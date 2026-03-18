Мёд традиционно считается полезным продуктом, однако вокруг него существует немало мифов. Один из самых распространённых — мнение о том, что при нагревании мёд становится токсичным. Диетолог Мария Герасимова объяснила, что научные данные не подтверждают эту теорию.

Можно ли нагревать мёд

По словам специалиста, нагревание мёда само по себе не делает его опасным. Более того, этот процесс применяется в пищевой промышленности. При пастеризации продукт нагревают примерно до 70–80 °C, а затем охлаждают.

Такая обработка помогает уничтожить бактерии, грибки и споры, а также продлевает срок хранения продукта.

Почему мёд нагревают

Нагревание выполняет сразу несколько функций. Оно делает продукт безопаснее, уменьшает вероятность кристаллизации и помогает сохранить привлекательный внешний вид. Именно поэтому подобная обработка используется при промышленном производстве.

Кроме того, мёд регулярно подвергается нагреванию и в обычной жизни — когда его добавляют в горячий чай, молоко или используют в выпечке.

Что меняется при нагревании

Диетолог отмечает, что высокая температура может влиять на состав продукта. В частности, уменьшается количество некоторых витаминов и биологически активных веществ. Также могут немного измениться цвет, вкус и консистенция мёда.

Однако, по словам специалиста, с точки зрения безопасности нагревание не представляет опасности для здоровья.

На что стоит обратить внимание

Эксперты напоминают, что мёд, как и любой другой сахаросодержащий продукт, стоит употреблять умеренно. Добавление его в напитки и десерты увеличивает общее количество сахара в рационе, что может повышать риск набора лишнего веса.

Поэтому главный совет специалистов — контролировать количество сладкого в ежедневном питании, независимо от того, используется обычный сахар или мёд.