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Страна НАТО захотела выделить Украине военную помощь 1 744

В мире
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Страна НАТО захотела выделить Украине военную помощь
ФОТО: Global Look Press

Глава Минобороны Брекелманс: Нидерланды готовы выделить Украине 2 млрд евро.

Нидерланды готовы выделить Украине новый пакет военной помощи в размере двух миллиардов евро. Об этом написал глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс по итогам визита в Киев в своем аккаунте в социальной сети X.

«Я проинформировал о нашем пакете помощи в два миллиарда евро в 2025 году. Решающее значение имеют 500 миллионов евро по линии беспилотников», — отметил глава оборонного ведомства по итогам встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что НАТО взяло под свой контроль всю военную помощь Украине вместо США и их системы двусторонних соглашений. Он уточнил, что теперь поставки военной техники будут проходить под контролем структур Североатлантического альянса. Прежде всего, речь идет о контроле над логистикой.

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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    31-го марта

    А что, разве на Украине натовские транспортеры, тоже транспортеры в болотах тонут. Тогда конечно, надо помочь

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