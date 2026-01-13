Первый мяч забил полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи на девятой минуте. На 36-й минуте защитник Жереми Фримпонг удвоил преимущество хозяев. Через четыре минуты полузащитник «Барнсли» Адам Филлипс сократил отставание в счете. На 84-й минуте Флориан Вирц забил третий мяч в ворота гостей, а на 94+-й минуте нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике установил окончательный счет.

«Ливерпуль» начал выступление в Кубке Англии-2025/26 со стадии третьего раунда, а «Барнсли» во встрече предыдущей стадии турнира одержал победу над «Питерборо Юнайтед» со счетом 1:0.

В 1/16 финала «Ливерпуль» опять-таки на своем стадионе сразится с «Брайтоном». Матч пройдет в середине февраля.