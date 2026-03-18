Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Разрушая популярный миф: безопасно ли нагревать мёд

Люблю!
Дата публикации: 18.03.2026
BB.LV
Мёд традиционно считается полезным продуктом, однако вокруг него существует немало мифов. Один из самых распространённых — мнение о том, что при нагревании мёд становится токсичным. Диетолог Мария Герасимова объяснила, что научные данные не подтверждают эту теорию.

Можно ли нагревать мёд

По словам специалиста, нагревание мёда само по себе не делает его опасным. Более того, этот процесс применяется в пищевой промышленности. При пастеризации продукт нагревают примерно до 70–80 °C, а затем охлаждают.

Такая обработка помогает уничтожить бактерии, грибки и споры, а также продлевает срок хранения продукта.

Почему мёд нагревают

Нагревание выполняет сразу несколько функций. Оно делает продукт безопаснее, уменьшает вероятность кристаллизации и помогает сохранить привлекательный внешний вид. Именно поэтому подобная обработка используется при промышленном производстве.

Кроме того, мёд регулярно подвергается нагреванию и в обычной жизни — когда его добавляют в горячий чай, молоко или используют в выпечке.

Что меняется при нагревании

Диетолог отмечает, что высокая температура может влиять на состав продукта. В частности, уменьшается количество некоторых витаминов и биологически активных веществ. Также могут немного измениться цвет, вкус и консистенция мёда.

Однако, по словам специалиста, с точки зрения безопасности нагревание не представляет опасности для здоровья.

На что стоит обратить внимание

Эксперты напоминают, что мёд, как и любой другой сахаросодержащий продукт, стоит употреблять умеренно. Добавление его в напитки и десерты увеличивает общее количество сахара в рационе, что может повышать риск набора лишнего веса.

Поэтому главный совет специалистов — контролировать количество сладкого в ежедневном питании, независимо от того, используется обычный сахар или мёд.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео