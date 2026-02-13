Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня с пятницы, 13 февраля, по воскресенье, 15 февраля, примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в канцелярии президента и Государственной канцелярии.

В воскресенье, 15 февраля, у президента запланировано участие в панельной дискуссии основной программы Мюнхенской конференции по безопасности "Европейцы вместе: возвращение силы в более жестком мире" ("Europeans assemble: Reclaiming Agency in a Rougher World").

Ринкевич планирует принять участие и в других дискуссиях, включенных в программу конференции, в том числе в пятницу, 13 февраля, в дискуссии, организованной Центром передового опыта НАТО по стратегической коммуникации, "Новая большая игра: переосмысление информации, технологий и глобальной власти" ("The New Great Game: Rethinking Information, Technology, and Global Power"), и в субботу, 14 февраля, в дискуссии о поддержке Украины "Украина: фронт будущего" ("Ukraine: futures 'Frontline").

В ходе визита также состоится двусторонняя встреча Ринкевича с президентом Молдовы Майей Санду, запланированы и другие двусторонние встречи.

Премьер-министр также примет участие в официальном открытии конференции и проведет двусторонние встречи с должностными лицами и представителями международных компаний.

Мюнхенская конференция по безопасности - один из ведущих международных форумов по вопросам безопасности и внешней политики, ежегодно объединяющий лидеров государств, министров, руководителей международных организаций, экспертов и представителей бизнеса для обсуждения глобальных вызовов, международной стабильности и сотрудничества.

В этом году в конференции участвуют более 1000 представителей из более чем 115 стран, включая примерно 60 глав государств и правительств и более 50 руководителей международных организаций.