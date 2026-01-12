«Барселона» победила мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании, который прошел в Саудовской Аравии, — 3:2.

У каталонцев дублем отметился бразильский вингер Рафинья, еще один мяч забил Роберт Левандовски. В составе «Реала» отличились Винисиус Жуниор и Гонсало Гарсия.

«Барселона» завоевала трофей второй раз подряд и 16-й раз в истории. Это рекорд турнира. У «Реала» 13 побед в Суперкубке, что является вторым показателем.

БАРСЕЛОНА — РЕАЛ — 3:2

ДЖЕДДА. «Король Абдалла Спортс Сити». Начало в 22.00.

СУДЬЯ: Монтеро (Испания).

БАРСЕЛОНА: Х.Гарсия — Кубарси, Э.Гарсия (Мартин, 83), Бальде, Кунде, Педри, де Йонг (к), Фермин Лопес (Ольмо, 66), Рафинья (Рэшфорд, 83), Ямаль (Араухо, 93+), Левандовски (Торрес, 66).

РЕАЛ: Куртуа — Рауль Асенсио, Хейсен (Алаба, 76), Каррерас, Вальверде (к) (Арда Гюлер, 68), Чуамени, Беллингем, Камавинга (Себальос, 82), Родриго, Винисиус Жуниор (Мастантуоно, 82), Г.Гарсия (Мбаппе, 76).

ГОЛЫ: 1:0 — Рафинья (36). 1:1 — Винисиус Жуниор (47+). 2:1 — Левандовски (49+). 2:2 — Г.Гарсия (51+). 3:2 — Рафинья (73).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Рауль Асенсио (57), Э.Гарсия (57), Вальверде (59), Педри (86), Каррерас (82).

УДАЛЕНИЕ: де Йонг (91+, Барселона).