотеть его исправить. Тем более что Орбан (с перерывами) находится у власти целых 20 лет…

Но точный ответ, насколько права действующая власть, уделяя столько внимания связям с Россией и демонизации Украины (при активном содействии последней), смогут только итоги голосования 12 апреля.