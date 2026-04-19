Сможет ли airBaltic отказаться от покупки очередных 50 самолетов? 1 682

Политика
Дата публикации: 19.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сможет ли airBaltic отказаться от покупки очередных 50 самолетов?
ФОТО: LETA

Министр сообщений уклонился от ответа на вопрос Nekā personīga.

Как известно, национальная авиакомпания airBaltic находится в незавидной финансовой ситуации, а тут еще и топливный кризис, в свете которого государство на минувшей неделе было вынуждено предоставить авикомпании кредит. Однако, оказывается, что airBaltic еще предстоит решить, закупать ли в создавшейся ситуации... очередную партию новых самолетов! Об этом сегодня вечером сообщила программа ТВ-3 Nekā personīga:

"Министр сообщения говорит, что руководство компании до конца мая должно представить новую бизнес-модель. Грозит ли «airBaltic» штрафные санкции, если предприятие откажется приобрести дополнительно 50 самолетов, о чем договорился с поставщиком предыдущий руководитель авиакомрании Мартин Гаусс? Министр сообщения уклоняется от ответа.

Атис Швинка, министр сообщения ("Прогрессивные")

Вопрос: Этого можно избежать? Это лишь вопрос времени, когда он наступит?

Ответ министра: Я думаю, что кое-что нужно сделать. Я потребую и ответственности ".

Вопрос интересный: позволит ли держатель капитала в авиакомпании - министерство, - закупать самолеты в ситуации, когда авиакомпания дышит на ладан и вынуждена просить очередной порции денег у латвийских налогоплательщиков?

