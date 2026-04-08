Парламентарий после решения Конституционного суда призвал быстрее отказаться от русского языка в общественных СМИ.

Депутат Сейма Артурс Бутанс из Национального объединения снова высказался по поводу русского языка в общественных СМИ:

"Точно - Латвии не нужна двуязычность.

Решило общество на референдуме;

Постановил Сейм;

Решали службы безопасности при создании концепции национальной безопасности.

Гласит решение Конституционного суда.

Нет и закона, обязывающего создавать, финансировать двуязычие."