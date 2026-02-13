Беруши у меня всегда в спальне. Здоровый ночной отдых для Вашего автора уже несколько лет неотделим от силиконовых затычек в уши. Улица Экспорта, слава Рижской думе, уже избавилась от фур-большегрузов, от коих вздрагивал почти столетний дом в стиле функционализма – остался трамвай, тормозящий на остановке «Площадь Вашингона». Ну и танцы с концертами!

Веселая Андрейсала

На самом деле, в Риге хватает шумных территорий. Карта акустического загрязнения фиксирует ярко-красные артерии главных улиц и железных дорог в черте города; а самым грохочущим остается район порта, лежащий как раз от нашей старой Андреевской гавани – и далее, в Кундзиньсалу, Волери, Милгравис, Мангальсалу, Даугавгриву.

Самыми же тихими местами нашей столицы являются: Клейсти, Буллюпе, Вецаки, Вецдаугава.

Специфической же особенностью бывшего порта – рядом с улицами Аусекля, Ханзас, Катринас дамбис, является близкорасположенные увеселительные заведения, создавшие, как сейчас модно говорить – кластер. Уикенд в ночном клубе сопровождается бухающим техно, а выступлениями местных и заезжих звезд можно наслаждаться, не покупая билетов. Все и так слышно. Кстати, очень активно выступают бывшие россияне, а ныне релоканты. Всех денюжек не заработаешь, но стремиться к этому – надо!

На самом деле, даже в подъезде вывешен предупредительный листок – куда звонить, если уровень звука превышен. Я, признаюсь, даже разок набрал. Однако не по поводу концерта, а насчет его целевой аудитории. Ибо, прежде чем отправиться на сейшен, где на спиртное цены – конские, народец подогревается прямо у нас во дворе. Шлагбаум тут только для машин, а не для развлекающейся публики.

Особого влияния на экологию не оказывает – ранние санитары города, бомжики, подчистую подбирают содержимое мусорок. Однако приятного мало, когда летом при открытом окне слышишь вопли, мат, угрозы и разговоры про запрещенные вещества. Ну набрал «муниципалов», а ответ был: «Приедем, если сможем».

Мертвая тишина продолжалась недолго

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам под руководством Лейлы Расимы («Прогрессивные») взялась за шумную, во всех отношениях, проблематику. Представитель Бюро омбудсмена Раймондс Конюшевскис отметил, что вопрос – не нов.

– Я работаю 12 лет с хвостиком, и проблема была уже тогда, когда я пришел. Решения по меньшей мере искались, когда-то. Однако люди – жалуются. Сами стараются мерить различными видами. Но решения – не было.

По словам Р.Конюшевскиса, тема особенно актуализировалась после ковида. Вот тут я с тиесибсаргами полностью согласен – никогда не было столь тотальной, я бы даже сказал, мертвой, тишины – как в разгар коронавируса, часика в 23, когда уже вступил в силу комендантский час. Только очень-очень изредка проедет какая машина оперативных служб, и опять слышно, как на кухне тикает секундная стрелка будильника.

Но только нация пробудилась от пандемии, и, как говорят, война отменила ковид – то, как констатировал Р.Конюшевскис, «все начало работать и люди это очень-очень почувствовали».

Ударники капитализма

Здесь следует учесть, что карта акустического загрязнения столицы соответствует лишь константным источникам шума. Однако никто не гарантирован, что в шаговой доступности от вашего дома не возникнет масштабная стройка со всеми прелестями – перфораторами, пилами-болгарками, и даже «тихими» на этом фоне самосвалами и башенными кранами. Причем продолжаться этот концерт девелоперов может с 7 утра по 12 часов, да и по выходным тоже. Ударники капитализма!

– К сожалению, со стороны государства это не акцептировано до сих пор, – признал профессиональный защитник прав человека. «Право на отдых», кстати, в нашей Сатверсме напрямую – не упоминается. В отличие от Конституции РФ (п. 5, ст. 37).

Тем не менее в настоящий момент дело о нарушениях в сфере акустической безопасности находится в Суде Сатверсме. Омбудсмен считает, что нарушены права граждан на частную жизнь, неприкосновенность среды и здоровую среду. Дата слушаний пока не назначена.

– Есть возможность места развлечений наказывать в административном порядке. Но и них есть много возможностей – заплатить штраф и работать снова, или ликвидировать предприятие и начать опять!

Клубные пытки населения

Глава общества Naktsmieru Майя Крастиня уже 4 года борется за покой населения, и у нее «дрожат руки» от того, что она называет «пыткой населения».

LETA.

– Не идет речь о фоне среды, а о ночных клубах и террасах. Регулирование о ночном покое с 11 вечера до 7 утра существует только в нашей коллективной памяти, в законе такого нет. Вдобавок, за время существования свободной Латвии мы не сумели определить – что такое ночной клуб?

Госпожа Крастиня рассказала, что в организацию обратилось огромное число рижан, жителей других крупных городов. «Мы сидим в рабочих группах, ходим по кругу. Если закон не работает, то его надо менять!», – возмущалась общественница.

– Мы можем ждать еще 10 лет, но данные показывают, какова продолжительность нашей жизни. Призываю всех двигаться вперед, минимальными шажочками. Принять, что такое – развлекательный шум. Мы связывались с Еврокомиссией, Европарламентом. Нам ответили: это дело Латвии, что-то регулировать.

Рижская Дума, по словам М.Крастини, отвечает в том смысле, что у нее «связаны руки», поэтому она настоятельно просит парламент предоставить самоуправлениям право решать по своей инициативе.

Общество Naktsmieru обращает внимание, что рядом с ночными клубами проживают люди, коим некуда деться – пенсионеры, беременные, семьи с детьми. Повышенный уровень шума, по заключению экспертов, ведет к риску инсультов.

Как убавить громкость

17 апреля 2025 года Министерство экономики начало публичное обсуждение проектов документов, по ограничению шумов.

Андрейс Ароновс, глава Полиции самоуправления Риги, участвовал в рабочих группах. Один из вариантов был – «чтобы коммерсанты сами ограничивали себя, замеряя шум». Однако на выходе оказался совершенно другой документ.

– Если этот шум производится в результате действий, допустимых нормативными актами, то лицо не призывается к ответственности, – высказался главный муниципальный коп. Даже если ночной клуб находится «через стенку» с жильем – то, согласно нынешнему законодательству, «нет решений, как их ограничить».

Закон об административных правонарушениях предполагает даже задержание лица, но, как признал А.Ароновс – есть и возможность апелляции: «Она займет 3-4 месяца, и пока будут продолжаться танцы».

Следует добавить, что именно в такие сроки укладывается сезон клубной тусовки, который длится в нашей Риге, преимущественно, с мая по сентябрь.

К чести господина Ароновса, он припомнил и Административно-процессуальный закон, согласно которому правоохранители могут легитимно применять силу для устранения причин угрозы безопасности. «В нашем случае – шума».