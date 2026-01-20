Появилась информация о решении туринского суда по апелляции «Ювентуса» на решение по делу о выплате бывшему нападающему клуба Криштиану Роналду. О нём сообщает La Gazzetta dello Sport.

В апреле 2024 года арбитражная комиссия частично одобрила требование португальского форварда к «Ювентусу». На клуб было возложено обязательство заплатить форварду примерно €9,8 млн, а также проценты.

«Ювентус» решил обжаловать это решение в Туринском суде по трудовым спорам. Однако суд апелляцию отклонил. Таким образом, «Ювентус» обязан произвести выплату Роналду.

Напомним, Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В составе туринского клуба он два раза выиграл чемпионат Италии, а также завоевал Кубок страны.