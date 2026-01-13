Baltijas balss logotype
Бывшая рижанка Елена Дементьева: все о Соболенко, фотографии, как она отдыхает на греческих островах с мохито, танцует — просто для отвода глаз

Спорт
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывшая рижанка Елена Дементьева: все о Соболенко, фотографии, как она отдыхает на греческих островах с мохито, танцует — просто для отвода глаз

Бывшая третья ракетка мира, которая родом из Риги, Елена Дементьева высказалась об экспрессивности белоруски Арины Соболенко на корте и в социальных сетях.

«Арина на самом деле в последние годы гораздо лучше управляет своими эмоциями. Она стала для себя спокойнее в игре, и она берет нервы под контроль. Она может выйти из себя, потерять концентрацию, поддаться эмоциям, но потом опять собирается. Она научилась регулировать эти процессы. А то, что она эмоциональная, вспыльчивая, такая, как она есть — я думаю, за это ее и любят. И в этом тоже ее сильная сторона, и за счет этого она тоже очень много выигрывает!

Кстати, вот все эти сторис, все эти фотографии, как она отдыхает на греческих островах с мохито, танцует, расслабляется — это все просто для отвода глаз. Потому что то, в какой она физической форме находится на протяжении всего сезона и даже в начале вот этого года — да, мы понимаем, что за этим стоит колоссальная работа по поддержанию себя в такой физической форме. То есть она, мне кажется, тренируется просто безостановочно. Она, по-моему, даже не давала себе паузы по большому счету. Это какие-то маленькие фрагменты, — сказала Дементьева на канале First&Red.

#теннис #спорт #отдых #социальные сети #тренировки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

