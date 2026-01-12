Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дубль Рафиньи принес «Барселоне» победу над мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании 0 90

Спорт
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дубль Рафиньи принес «Барселоне» победу над мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании

«Барселона» победила мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании, который прошел в Саудовской Аравии, — 3:2.

У каталонцев дублем отметился бразильский вингер Рафинья, еще один мяч забил Роберт Левандовски. В составе «Реала» отличились Винисиус Жуниор и Гонсало Гарсия.

«Барселона» завоевала трофей второй раз подряд и 16-й раз в истории. Это рекорд турнира. У «Реала» 13 побед в Суперкубке, что является вторым показателем.

БАРСЕЛОНА — РЕАЛ — 3:2

ДЖЕДДА. «Король Абдалла Спортс Сити». Начало в 22.00.

СУДЬЯ: Монтеро (Испания).

БАРСЕЛОНА: Х.Гарсия — Кубарси, Э.Гарсия (Мартин, 83), Бальде, Кунде, Педри, де Йонг (к), Фермин Лопес (Ольмо, 66), Рафинья (Рэшфорд, 83), Ямаль (Араухо, 93+), Левандовски (Торрес, 66).

РЕАЛ: Куртуа — Рауль Асенсио, Хейсен (Алаба, 76), Каррерас, Вальверде (к) (Арда Гюлер, 68), Чуамени, Беллингем, Камавинга (Себальос, 82), Родриго, Винисиус Жуниор (Мастантуоно, 82), Г.Гарсия (Мбаппе, 76).

ГОЛЫ: 1:0 — Рафинья (36). 1:1 — Винисиус Жуниор (47+). 2:1 — Левандовски (49+). 2:2 — Г.Гарсия (51+). 3:2 — Рафинья (73).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Рауль Асенсио (57), Э.Гарсия (57), Вальверде (59), Педри (86), Каррерас (82).

УДАЛЕНИЕ: де Йонг (91+, Барселона).

Читайте нас также:
#футбол #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Доминик Гашек призвал лишить США чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле
Изображение к статье: Мбаппе начнёт финал Суперкубка с «Барселоной» на скамейке запасных
Изображение к статье: После победы в Брисбене Арина Соболенко намекнула бойфренду о свадьбе: скоро смогу называть тебя иначе, да?
Изображение к статье: Лидер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш готов покинуть клуб из-за неразберихи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
2
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео