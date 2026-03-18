Кулис – личность в Риге известная, ибо на редкость социально активная. По образованию музыкант, по призванию души – воинствующий дерусификатор, он постоянно выдает эпатирующие предложения. То штрафовать тех, кто заговаривает с латышами на русском языке, так как это «проявление ненависти и агрессии». То – выслать из Латвии «300 000 колонистов», чтобы «восстановить этническую пропорцию 1939 года, где латышей будет, как минимум, 79%, а русских – 8%».

В конце января он околачивался в леопардовом пиджаке (в самые морозы!) перед посольством Германии — это была акция с требованием, чтобы немцы передали Украине свои танки «Леопард». Удивительно, но сразу тогда Кулис не слёг, а заболел лишь недавно — зато тяжело. На протяжении пяти дней у него была температура 39 градусов. Что было дальше, он поведал на своей странице в «Фейсбуке»:

«Пять дней я не мог сбить температуру 39 градусов и очень ослабел. Я попросил жену позвонить по номеру 113, чтобы скорая отвезла меня в больницу (1 километр до Страдиня). Но, к нашему удивлению, диспетчер, выслушав о моём состоянии, сказала, что, если вызов окажется необоснованным (что бы это ни было, критерии обоснования известны лишь некой «секретной ложе»), то его расценят как ложный, оштрафуют на 91 евро, и в больницу всё равно не повезут».

Финал истории был таков: в страхе, что придётся платить, Кулис предпочёл отказаться от вызова. И жена на машине отвезла его в больницу, где пациенту диагностировали пневмонию и положили на лечение — с капельницей и антибиотиками. По словам Кулиса, если бы они туда не добрались, он вполне в ту же ночь мог бы и помереть, ибо ему «никогда не было так плохо».

Отсюда в его душе родились вопросы, которые он через соцсети задал лично главе Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

«1) Почему, будучи больным, я, без медицинского образования, должен уметь оценивать свое состояние при лихорадке по неизвестным мне критериям, которые не смог бы определить даже семейный врач, потому что накануне он не только поставил диагноз, но и добавил, что если станет хуже, я должен позвонить по номеру 113?

Является ли это дискриминационным отношением ко мне? Не подрывает ли нынешняя «русская рулетка», гадание на случай, будет ли вызов оправданным, саму идею создания службы скорой помощи – когда врач приезжает и оценивает состояние пациента, которое кажется критическим окружающим или ему самому, и, соответственно, принимает решение о госпитализации или нет?».

Публикация получила 2,7 тысячи просмотров, 2,2 тысячи перепостов и 716 комментариев под этим «открытым письмом» показали, что тема, поднята Кулисом, – актуальная, животрепещущая, и что заданные им вопросы давно мечтает задать главе скорой целая толпа.

Люди стали делиться своими историями. Вот что написала Лива Янсоне: «Год назад, когда у моей годовалой дочери поднялась температура до 40 градусов, начались судороги, рвота и полная апатия по ночам, скорая отказалась ехать. Я была в полном шоке. Я боялась за своего ребенка… но, видите ли, если ребенок в сознании, вы сами едете… В то же время я регулярно вижу машины скорой помощи для пьяных, которые валяются на остановках общественного транспорта. Была так разочарована и даже оскорблена, потому что меня заставили почувствовать себя последним куском мусора…

Конечно, мы сами поехали в больницу, и мою дочь госпитализировали».

А вот рассказ Анастасии Абаевой: «Несколько лет назад я еще жила с родителями, но уже была взрослой. Мой отец почувствовал себя плохо. Мама вызвала скорую помощь, они сказали, что не поедут, мол, вызов был неоправданным. Она звонила несколько раз, но они не приехали. Потом позвонила я, они пригрозили мне штрафом. Я сказала: приезжайте, если что, я заплачу. Они приехали. Сердечный приступ. Они сказали, что, если бы я подождала еще немного, он бы умер».

«Моя мама была в похожей ситуации, – подхватила тему Инга Вольф. – Давление 190/100, лекарство не помогает, давление растет. Пишет мне и спрашивает, что делать, потому что боится получить наказание за необоснованный звонок. Я взяла на себя ответственность и вызвала скорую. Полтора часа бригада боролась, но давление не падало, и её отвезли в больницу, положили под систему. К счастью, все закончилось хорошо».

И ещё одна ситуация с мамой, которую привела Иоланта Коврига: «Семейный врач во вторник сказал: если станет хуже, звоните в скорую. Позвонила – пригрозили штрафом в 91 евро, а приехавшие врачи не сразу поняли ситуацию. Сарказм, ядовитые фразы и вопросы в том же духе. Однако доставили в больницу, где маму очень внимательно обследовали, нашли причину. Провела неделю в реанимации… Больничным врачам – спасибо. Но разговор с диспетчером и прибывшей скорой остался горьким, неприятным опытом».

Наконец, вызванная тэгом, в комментарии пожаловала адресат обращения – глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Которая рьяно встала на защиту своей команды и заявила, что высокая температура – не повод вызывать скорую. Повод – лишь если совершенно ясно, что человек вот-вот умрёт: либо в течение нескольких минут (наивысший приоритет), либо в течение одного-двух часов (высокий приоритет).

После этой отповеди комментаторы возмутились ещё больше. Как простому человеку, не будучи медиком, понять, насколько состояние угрожает его жизни? Допустим, тот же Кулис – как он должен был вычислить, доживёт до утра, чтобы добраться до рентгена, или нет? А если бы, например, на его месте оказался одинокий человек, кто бы его отвез его в больницу?

Вот комментарии, которые разгневанные пользователи напихали Ципуле в панамку:

«Очень прогрессивно. Медицина как викторина: угадайте диагноз сами или заплатите штраф».

«Вы пугаете людей, а люди просто не звонят в НМСП и попадают в беду. И не надо хамить тем, у кого нет медицинского образования, мы не можем знать все, надо быть человечными друг к другу, а не отфутболивать того, кто ищет помощи».

«То, что происходит с вызовом скорой помощи и отношением к людям в Латвии – преступление. Только когда вы сами, Лиене Ципуле, или ваши близкие, родственники попадете в ситуации, с которыми каждый день сталкиваются люди в связи с НМСП, только тогда, возможно, вы поймете, что это значит».

«Интересно, как человек, у которого серьезная ситуация со здоровьем, может оценить, умрет он в ближайшее время или нет? Точно это понятно, когда человек уже умер, но тогда скорая не нужна. Да и диспетчер со своими удалёнными рекомендациями вряд ли может оценить, насколько всё плохо».

«Люди без медицинского образования не могут оценить степень опасности. И диспетчер тоже не экстрасенс. Сколько людей мы готовы так потерять?».

«Ваши «ложные» критерии никому не известны и могут применяться достаточно субъективно. Над людьми издеваются, они избегают звонков в скорую, подвергая риску свою жизнь. И не надо делать вид, что не вы не в курсе: семейные врачи, к которым вы отсылаете советоваться, недоступны ночью и в выходные».

«Ципуле, вы циничная!».

«Итак, вывод такой: звонить в скорую можно лишь за 5 минут до смерти! И потом строго следить, чтобы до приезда у тебя не наступило ни малейшего улучшения».

«Система здравоохранения сама опасна больна».

Также комментаторы поддержали предложение Кулиса – сделать штраф в 91 евро только за повторный необоснованный вызов, а за первичный, который врачи сочли не угрожающим жизни, ничего не взимать.

Но по тональности Ципуле, которая еще несколько раз отметилась в вышеприведённых баталиях, ясно: глава скорой всегда слышит только саму себя…

