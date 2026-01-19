Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Джокович успешно стартовал на Аustralian Open-2026 и повторил достижение Федерера и Лопеса по количеству участий в ТБШ 0 96

Спорт
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джокович успешно стартовал на Аustralian Open-2026 и повторил достижение Федерера и Лопеса по количеству участий в ТБШ

Четвертая ракетка планеты из Сербии Новак Джокович победил в матче первого круга Australian Open-2026 испанца Педро Мартинеса-Портеро (71 АТП) — 6:3, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась два часа. Джокович выполнил 14 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с итальянским теннисистом Франческо Маэстрелли (141 АТП).

Новак лидирует со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Фелисьяно Лопесом по количеству участий в турнирах «Большого шлема». Все три теннисиста 81 раз принимали участие в турнирах данной категории.

Читайте нас также:
#теннис #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Аманда Анисимова — об Арине Соболенко: мне нравится, что она на вершине, очень профессиональна, но в то же время дурачится вне корта
Изображение к статье: В Риге стартует чемпионат Европы по футзалу
Изображение к статье: Остапенко сохраняет 24-е место в рейтинге перед участием в Открытом чемпионате Австралии
Изображение к статье: Садио Мане объяснил, почему вернул на поле сборную Сенегала в финале Кубка Африки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео