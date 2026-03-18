Неожиданно: европейские лидеры хотят Трампу предложить сделку

В мире
Дата публикации: 18.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Неожиданно: европейские лидеры хотят Трампу предложить сделку

Война в Иране отвлекает внимание и ресурсы США от Украины.

Европейские лидеры рассматривают возможность предложить Дональду Трампу сделку, которая могла бы одновременно повлиять на ситуацию вокруг Ирана и войну в Украине. Такую идею озвучил президент Финляндии Александер Стубб, пишет Politico.

По словам Стубба, Европа может предложить США военную поддержку для обеспечения безопасности Ормузского пролива в обмен на более решительную помощь Вашингтона Украине для достижения приемлемого мирного соглашения с Россией. "Я не питаю иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-то. Если мне удастся донести до него хотя бы одну из десяти идей по Украине, я буду считать это успехом", - заявил он.

Президент Финляндии, как сообщает Deutsche Welle, отметил, что война в Иране отвлекает ресурсы и внимание США от Украины. Рост мировых цен на нефть, а также ослабление санкций против российского энергосектора могут усилить финансовые возможности РФ для продолжения войны. Кроме того, американские системы ПВО все чаще используются на Ближнем Востоке, что снижает доступность таких ресурсов для Киева. Стубб опасается, что все это приближает Киев к невыгодному мирному соглашению, предполагающему уступку территории Путину.

