Запрет торговли с Россией, цены на горючее и пенсии... Что обсудят правящие? 2 1384

Дата публикации: 09.03.2026
Фото - Valsts kanceleja

Правящие обменяются мнениями и по поводу событий на Ближнем Востоке.

Сегодня на коалиционном совете, как ожидается, правящие обсудят итоги организации эвакуационных рейсов из Дубая, а также последствия войны на Ближнем Востоке. В центре внимания будет резкий скачок цен на горючее и газ. Очевидно, что это приведет и к всплеску инфляции - по цепочке подорожают все товары и услуги. А ведь латвийцы еще не оправились от шока, вызванного счетами за отопление.

Также, по инициативе "прогрессивных", партнеры обсудят юридические возможности "закрытия" всяких экономических отношений с Россией и Белоруссией. Минэкономики считает, что решения по этому вопросу должен предложить МИД, а внешнеполитическое ведомство полагает, что это, в первую очередь, вопрос минэкономики.

Как ожидается, правящие обсудят и что можно улучшить в системе второго пенсионного уровня - дабы отвлечь внимание общества от оппозиционной инициативы по раздаче накоплений во втором пенсионном уровне.

Автор - Абик Элкин
