Bloomberg: Китай нарастил поставки дронов в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу беспилотников Киеву и другим европейским странам, но при этом продолжил поставки в Россию. "Китайский Mavic (популярный гражданский дрон, обычно используемый для аэрофотосъемки, который можно адаптировать для перевозки взрывчатых веществ. - Ред.) открыт для россиян, но закрыт для украинцев", - приводит его слова агентство Bloomberg в материале, опубликованном в четверг, 29 мая. Отмечается, что Зеленский выступил перед группой журналистов двумя днями ранее. "На территории России есть производственные линии, где есть китайские представители", - добавил он.

По словам неназванного европейского чиновника, на которого также ссылается Bloomberg, замечание украинского президента соответствует собственным оценкам Евросоюза. Китай, вероятно, также сократил поставки западным покупателям некоторых компонентов беспилотников (например, используемые в двигателях дронов магниты), в то же время наращивая поставки в Россию, отметил собеседник агентства.

В свою очередь в Пекине регулярно отрицают поставки оружия какой-либо из воюющих сторон и утверждают, что контролируют экспорт товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. "Позиция Китая по вопросу Украины была последовательной и ясной: мы привержены прекращению войны и содействию мирным переговорам", - цитирует Bloomberg очередное заявление МИД Китая.

Летом 2024 года власти КНР объявили о запрете экспорта всех гражданских беспилотников, которые могут использоваться в военных целях, а в декабре Bloomberg сообщило о введенной страной ограничении продаж в США и Европу ключевых компонентов беспилотников. При этом, отмечало агентство, компании РФ и Китая начали совместную разработку ударного дрона со схожими характеристиками иранским БПЛА Shahed, которые Россия активно использует в войне против Украины.

Против Украины воюют от 100 до 200 китайских наемников, сообщило в апреле агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников США, осведомленных о данных американской разведки, и экс-сотрудника одной из западных разведок. Однако у этих наемников, по всей видимости, нет прямой связи с правительством КНР и, судя по всему, они имеют минимальную боевую подготовку, а потому не оказывают заметного влияния на военные операции РФ, уточнило агентство.

В то же время, по данным Reuters, китайские офицеры за линией фронта РФ с одобрения Пекина извлекают тактические уроки из боевых действий. Офицеры "абсолютно точно находятся там по согласованию", подчеркнул собеседник агентства.