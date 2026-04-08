Парламентарий после решения Конституционного суда призвал быстрее отказаться от русского языка в общественных СМИ.
Депутат Сейма Артурс Бутанс из Национального объединения снова высказался по поводу русского языка в общественных СМИ:
"Точно - Латвии не нужна двуязычность.
Решило общество на референдуме;
Постановил Сейм;
Решали службы безопасности при создании концепции национальной безопасности.
Гласит решение Конституционного суда.
Нет и закона, обязывающего создавать, финансировать двуязычие."
Оставить комментарий(4)