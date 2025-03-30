Хосеп Гвардьола отметил, что Абдукадыр Хусанов обладает уникальными качествами

«У Хусанова действительно особенные качества — это без сомнений. Действительно, по-настоящему уникальные. Он очень быстрый, играет с огромной страстью. Иногда, когда смотришь на него, этого не замечаешь, но в огромном количестве моментов видна его страсть. Мы в восторге от него», — заявил Гвардьола.

21-летний Хусанов присоединился к «Манчестер Сити» в январе 2025 года, подписав с командой контракт до лета 2029-го. Защитник провел восемь матчей за «горожан» во всех турнирах, отметившись одним голом.