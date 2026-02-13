Baltijas balss logotype
Ринкевич и Силиня примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности 3 480

Политика
Дата публикации: 13.02.2026
LETA
Изображение к статье: Ринкевич и Силиня примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности
ФОТО: president.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня с пятницы, 13 февраля, по воскресенье, 15 февраля, примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в канцелярии президента и Государственной канцелярии.

В воскресенье, 15 февраля, у президента запланировано участие в панельной дискуссии основной программы Мюнхенской конференции по безопасности "Европейцы вместе: возвращение силы в более жестком мире" ("Europeans assemble: Reclaiming Agency in a Rougher World").

Ринкевич планирует принять участие и в других дискуссиях, включенных в программу конференции, в том числе в пятницу, 13 февраля, в дискуссии, организованной Центром передового опыта НАТО по стратегической коммуникации, "Новая большая игра: переосмысление информации, технологий и глобальной власти" ("The New Great Game: Rethinking Information, Technology, and Global Power"), и в субботу, 14 февраля, в дискуссии о поддержке Украины "Украина: фронт будущего" ("Ukraine: futures 'Frontline").

В ходе визита также состоится двусторонняя встреча Ринкевича с президентом Молдовы Майей Санду, запланированы и другие двусторонние встречи.

Премьер-министр также примет участие в официальном открытии конференции и проведет двусторонние встречи с должностными лицами и представителями международных компаний.

Мюнхенская конференция по безопасности - один из ведущих международных форумов по вопросам безопасности и внешней политики, ежегодно объединяющий лидеров государств, министров, руководителей международных организаций, экспертов и представителей бизнеса для обсуждения глобальных вызовов, международной стабильности и сотрудничества.

В этом году в конференции участвуют более 1000 представителей из более чем 115 стран, включая примерно 60 глав государств и правительств и более 50 руководителей международных организаций.

#НАТО #Украина #Латвия #безопасность #дипломатия #Молдова #конференция #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го февраля

    Украина: фронт будущего

    == Ну какой фронт и какого будущего?

    Неужели непонятно, что победит тот, у кого крепче нервы и больше золота?

    12
    1
  • AE
    Alex Evi
    13-го февраля

    Только этих двух клоунов там и не хватало!

    16
    3
  • A
    Aleks
    13-го февраля

    Мюнхенская конференция по безопасности. Основной вопрос на повестке -Как загнобить собственные народы в кратчайший срок.

    25
    1
Читать все комментарии

Видео