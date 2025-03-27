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Продан «Бостон» Кристапа Порзиньгиса 0

Спорт
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Продан «Бостон» Кристапа Порзиньгиса

Владельцы «Бостон Селтикс», а это тот самый клуб, цвета которого защищает самый высокооплачиваемый в истории латвийского спорта Кристап Порзиньгис, договорились о продаже своего актива.

За рекордные в истории мирового спорта 6,1 млрд долларов.

Сделку будут оформлять еще несколько месяцев. Ее должен официально одобрить Совет управляющих НБА (иными словами – кандидатуру нового владельца должны принять все остальные 29 клубов лиги).В этом году будет продан будет контрольный пакет акций - 51%.

Им завладеет группа бизнесменов, которую собрал таинственный инвестор Билл Чисхолм, эта же группа будет выкупать оставшееся поэтапно, примерно в течение трех лет. Соответственно, сейчас Чисхолм и партнеры за 51% дадут не шесть миллиардов, а чуть более трех. 6,1 млрд - это оценка 100% «Бостона», рекорд для спортивного клуба в момент продажи контрольного пакета акций.

Но и к 2028-му новые владельцы «Селтикс» перечислят старым не 6,1 млрд в сумме, а даже больше. Спортивные клубы продолжают дорожать, и оценка 100% «Бостона» в следующие три года вырастет (средневзвешенная цена всей сделки установлена на отметке 6,6 млрд).

Стоимость команд НБА растет, как и глобальная популярность лиги. Резкий скачок в последние годы происходит благодаря гигантскому телеконтракту на 76 млрд и 11 лет. Это уступает НФЛ (110 млрд на тот же срок), но заметно выше текущих доходов Английской премьер-лиги от телевидения (3,5 млрд фунтов в сумме от местных и зарубежных вещателей, примерно 4,5 млрд долларов ежегодно).

«Команда Америки» и другие

И все же «Бостон» не самый дорогой актив в мировом спорте. Многие просто не продаются, но их стоимость растет. Эту стоимость нельзя вычислить объективными способами, пока не будет фактической сделки, а они крайне редки. Поэтому оценкой клубов занимаются рейтинговые агентства и профильные издания вроде Forbes или Sportico.

На их оценки, кажется, ориентируются и на реальном рынке: «Бостон» ушел за 6,1 млрд, в то время как Forbes «давал» за него ровно шесть. Близкое попадание, согласитесь. Хотя всего год назад оценка была намного ниже: 4 млрд, но по ходу чемпионского сезона скорректировалась.

К слову, в этом году впервые оценка одного клуба превысила 10 млрд – это «Даллас Ковбойс», клуб НФЛ с говорящим прозвищем «Команда Америки». Несмотря на полное отсутствие успехов за последние 30 лет, «Ковбои» - самый мощный бренд в самой дорогой лиге мира. Выручка команды составляет 1 млрд долларов в год, и что самое невероятное, знаете? Половина выручки превращается в прибыль.

Владелец «Далласа» Джерри Джонс зарабатывает на футболе больше, чем две следующие по прибыльности команды НФЛ вместе взятые. И поэтому оценка в более 10 млрд - крайне условная; Джонс не продаст клуб и за 100, он перейдет по наследству трем детям Джерри, которые все работают на руководящих должностях в «Далласе».

Футбольные гиганты из Европы, а точнее – из Испании, такие, как мадридский «Реал» и «Барселона», на момент последней экспертизы в мае-2024 оценивались вровень с представителями НФЛ «Филадельфией» и «Грин-Бэем» соответственно.

В остальном покупка клуба НБА, НФЛ или МЛБ (Главная бейсбольная лига) - это вопрос престижа прежде всего. Больших спортивных команд в мире мало, а таких, которые еще и доступны для покупки, еще меньше. И каждый миллиардер хочет владеть хотя бы частичкой спортивного клуба, ведь их стоимость продолжает расти.

#порзиньгис
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