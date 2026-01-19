Встреча продолжалась два часа. Джокович выполнил 14 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с итальянским теннисистом Франческо Маэстрелли (141 АТП).

Новак лидирует со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Фелисьяно Лопесом по количеству участий в турнирах «Большого шлема». Все три теннисиста 81 раз принимали участие в турнирах данной категории.