На 12-й минуте у гостей отличился Браян Груда, второй мяч на 64-й забил Дэнни Уэлбек. Хозяевам в концовке подсластил пилюлю Беньямин Шешко, которому ассистировал Бруну Фернандеш.

Не так давно клубное руководство уволило главного тренера манкунианцев португальского специалиста Рубена Аморима. Команду ко встрече готовил Даррен Флетчер.

Соперник «Брайтона» по следующему раунду определится позднее.

В АПЛ «МЮ» с 32 очками идет седьмым в таблице, «Брайтон» с 29 баллами на 11-й строчке.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН — 1:2

МАНЧЕСТЕР. «Олд Траффорд».

СУДЬЯ: Хупер (Англия).

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: Ламменс — Мартинес (Магуайр, 79), Йоро, Доргу, Далот, Угарте (Каземиро, 79), Майну (Зиркзе, 62), Бруну Фернандеш (к), Маунт (Лэйси, 62), Кунья, Шешко.

БРАЙТОН: Стил — Боскальи, Коппола, Ферди Кадиоглу, Велтман (ван Хекке, 77), Хиншелвуд, Грос, Рюттер (Костулас, 83), Гомес (Айяри, 77), Груда (Уотсон, 90+2), Уэлбек (к) (Митома, 78).

ГОЛЫ: 0:1 — Груда (12). 0:2 — Уэлбек (64). 1:2 — Шешко (85).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Майну (60), Лэйси (87, 89), Магуайр (93+), Костулас (93+).

УДАЛЕНИЕ: Лэйси (89, Манчестер Юнайтед).